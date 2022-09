Startseite Wie man im Alter sicher abnimmt Pressetext verfasst von stroeme am Sa, 2022-09-17 08:32. Gewichtszunahme ist eine häufige „Nebenwirkung“ des Alterns. „Ihr Stoffwechsel verlangsamt sich allmählich“, sagt Steven Heymsfield, MD, ein Forscher am Pennington Biomedical Research Center der Louisiana State University in Baton Rouge. Sarkopenie, eine Abnahme des Muskelgewebes, die mit zunehmendem Alter auftritt, ist eine wahrscheinliche Ursache – aber nicht die einzige. „Menschen werden im Allgemeinen weniger aktiv, wenn sie älter werden, umso mehr, wenn sie orthopädische oder andere schmerzhafte Gesundheitsprobleme haben“, sagt Heymsfield. „Wenn Sie nicht so viele Kalorien verbrennen, aber immer noch die gleiche Menge essen, nehmen Sie allmählich zu.“ Auch verschreibungspflichtige Medikamente können eine Rolle spielen. Psychopharmaka – insbesondere bestimmte Klassen von Antidepressiva und Antipsychotika – und Kortikosteroide (häufig bei entzündlichen Erkrankungen verschrieben) können zu einer erheblichen Gewichtszunahme führen. Ein paar zusätzliche Pfunde sind vielleicht nicht schlecht. Bei Menschen über 60 kann ein leichtes Übergewicht von Vorteil sein, da Untergewicht das Risiko für Unterernährung, Osteoporose und Stürze erhöht . Aber Sie wollen nicht zu viel extra tragen. „Wenn Sie stark übergewichtig oder fettleibig sind, entwickeln Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit früher im Leben chronische Krankheiten“, sagt Heymsfield. Und Fettleibigkeit erschwert es älteren Menschen, sich an gesunden täglichen Aktivitäten zu beteiligen. Kleine Änderungen, große Vorteile

Sie müssen wahrscheinlich nicht so viel Gewicht verlieren, wie Sie denken, um Ihre Gesundheit zu verbessern. Es kann sich lohnen, einfach ein gesundes Gewicht zu halten – oder wenn nötig , nur ein paar Pfunde abzunehmen. „Nur 5 bis 8 Prozent Ihres Gewichts zu verlieren [ungefähr 11 bis 17 Pfund für eine 220-Pfund-Person] verbessert Ihre Gesundheit und wie gut Sie funktionieren“, sagt Heymsfield. Die Wirkung kann beträchtlich sein. Eine im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie ergab, dass Menschen, die nur 7 Prozent ihres Gewichts verloren, ein um 58 Prozent geringeres Risiko hatten, an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Hier lesen Sie den kompletten Beitrag: https://3bfitness.de/in-diesem-alter-wird-das-abnehmen-schwieriger/ Über stroeme Komplettes Benutzerprofil betrachten