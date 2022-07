Startseite Seitenkanalverdichter der FPZ Italien - Die neuen eModelle sind jetzt verfügbar. Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-07-27 07:50. Seitenkanalverdichter sind ein in der Industrie nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Anlagenausstattung. Anlagenbetreiber legen Wert auf Standhaftigkeit, Garantieeinhalten und Wiederkaufbarkeit Die neuen eModelle der FPZ ergänzen das bisherige Produktportfolio des Herstellers FPZ in hervorragender Weise. Die bisher bestehen Modell der K-Serie (MS, TS, TD) wurden um Modelle erweitert, die leistungsfähiger sind. Die Parameter Volumenleistung, Druck und Energieverbrauch wurden angepasst. Zum gleichen Preis wie früher erhalten Kunden nun mehr Leistung als mit den früheren Geräten. Die älteren Modelle der K-Serie sind weiterhin erhältlich. Ersatzteile wie Motoren oder Reparaturkits können bei der SKVTechnik weiterhin geordert werden. Dies zum gewohnt niedrigen Preis und trotz weiterhin gültiger 3jähriger Gewährleistung, welche vom Hersteller direkt übernommen wird. Die Entwicklung der neuen eModelle begann bereits 2019, als der Markt für Seitenkanalverdichter von chinesischen Produkten überschwemmt wurde. Die Entwickler der FPZ nahmen damals die mit Seitenkanalverdichtern überfüllten Märkte zum Anlass nicht mit Preisreduzierung und damit mit Qualitätsverlust zu reagieren, sondern mit Qualitätsverbesserung. Der Markt hat darauf mit steigender Nachfrage nach Seitenkanalverdichtern der FPZ aus Italien reagiert.

Die SKVTechnik vertreibt Seitenkanalverdichter der FPZ sehr gern, da Kunden die Vorteile genießen. Durch hohe Einkaufszahlen und damit verbundene hohe Umsätze hat sich die Gemeinschaft der SKVTechnik-Kunden in den letzten 20 Jahren mehrfach verdoppelt. SKVTechnik hat in dieser Zeit immer weitere Mitarbeiter dazugewinnen können und befindet sich auf einer steilen Wachstumskurve. Die neuen eModelle Seitenkanalverdichter der FPZ tragen zum Wachstum der SKVTechnik bei. Interessenten werden zu Kunden und lassen sich über die Angebote der SKVTechnik beraten. Die Beratung der SKVTechnik ist kostenlos. Anlagenausstattungen werden von erfahrenen Beratern der SKVTechnik oder vom Hersteller selbst vorgenommen. Da geht nichts schief und Kunden können sich auf Zusagen verlassen.

SKVTechnik ist im Grunde ein Onlineshop, der weitgehende Kundenbeziehungen pflegt. Das bedeutet, wer einmal Kunde der SKVTechnik ist, wird immer wieder bei SKVTechnik seine Produkte kaufen. SKVTechnik steht für Langfristigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit. Interessenten lassen Sie sich überzeugen und testen die tägliche Praxis. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: skvtechnik - 2021 - 2022

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Deutschland fon ..: 01727799600

fax ..: 037412510952

web ..: https://www.skvtechnik.eu

email : info@skvtechnik.de SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen. Pressekontakt: skvtechnik - 2021 - 2022

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.eu

email : info@skvtechnik.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten