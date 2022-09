Alpha Lithium wechselt an die NEO-Exchange

VANCOUVER und TORONTO, Kanada, 20. September 2022 -- Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (ehemals TSXV: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN: A3CUW1) (Alpha oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-corp/) freut sich, die heutige Aufnahme des Handels an der NEO-Exchange unter dem Symbol ALLI bekannt zu geben, nachdem das Unternehmen freiwillig die Notierung an der TSX-Venture Exchange zurückgezogen hatte.

Alpha Lithium ist jetzt unsere sechste Notierung aus dem Bergbausektor im vergangenen Jahr und die jüngste in einer kontinuierlichen Reihe von Qualitätsunternehmen, die von Venture-Börsen an die NEO-Tier-1-Börse wechseln, sagte Jos Schmitt, President von NEO und SVP of Global Listings für Cboe Global Markets. Wir sind entschlossen, diesen Trend fortzusetzen, da wir weiterhin ein größeres Engagement und einen besseren Zugang zu Kapital bieten, was an den Juniorbörsen einfach nicht möglich ist. Es ist uns eine Ehre, Alpha Lithium als unseren neuesten Unternehmenspartner begrüßen zu dürfen, und wir sehen den Ergebnissen ihrer Lithiumexploration in Argentinien mit großer Erwartung entgegen.

Alpha Lithium konzentriert sich derzeit auf die Weiterentwicklung seiner beiden Vorzeigeprojekte im berühmten argentinischen Lithium-Dreieck, das Projekt Hombre Muerto und das Projekt Tolillar. Lithium ist ein wichtiger Bestandteil von wiederaufladbaren Batterien für Elektrofahrzeuge, Mobiltelefone, Laptops, Digitalkameras und vieles mehr.

Nachdem wir unser Unternehmen operativ weiterentwickelt haben, ist der Aufstieg an die höherrangige NEO-Exchange jetzt entscheidend, um einen breiteren Zugang zu Investoren zu erhalten", sagte Brad Nichol, President und CEO von Alpha Lithium. Aus der Sicht der Kapitalmärkte haben wir uns für eine Börsennotierung an der NEO-Exchange entschieden, um deren Reichweite bei einem breiteren Spektrum an globalen, institutionellen Investoren wirksam zu nutzen. Die heutige Börsennotierung spiegelt die vielen spannenden Wachstumsentwicklungen innerhalb des Unternehmens wider.

Die Anleger können die Aktien von ALLI weiterhin nahtlos über ihre üblichen Anlagekanäle handeln, einschließlich Discount-Brokerage-Plattformen und Full-Service-Händler.

Alpha Lithium gesellt sich zu den über 250 einzigartigen Notierungen an der NEO-Exchange, darunter einige der innovativsten kanadischen und internationalen Wachstumsunternehmen sowie ETFs von Kanadas größten ETF-Emittenten. NEO wickelt stets zwischen 10 und 15 % des gesamten Handelsvolumens mit in Kanada notierten Unternehmen und nahezu 20 % des gesamten Handelsvolumens mit kanadischen ETFs ab.Klicken Sie hier, um eine vollständige Übersicht über alle bei NEO gelisteten Wertpapiere zu erhalten.

Über die NEO-Exchange

Die NEO-Exchange ist Kanadas Tier-1-Börse für die Innovationswirtschaft, die Investoren und Kapitalbeschaffer in einem fairen, liquiden, effizienten und serviceorientierten Umfeld zusammenbringt. NEO ist seit 2015 voll funktionsfähig und wurde 2022 von Cboe Global Markets übernommen. Sie bietet Zugang zum Handel mit allen in Kanada notierten Wertpapieren unter gleichen Bedingungen. NEO listet Unternehmen und Anlageprodukte, die eine international anerkannte Börse suchen, die das Vertrauen der Anleger, eine hohe Liquidität und einen breiten Bekanntheitsgrad einschließlich eines ungehinderten Zugangs zu Marktdaten ermöglicht. Kontaktieren Sie NEO über:Website|LinkedIn |Twitter| Instagram | Facebook

Über Alpha Lithium (TSX.V: ALLI) (OTC: APHLF) (Deutschland WKN: A3CUW1)

Alpha Lithium ist ein Team aus Branchenexperten und erfahrenen Interessenvertretern, das sich auf die Erschließung der Salare Tolillar und Hombre Muerto konzentriert. Bei Tolillar handelt es sich um einen der letzten unerschlossenen Lithium-Salare Argentiniens mit einer Fläche von 27.500 Hektar (67.954 Acres), der sich in der Nähe in der Nachbarschaft milliardenschwerer Lithiumunternehmen im Zentrum des berühmten Lithium-Dreiecks befindet. In Hombre Muerto baut das Unternehmen seine über 5.000 Hektar große Präsenz in einem der hochwertigsten und am längsten produzierenden Lithium-Salare der Welt weiter aus.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS DER ALPHA LITHIUM CORPORATION

Brad Nichol

Brad Nichol

President, CEO and Director

Für weitere Informationen:

Alpha Lithium Investor Relations

Tel: +1 844 592 6337

relations@alphalithium.com

www.alphalithium.com/

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "antizipiert", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Ergebnisse weiterer Soleaufbereitungstests und Explorationsarbeiten sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Weder die NEO-Exchange, die TSXV noch der Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) der TSXV übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung geprüft und übernimmt auch keine Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

