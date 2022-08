Patriot meldet den bisher besten Bohrabschnitt - 1,65 % Li2O über 159,7 m, einschließlich 4,12 % Li2O über 9,0 m - im Konzession

31. August 2022 - Vancouver, BC, Kanada

Wichtigste Punkte

Signifikante Abschnitte:

- Bester Lithiumabschnitt, der bisher von den Bohrungen in Corvette geliefert wurde; er stammt vom östlichen Ende des aktuellen Bohrgebiets.

- 1,65 % Li2O und 193 ppm Ta2O5 über 159,7 m (ab 131,8 m Bohrtiefe), einschließlich 4,12 % Li2O und 162 ppm Ta2O5 über 9,0 m (CV22-042).

- 2,13 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 über 86,2 m (ab 244,4 m Bohrtiefe), einschließlich 3,07 % Li2O und 265 ppm Ta2O5 über 18,0 m (CV22-044).

- Weiterhin hohe Lithiumgehalte in mächtigen Abschnitten aus dem westlichen Teil des Bohrgebiets zwischen den Spodumenpegmatitaufschlüssen CV5 und CV6.

- 1,42 % Li2O und 106 ppm Ta2O5 über 59,3 m (ab 214,0 m Bohrtiefe), einschließlich 2,06 % Li2O und 141 ppm Ta2O5 über 7,2 m (CV22-038).

- 1,68 % Li2O und 91 ppm Ta2O5 über 22,7 m (ab 319,4 m Bohrtiefe), einschließlich 3,13 % Li2O und 75 ppm Ta2O5 auf 7,0 m (CV22-043).

Aktueller Stand des Bohrprogramms:

- Die Bohrungen CV22-063 und 066 mit Bohrkernabschnitten von 39,9 m bzw. 113,4 m Länge aus spodumenhaltigem Pegmatit haben die Streichlänge des Hauptlithiumpegmatits auf mindestens 2.000 m erweitert, wie durch Bohrungen überprüft wurde, die sich lateral von Bohrung CF21-004 bis CV22-063/066 erstrecken.

- Bis zum 24. August 2022 wurden im Rahmen der Bohrkampagne 2022 insgesamt 53 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 15.497 m niedergebracht - 20 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.345 m im Winterprogramm und 33 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 11.152 m im Sommerprogramm.

- Proben aus 19 Bohrungen sind derzeit auf dem Weg zum Analyselabor oder werden dort bearbeitet.

Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX-V: PMET) (OTCQB: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, die Ergebnisse der Auswertung von Kernproben aus sechs (6) weiteren Bohrungen (CV22-037, 038, 039, 042, 043 und 044), die im Rahmen der Sommerphase der Bohrkampagne 2022 im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Corvette (das Konzessionsgebiet) in der Region James Bay in Quebec niedergebracht wurden, bekannt zu geben. Das Zielgebiet der Bohrungen entlang des Lithiumtrends CV liegt rund 13,5 km südlich der regionalen Verkehrsverbindung, der allwettertauglichen Trans-Taiga Road, und der Stromversorgungsinfrastruktur.

Das Unternehmen freut sich, einige der bis dato am stärksten mit Lithium mineralisierten Abschnitte aus der Bohrkampagne bei Corvette bekannt zu geben, einschließlich des stärksten Abschnitts aus Bohrung CV22-042, basierend auf dem Lithiumgehalt mal der Breite. Diese Bohrung lieferte einen durchgehenden Pegmatitabschnitt (Kernlänge) von 159,7 m mit einem Gehalt von 1,65 % Li2O, einschließlich 9,0 m mit 4,12 % Li2O und wurde als Nachfolgebohrung in östlicher Streichrichtung des Abschnitts mit 2,22 % Li2O über 70,1 m in Bohrung CV22-017 (siehe Pressemitteilung vom 24. Mai 2022) niedergebracht (Abbildungen 1 und 2). Darüber hinaus war Bohrung CV22-044 eine Step-back-Bohrung zu CV22-017, um die hochgradige Zone in der Tiefe zu überprüfen, und lieferte 86,2 m mit einem Gehalt von 2,13 % Li2O, einschließlich 18,0 m mit 3,07 % Li2O (Abbildung 3). Insgesamt haben beide Bohrungen (CV22-042 und 044) die hochgradige Lithiumzone - die zuerst von CV22-017 durchteuft wurde - in Streichrichtung bzw. in die Tiefe ausgedehnt.

Ken Brinsden, Non-Executive Chairman und Director, äußert sich dazu wie folgt: Das Ausmaß der Lithiummineralisierung bei Corvette ist unglaublich, wobei weitere starke Abschnitte aus dem Sommerprogramm weiterhin die Größe und den Gehalt der mineralisierten Hülle demonstrieren. Das Projekt Corvette ist weiterhin nach Osten, Westen und in die Tiefe offen, zusätzlich zu den zahlreichen anderen Lithiumpegmatitzielen im Konzessionsgebiet, und weist nach wie vor großes Potenzial jenseits der bisherigen Entdeckungen auf. Corvette ist eine der großen Lithiumrohstoffentdeckungen der Welt, und ein Verdienst des Teams, während wir sein Potenzial weiter erschließen.

Die Bohrungen CV22-042 und 044 heben die hochgradige Beschaffenheit des Lithiumpegmatits hervor, der sich am östlichen Ende des Bohrgebiets in unmittelbarer Nähe des Aufschlusses des Pegmatits CV1 befindet. In dem 159,7 m langen Pegmatitabschnitt (1,65 % Li2O) in Bohrung CV22-042 lieferten insgesamt achtundzwanzig (28) Proben aus Abschnitten von 1,0 m bis 1,15 m mehr als 3,0 % Li2O, sieben (7) über 4,0 % Li2O und vier (4) über 5,0 % Li2O bis hin zu einem Spitzenwert von 6,74 % Li2O über 1,15 m. In Bezug auf Bohrung CV22-044 wurde in dem 86,2 m langen Pegmatitabschnitt (2,13 % Li2O) bei insgesamt siebenundzwanzig (27) Proben ein Gehalt von mehr als 3,0 % Li2O, bei acht (8) ein Gehalt von mehr als 4,0 % Li2O bis zu einem Spitzenwert von 5,83 % Li2O in einzelnen Probenabschnitten von 0,9 m bis 1,23 m ermittelt.

Ferner lieferten die Bohrungen CV22-063 und 066, die den Hauptpegmatit etwa 100 m im Streichen des hochgradigen Abschnitts in CV22-042 anvisierten, spodumenhaltige Pegmatitabschnitte (Kernlänge) von 39,9 m bzw. 113,4 m, die zurzeit vor Ort aufbereitet werden. Diese Bohrungen (CV22-063 und 066) haben die Streichlänge des spodumenhaltigen Hauptpegmatitkörpers auf mindestens 2.000 m erweitert, wie durch Bohrungen überprüft wurde, die sich lateral von Bohrung CF21-004 bis CV22-063/066 erstrecken (Abbildung 1). Der spodumenhaltige Hauptpegmatitkörper bleibt in beide Streichrichtungen und in der Tiefe offen.

Die Bohrungen CV22-038 und 043 wurden als Step-outs westlich des Pegmatitaufschlusses CV5 in Richtung des Pegmatitaufschlusses CV6 niedergebracht (Abbildung 1). Beide Bohrungen lieferten eine starke Lithiummineralisierung über einen mächtigen und durchgehenden Pegmatitabschnitt mit einem Gehalt von 1,42 % Li2O über 59,3 m, einschließlich 2,06 % Li2O über 7,2 m (CV22-038), und 1,68 % Li2O über 22,7 m, einschließlich 3,13 % Li2O über 7,0 m (CV22-043). Insgesamt vier (4) Proben aus Bohrung CV22-043 enthielten mehr als 4 % Li2O, mit einem Spitzenwert von 5,49 % Li2O über 1,0 m. Die Lithiummineralisierung ist durch große Spodumenkristalle gekennzeichnet, die in einem typischen Quarz-Feldspat-Pegmatit mit akzessorischem Muskovit enthalten sind, und ist typisch für den primären Mineralisierungstyp, der in den Bohrkernen aus den zentralen und östlichen Teilen des gesamten Pegmatitkörpers beobachtet wurde (Abbildungen 4 und 5).

Die Bohrungen CV22-038 und 043 sind die westlichsten Bohrungen, die bis dato im Jahr 2022 niedergebracht wurden und für die Bohrkernanalysen vorliegen. Sie befinden sich etwa 1,7 km im Streichen der östlichsten Bohrungen, für die bis dato Analyseergebnisse vorliegen, wobei diese Ergebnisse durch CV22-042 (1,65 % Li2O über 159,7 m) hervorgehoben werden. Die hohen Lithiumgehalte in CV22-038 (1,42 % Li2O über 59,3 m) und 043 (1,68 % Li2O über 22,7 m) in Verbindung mit einer ähnlichen Mineralogie und Textur in weiter entfernten Bohrungen in Streichrichtung (z. B. CV22-017, 028, 030, 042 und 043) bestätigen, dass die hochgradige Art der Lithiummineralisierung in beträchtlicher seitlicher Entfernung entlang des Hauptpegmatitkörpers vorhanden ist, und heben insgesamt die beträchtliche Größe des Systems hervor.

Bis zum 24. August 2022 wurden im Rahmen der Bohrkampagne 2022 insgesamt 53 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 15.497 m niedergebracht, einschließlich 33 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 11.152 m als Teil des Sommerprogramms - die Bohrungen CV22-035 bis 067. Die Ergebnisse der Bohrkernanalysen werden hier für die Bohrungen CV22-037, 038, 039, 042, 043 und 044 bekannt gegeben. Eine Zusammenfassung der im Zuge des Sommerprogramms durchörterten Lithiumabschnitte (und Tantalabschnitte), deren Kernanalyse vorliegt, ist in Tabelle 1 ersichtlich, einschließlich der sechs (6) Bohrlöcher aus dieser Pressemeldung, die Standorte der Bohrlöcher in Abbildung 1. Ausgewählte Kernfotos sind in den Abbildungen 2, 3, 4 und 5 zu sehen. Eine Zusammenfassung der Winterbohrergebnisse 2021 und 2022 ist auf der Webseite des Unternehmens zu finden.

Tabelle 1: Zusammenfassung der mineralisierten Bohrabschnitte der im Rahmen des Sommerprogramms 2022 absolvierten Bohrungen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67272/Patriot_083122_DEPRcom...

Die Bohrungen CV22-037 und 039 wurden in einem geringeren Abstand - 50 m im Vergleich zu den üblichen 100 m - im östlichen Teil des aktuellen Bohrgebiets niedergebracht und zielten auf Pegmatit in geringer Tiefe ab. Die Zielsetzung für diese beiden (2) Bohrungen bestanden darin, das Verständnis des Pegmatitaufschlusses CV1 und der lokalen Geologie in Oberflächennähe an dieser Stelle zu vertiefen und seine Beziehung zum Hauptpegmatitkörper in der Tiefe zu ermitteln. Die Bohrungen lieferten relativ mächtige Pegmatitabschnitte mit unterschiedlichen Mineralisierungsgehalten; 0,41 % Li2O und 129 ppm Ta2O5 über 52,0 m, einschließlich 1,49 % Li2O und 169 ppm Ta2O5 über 5,2 m (CV22-037), und 0,56 % Li2O und 158 ppm Ta2O5 über 40,5 m, einschließlich 1,55 % Li2O und 179 ppm Ta2O5 über 10,8 m (CV22-039). Lithiumpegmatite sind häufig zoniert, und obwohl sie weniger mineralisiert sind als die benachbarten Bohrungen, für die bereits Analyseergebnisse vorliegen, zeigen beide Bohrungen ein hochgradiges Potenzial mit 3,95 % Li2O über 0,5 m (CV22-037) und 3,34 % Li2O über 1 m (CV22-039). Sowohl CV22-037 als auch 039 überlagern die hochgradige Lithiumzone, die von den Bohrungen CV22-017 und 044 durchteuft wurde und sich laut Interpretation von Ost nach West erstreckt und in mittlerer Tiefe (ca. 100 m vertikale Tiefe) beginnt.

Ferner liefern die Bohrdaten aus CV22-037 und 039 einen deutlichen Hinweis darauf, dass der Aufschluss des Pegmatits CV1 den Aufschluss eines separaten Pegmatitkörpers darstellt, der subparallel und in unmittelbarer Nähe zum Hauptpegmatitkörper verläuft (Abbildung 1).

Der bei Corvette abgebohrte Pegmatit weist weiterhin hohe Tantalgehalte auf, die auch in den östlichen Gebieten stärker verbreitet sind. Zusätzlich zu den hochgradigen Lithiumgehalten in den Bohrungen CV22-042 und 044 liegen die Tantalgehalte bei 193 ppm Ta2O5 (1,65 % Li2O) über 159,7 m (CV22-042) und 163 ppm Ta2O5 (2,13 % Li2O) über 86,2 m (CV22-044). Darüber hinaus scheinen die Tantalgehalte in diesen beiden Bohrungen zusammen mit den Lithiumgehalten anzusteigen - 209 ppm Ta2O5 (3,04 % Li2O) über 37,0 m (CV22-042) und 265 ppm Ta2O5 (3,07 % Li2O) über 18,0 m (CV22-044). Ferner lieferte die Bohrung CV22-042 2.570 ppm Ta2O5 (1,29 % Li2O) über 1 m, was den höchsten Tantalgehalt darstellt, der bisher im Pegmatitkorridor CV5-1 gefunden wurde. Tantal ist weiterhin ein sekundärer Rohstoff, der bei Corvette von großem Interesse ist, und die Gewinnung eines marktfähigen Konzentrats wird im Zuge der Entwicklung des Arbeitsablaufdiagramms weiter untersucht werden.

Die Sommerphase der Bohrkampagne 2022 wurde Anfang Juni mit zwei Diamantbohrgeräten eingeleitet, die entlang des Pegmatitkorridors CV5-1 in Betrieb sind. Ein Lastkahn und ein drittes Bohrgerät nahmen im August den Betrieb vor Ort auf. Das Bohrgerät zielt auf den mineralisierten Pegmatit bzw. die mineralisierten Pegmatite, die am Grund des flachen Sees vorkommen. Anfang September soll eines der Bohrgeräte zum kürzlich entdeckten Pegmatit-Cluster CV13 verlegt werden, der sich vom aktuellen Bohrgebiet etwa 4,3 km in südwestlicher Streichrichtung befindet. Dort sollen erste Testbohrungen auf diesem lokalen Trend niedergebracht werden, der sich über mehr als 2 km erstreckt (siehe Pressemitteilung vom 10. August 2022).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67272/Patriot_083122_DEPRcom...

Abbildung 1: Standorte der bis zum 24. August 2022 im Rahmen der Bohrkampagne 2021-2022 absolvierten Bohrkampagnen: CF21-001 bis 004 und CV22-015 bis 067

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67272/Patriot_083122_DEPRcom...

Abbildung 2: Bohrkern mit hochgradigem Lithium aus Bohrloch CV22-042

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67272/Patriot_083122_DEPRcom...

Abbildung 3: Bohrkern mit hochgradigem Lithium aus Bohrloch CV22-044

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67272/Patriot_083122_DEPRcom...

Abbildung 4: Reichhaltige Spodumenmineralisierung in Quarz-Feldspat-Pegmatit in Bohrloich CV22-038

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67272/Patriot_083122_DEPRcom...

Abbildung 5: Spodumenmineralisierung in 256,5 m in Bohrloch CV22-038

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll, das den besten Praktiken der Branche entspricht, wurde in das Programm integriert und umfasste die systematische Einfügung von Quarz-Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien in die Probensätze sowie die Entnahme von Viertelkern-Doppelproben mit einer Rate von etwa 5 %. Darüber hinaus wurden Analysen von Trüben-Split- und grobkörnigen Split-Doppelproben durchgeführt, um die analytische Präzision in unterschiedlichen Stadien des Laboraufbereitungsprozesses zu bewerten, und externe (sekundäre) Trüben-Split-Doppelproben des Labors wurden im primären Labor für die anschließende Kontrollanalyse und Validierung aufbereitet.

Alle entnommenen Kernproben wurden an das Labor von SGS Canada in Lakefield in Ontario zur Standard-Probenaufbereitung (Code PRP89) gesendet, die eine Trocknung bei 105 °C, eine Zerkleinerung auf 75 % (2 mm), eine Riffelungsteilung von 250 g sowie eine Pulverisierung auf 85 % (75 µm) umfasst. Die Trüben wurden auf dem Luftweg zum Labor von SGS Canada in Burnaby in British Columbia transportiert, wo die Proben homogenisiert und in weiterer Folge mittels Natriumperoxidfusion mit ICP-AES/MS-Abschluss (Code GE_ICM91A50) auf mehrere Elemente (einschließlich Lithium und Tantal) analysiert wurden.

Über den CV-Lithium-Trend

Der CV-Lithium-Trend ist ein aufstrebender Spodumen-Pegmatit-Bezirk, den das Unternehmen 2017 entdeckte und der sich über mehr als 25 km auf dem Grundstück Corvette erstreckt. Das Kerngebiet umfasst einen etwa 2 km langen Korridor, der zahlreiche Spodumen-Pegmatite beherbergt, die durch die großen Pegmatitaufschlüsse CV1 und CV5 hervorgehoben werden, und hat Bohrabschnitte von 1,65 % Lithiumoxid (Li2O) und 193 ppm Tantalpentoxid (Ta2O5) über 159,7 m (CV22-042), 1,22% Lithiumoxid und 138 ppm Tantalpentoxid über 152,8 m (CV22-030), 2,13 % Lithiumoxid und 163 ppm Tantalpentoxid über 86,2 m (CV22-044) und 2,22% Lithiumoxid und 147 ppm Tantalpentoxid über 70,1 m, einschließlich 3,01% Lithiumoxid und 160 ppm Tantalpentoxid über 40,7 m (CV22-017). Die bisherigen Bohrungen deuten auf einen hauptsächlichen spodumenhaltigen Pegmatitkörper von beträchtlicher Größe hin, der durch die Bohrungen über eine Strecke von mindestens 2,0 km verfolgt wurde und daher wesentlich größer ist als der im Aufschluss beobachtete. Die hohe Anzahl stark mineralisierter Pegmatite in diesem Kerngebiet weist auf ein starkes Potenzial für das Vorhandensein einer Serie relativ nahe aneinander liegender, sub-paralleler und großer spodumenhaltiger Pegmatitkörper mit beachtlicher Ausweitung zur Seite und in die Tiefe hin.

Qualifizierter Sachverständiger

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und ein beim LOrdre des Géologues du Québec registrierter Genehmigungsinhaber, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 geprüft.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100% im Unternehmensbesitz befindliche Konzessionsgebiet Corvette, das sich in der Nähe der Trans-Taiga-Straße und des Stromleitungskorridors in der Region James Bay in Québec befindet. Das Landpaket beherbergt ein beträchtliches Lithiumpotenzial, das durch den Spodumen-Pegmatitkorridor CV5-1 mit Bohrabschnitten von 1,62 % Lithiumoxid (Li2O) und 193 ppm Tantalpentoxid (Ta2O5) über 159,7 m (CV22-042) und 2,22 % Lithiumoxid und 147 ppm Tantalpentoxid über 70,1 m, einschließlich 3,01 % Lithiumoxid und 160 ppm Tantalpentoxid über 40,7 m (CV22-017), hervorgehoben wird. Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet den Trend Golden Gap mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 10,5 g/t Au über 7 m im Bohrloch, sowie den Trend Maven mit 8,15 % Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen.

Das Unternehmen besitzt außerdem sämtliche Eigentumsanteile am Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho (USA), das zwei aussichtsreiche Goldprospektionsgebiete beherbergt - das Prospektionsgebiet Gold Dyke mit einem Bohrlochabschnitt aus dem Jahr 2020 von 4,11 g/t Au und 33,0 g/t Ag über 12 m sowie das Prospektionsgebiet Carmen Creek mit Oberflächenergebnissen einschließlich 25,5 g/t Au, 159 g/t Ag und 9,75% Cu.

Zu den weiteren Liegenschaften des Unternehmens zählen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (QC) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (Northwest Territories), an dem das Unternehmen eine 40-%-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Telefonnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com .

Für das Board of Directors

BLAIR WAY

Blair Way, President, CEO & Director

Patriot Battery Metals Inc.

Suite 700 - 838 W. Hastings Street

Vancouver, BC, Kanada, V6C 0A6

www.patriotbatterymetals.com

