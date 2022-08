Startseite Company profile der Dr. Werner Financial Service AG informiert den Kapitalmarkt über die wichtigen, aktuellen Unternehmensdaten Pressetext verfasst von HorstWerner am Mo, 2022-08-22 19:15. Partner in Deutschland für die beteiligungsorientierte Kapitalbeschaffung : Die Dr. Werner Financial Service AG wurde vor fast 20 Jahren (2005) von Dr. Horst Werner und Mario Werner in Göttingen gegründet. Die Aktiengesellschaft ist im Handelsregister: Amtsgericht Göttingen unter HRB: 3111 eingetragen ( http://finanzierung-ohne-bank.de/htm/de/html/Impressum.php ) und hat bilanziell in 2020 ein Eigenkapital von knapp einer halben Mio. Euro und nahezu keine Bankverbindlichkeiten ( nur 5.478,- ) . Seit 2018 ist Dr. Horst Werner alleiniger Gesellschafter der Aktiengesellschaft und der wirtschaftlich Berechtigte gemäß dem Geldwäschegesetz. Bankenunabhängiges Kapital für Unternehmen zur Unternehmensfinanzierung beschaffen ist das Kerngeschäft der Dr. Werner Financial Service AG. Unternehmer erhalten von der Dr. Werner Financial Service AG ( www.finanzierung-ohne-bank.de alle stimmrechtslosen Finanzierungsformen als wertpapierfreie Vermögensanlagen sowie umfangreiche Erläuterungen zu allen Möglichkeiten der alternativen und ergänzenden “Finanzierung ohne Banken” = Geld und Kapital ohne Bankenstress und ohne Bankenabhängigkeit. Nach Ihrer Wahl setzen wir die Kapitalbeschaffung von privaten Anlegern ohne Banken für mittelständische Unternehmen um. Praktische Beispiele finden Sie auf unserem Unternehmensbeteiligungs-Portal www.anleger-beteiligungen.de oder auf unserem Marketing-Tool www.investoren-brief.de . > Zum Finanzierungsformular ( ab € 50.000,- bis € 250 Mio. )

> Kostenloses Finanzierungs-Gespräch (Termin vereinbaren ) Für Existenzgründer: Vorgegründete Gesellschaften bzw. Auffanggesellschaften für Ausgründungen zur Auftrags- und Existenzsicherung; ferner Fondsgründungen zur Finanzierung: Wir bringen Sie über www.anleger-beteiligungen.de mit Investoren und Kapitalgebern zusammen und vermarkten Ihr Beteiligungsangebot auf unserem Anleger-Portal www.investoren-brief.de ). Beachten Sie unseren Twitter-Button, Facebook-Button, LinkedIn- und Goggle+-Button zum Anklicken und unsere Informations-App! Teilen Sie uns bitte Ihren Businessplan bzw. Investitionsplan sowie die Unternehmens-/ Bilanzkennzahlen, Daten und Fakten zu Ihrem Unternehmen bzw. zu Ihrem Investitionsvorhaben oder Ihr Gründungskonzept zwecks Bearbeitung der bankenunabhängigen Kapitalbeschaffung und Unternehmensfinanzierung unter Angabe Ihres Kapitalbedarfs bzw. Ihres Finanzierungsvolumens mit. Wir können Ihren Finanzierungsbedarf auch BaFin-frei umsetzen. An Hand Ihrer Daten werden wir mit Ihnen in einem kostenlosen, persönlichen und absolut vertraulichen Finanzierungs-Beratungsgespräch das Finanzierungsmodell bzw. das Beteiligungsangebot an Investoren und Kapitalgeber unter Wahrung Ihrer Interessenpositionen erörtern und Ihnen einen Finanzierungsvorschlag unterbreiten. Wie erfolgreich eine Kapitalmarktemission verläuft, hängt entscheidend von der Planung, der Finanzmarktkommunikation und der zügigen Realisierung der Emissionsstrategie ab. Dafür stehen die privaten Beteiligungs- und Risikokapitalmärkte mit zahlreichen Beteiligungsmessen und Investoren-Treffs bzw. Anlegermessen bereit. Weitere Informationen erteilt kostenfrei Dr. jur. Horst Werner unter der Mail-Adresse dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de bei entsprechender Anfrage. Über HorstWerner Komplettes Benutzerprofil betrachten