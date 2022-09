Startseite Die Detmolder Justiz stellt selbst Richter Gnadenlos Schill in den Schatten Pressetext verfasst von fvario am Do, 2022-09-01 05:25. Richter Roland Barnabas Schill, einst als Richter Gnadenlos bekannt wäre stolz auf die Detmolder Justiz, die nach wie vor darauf besteht, den als Führerscheinkönig bekannten Rolf Herbrechtsmeier hinter schwedische Gardinen zu bringen.

Dem Verfasser, ein der Familie Herbrechtsmeier nahestehender Journalist sowie unserer Redaktion liegen die entsprechenden Dokumente vor, dass man in Detmold einen kranken Menschen ins Gefängnis bringen möchte, zumal auch die Gerechtigkeit des Urteils im Zweifel steht.

Das lässt Herbrechtsmeier nicht auf sich sitzen, der „im Knast einzugehen wie eine Primel“, so seine Worte, befürchtet.

Rolf Herbrechtsmeier ist laut den vorliegenden zum Teil vom Amtsarzt ausgestellten Attesten vollzugsuntauglich. Dies jedoch stört die Detmolder Justiz nicht und die zuständige Rechtpflegerin ist weder für Herrn Herbrechtsmeier noch für seinen Anwalt Herrn Fricke zu sprechen.

So blieb Rolf Herbrechtsmeier nur der Weg eines Antrages nach §455 StPO auf Aufschub der Vollstreckung um 6 Monate zur Klärung und Dokumentation des Gesundheitszustandes mit Verweis auf die Verhältnismäßigkeit und des Artikels 2 Abs. 2 Grundgesetz mit der Auflage, sich in Behandlung zu begeben.

Dieser Antrag wurde der Staatsanwaltschaft Detmold am 30.8. als dringender Eilantrag zugestellt, vorsorglich wurde bereits auf das BVerfG verwiesen.

Trotz Eilantrag und der Dringlichkeit (wie wir berichteten soll Herbrechtsmeier sich in den nächsten Tagen in Haft begeben) sowie des täglich zu beobachtenden Verfalls Herbrechtsmeier hüllt sich die Detmolder Justiz in Schweigen.

So wie wir Herrn Herbrechtsmeier in seiner Karriere kennen gelernt haben, scheut er keine Mühen, den Weg durch die Instanzen weiterzugehen und vor dem BVerfG auf die Verhältnismäßigkeit nach GG Art. 2 Abs. 2 zu pochen, auf Basis des Beschlusses der 3. Kammer des 2.Senats BVerfG 9. März 2010 - 2 BvR 3012/09 -, Rn. 25. Schon hier sollte einem Verurteilten die Haftverschonung auf Grund seines Gesundheitszustandes verwehrt werden. Schon in diesem Verfahren mahnte die Kammer die Verhältnismäßigkeit und das Augenmaß der Gerichte an.

Es geht Herbrechtsmeier nicht darum, einer Strafe zu entkommen, er war immer ein Mann, der zu seinen Taten, im Guten wie im Schlechten stand, es geht darum, dass er nach wie vor zu Unrecht verurteilt wurde, und zwar aufgrund der Tatsache, dass die Detmolder Justiz ein Exempel statuieren will mit einem Verfahren, in dem Zeugen wie Rechtsanwälte ignoriert wurden, man könnte beinahe sagen Mundtot gemacht wurden. Weiter wurde durch gezielte Nadelstichtaktik die Gesundheit Herbrechtsmeiers nahezu ruiniert. Ein Mann, der bereits vor dem Verfahren gesundheitlich angeschlagen war, seit der Jahre zuvor sein linkes Auge verlor. Herbrechtsmeier redet hier von gezieltem Psychoterror. Wer die Historie des Vorgangs sowie das Vorgehen von Staatsanwalt und Richtern mitbekommen hat, wird dem nur zustimmen können.

Es geht Rolf Herbrechtsmeier um die vollständige Rehabilitierung seines Rufes und der Möglichkeit, sein Geschäft wieder aufleben zu lassen und über sein sauer verdientes Geld verfügen zu können. Nach wie vor sind sämtliche Konten behördlicherseits eingefroren

Es scheint nur eine Frage der Zeit bis dieses Verhalten der Justiz die ersten Opfer fordert.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass es in der Familie Herbrechtsmeier vor kurzem einen Todesfall gab aufgrund der angespannten Situation - ein naher Angehöriger erlag aufgrund der hohen familiären Belastung einem Herzinfarkt.

Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis weitere Beteiligte zum Opfer werden.

Rolf Herbrechtsmeier informiert regelmäßig die Öffentlichkeit mittels seines YouTube Kanals (https://www.youtube.com/channel/UCPWWCRGvZ5qXbsueCXdmf3w) über den Fortgang der Sache.