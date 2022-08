Startseite Neue Single "So wie ich bin" von Clou Simon Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-08-03 03:03. Für Fans und Freunde guter Schlagermusik. Am 22.Juli 2022 erschien die neue Single "So wie ich bin " von den Sänger

Clou Simon aus Stuttgart. Bist du die Person, die du wirklich bist ? - darüber

erzählt der Schlagerinterpret Clou Simon in seinen neuen Titel.

Gerne stellt Clou Simon persönlich den Titel in den Radiosendern vor.

Es wird momentan noch das Video dazu gedreht. Fans und Freunde guter Schlagermusik können sich freuen. Er steht für Interviews gern zur Verfügung.

Weitere Informationen gerne auch auf der Hompage: www.clou-simon.de

Telefon: " So wie ich bin "

Text : Dieter Nickel - Melodie : Clou Simon

Verlag : Garden of Music

Label : Herz7

EAN : 4260437287696

ISRC : DE -KM6 - 22 - 00293

Veröffentlichungs-Datum: 22. Juli 2022

Fotoquelle: Privat

Kontakt : Clou Simon

Telefon : 01774003670 Promotion- und Presseagentur: Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören. Email : mail@clou-simon.de

Promotion-Kontakt:

Musik Promotion Michael Frank

Angerstraße 6 - 04552 Borna

Tel : 01773866260

Email : frank.michael@t-online.defrank.michael@t-online.de

Quelle: Musik Promotion Michael Frank

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

Promotion- und Presseagentur:

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

