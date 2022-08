Startseite Sommer, Sonne, Sonderaktion Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-08-05 13:09. Unter diesem Motto kann man die aktuelle Aktion im August in der www.Leseschau.de zusammenfassen. Wer ein Buch seiner Wahl kauft, bekommt als Überraschung aus dem Sortiment der Leseschau ein zweites Buch gratis dazu. Die Bandbreite ist riesig: Kochbuch, Kinderbuch, Roman, Ratgeber oder sogar ein Wörterbuch kann es sein. Lasst euch einfach überraschen! Als kleine Orientierung hier mal die "Top 6" der Leseschau: 1. "Jungfrau" auf dem Teller…

…der September steht im Sternzeichen Jungfrau. Sie sind wahre Perfektionisten, lieben die Ordnung und zeichnen sich durch ihre Zielstrebigkeit und Zuverlässigkeit aus. So wird man in ihrer Küche niemals ein Chaos finden. Was "die" Jungfrau gern auf dem Teller hat, zeigt anschaulich das dazugehörige Kochbuch mit leckeren Rezepten vom Frühstück bis zum Abendsnack! Bestellung: www.leseschau.de//212 2. Grill, Kessel, Tajine und mehr…

…gerade jetzt, wo Strom und Gas teurer werden, ist das Kochen draußen eine echte Bereicherung. Geniale Ideen, leckere Rezepte und frische immer verfügbare Zutaten machen das "Grill-Koch-Buch" zu einer einzigartigen Bereicherung.

Hier kommt jeder auf seine Kosten - egal ob Burgerfan, Salatfee oder Eintopfvirtuose. In diesem Sinne wünschen wir ein schmackhaftes Vergnügen ganz nach dem Motto "Zurück zur Natur". Bestellung: www.leseschau.de/174 3. Willkommen in Ungarn: Auswanderungstipps vom Insider…

…Sie wollen auswandern? Ihre Wahl ist auf Ungarn gefallen? Gratuliere.

Sie werden künftig im schönsten, wunderbarsten und liebenswertesten Land der Welt leben. Die Ungarn sind fleißig - aber auch lebenslustig. Sie haben nicht selten mehr als nur einen Job - aber in ihrer Freizeit genießen sie das Leben. Sie haben oft recht wenig Geld - aber das kümmert sie nicht. Denn das Wichtigste im Leben kann man mit Geld sowieso nicht kaufen - die pure Lust am Leben. Ungarn sind Lebenskünstler. Lassen wir uns anstecken. Bestellung: www.leseschau.de/30 4. DEUTSCH-UNGARISCH Das "kleine" Wörterbuch…

…Guten Tag oder jó napot! Wer hat sich nicht schon mal durch ein Wörterbuch gequält und hat am Ende doch nicht das richtige Wort gefunden? Dieses Wörterbuch ist anderes. Hier sind die Wörter nach Themen geordnet. Zudem wurden überwiegend Begriffe zugeordnet, die landestypisch sind. Zu den einzelnen Rubriken gibt es jeweils kurze Erklärungen, die einem das Land der Paprika etwas näher bringen. Man erfährt unter anderem, dass Ungarn eine Menge mehr Sonnenstunden hat als andere europäische Länder. Ebenso erfährt man, welche Wurstspezialitäten es gibt und welche Obstbäume beliebt und gern gepflanzt werden. Hinten im Register befinden sich alle Wörter aus dem Buch übersichtlich aufgelistet. Zudem wurde die Aufstellung um weiteren wichtigen Wortschatz erweitert. Das Buch eignet sich für Urlauber ebenso wie für Auswanderer. Viele Freude damit! Eure Aniko Kun Bestellung: www.leseschau.de/220

oder über

Amazon: https://www.amazon.de/DEUTSCH-UNGARISCH-Das-kleine-Wörterbuch-Aniko/dp/B0B36RFRV5/ref=sr_1_2?crid=VZ4MC2P7S5LZ&keywords=aniko+kun&qid=1658583476&sprefix=%2Caps%2C65&sr=8-2 5. PIKANT & WÜRZIG Deutsch-Ungarische Familienrezepte…

…"Guten Appetit" oder "Jó étvágyat": Das neue Kochbuch vereint die pikante deutsche Küche mit der ungarisch würzigen Küche. Dieses Kochbuch nimmt uns mit auf eine ganz persönliche kulinarische Reise.

Nach dem Motto "Andere Länder, andere Küchengeheimnisse" präsentieren die Autoren in diesem Buch die typischen ungarischen Rezepte. Das fängt an beim "Ungarisches Gulasch" geht weiter über "Risi-Bisi" bis hin zu Kurzgerichten wie "Lángos" oder "Palacsinta".

Die 59 Rezepte verraten ebenso tolle Rezepte, die man unter "typisch Deutsch" einordnet. Hier laden "Bouletten mit Kräutern", "Feurige Tomaten-Fleischspieße" oder "Würzige Schinkennudeln" zum Nachkochen ein. Bestellung: www.leseschau.de/165 6. Backen & Naschen mit Flynn…

…Flynn, der kleine Bär, hat mit seinen Geschichten die Herzen von Groß und Klein erobert. Immer mit dabei sind seine Großeltern. Besonders groß ist die Freude, wenn Oma mit Flynn in der Küche steht und etwas zum Naschen zaubert. Dann leuchten die Augen des kleinen Bären. Und so entstehen köstliche Schokotatzen oder luftige Vanillewölkchen. Wenn ihr jetzt mal die Augen schließt, könnt ihr den leckeren Duft schon erahnen.

Dieses tolle Erlebnis will der kleine Bär nun mit euch teilen. In diesem Buch erzählt er von seinen Erlebnissen in der Küche und stellt dabei seine Lieblingsrezepte vor. Es ist das erste Lese-Back-Buch dieser Art und damit etwas wirklich Besonderes. Bestellung: www.leseschau.de/214 Damit wünscht die Leseschau einen Sommer mit viel Genuss... Eure Katalin Ehrig

