Startseite Graph Blockchain Inc.: Niftable bringt OBVs nächstes NFT heraus Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-07-26 11:46. Toronto, Ontario - 26. Juli 2022 - Graph Blockchain Inc. (Graph oder das Unternehmen) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich, die jüngsten operativen Updates für Niftable, die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, bekannt zu geben. Niftable hat in Zusammenarbeit mit One Body Village (OBV) das nächste NFT von OBV mit dem Namen I Dream herausgebracht. Das NFT ist in limitierter Auflage (nur 500 Stück) zu einem Preis von ca. USD$100 pro Stück erhältlich. Das NFT I Dream ist eine Zusammenarbeit mehrerer One Body Village-Kinder, die sexuellen Missbrauch und Ausbeutung überlebt haben. Die Künstler wollten den Traum von Freiheit darstellen. Das Gedicht, das dem NFT beiliegt, enthält die Vision der Bilder aus der Sicht der Überlebenden und lautet wie folgt: Ich schließe meine Augen und traue mich zu träumen. Ich träume davon, die Welt jenseits der meinen zu sehen, durch die Straßen der Geschichten zu gehen, die ich gelesen habe, und neue Speisen zu riechen und zu schmecken. Ich träume davon, mich in der Wärme geliebter Menschen zu sonnen, wo Vertrauen und Freundlichkeit im Überfluss vorhanden sind. Ich träume von einem Leben, das ich gestalten, formen und festhalten kann. Ich träume von einem Morgen, das nicht von Angst geprägt ist, sondern von endlosen Möglichkeiten. Ich träume von Freiheit für mich. Ich träume von Freiheit für alle. Niftable ist glücklich, diese wunderbare Wohltätigkeitsorganisation und ihre Kinder, die die Ausbeutung überlebt haben, unterstützen zu können, und ruft alle seine Freunde auf, ein limitiertes Exemplar von OBVs neuestem NFT zu kaufen. Den Link finden Sie weiter unten: Mit Kreditkarte können Sie über folgende Adresse bezahlen:

obv.niftable.org/idream Krypto- und Kreditkartenkäufe können über Opensea getätigt werden unter:

opensea.io/collection/one-body-village-i-dream Wir freuen uns sehr, unser nächstes NFT zu veröffentlichen, das von unseren Freunden bei Niftable kreativ gestaltet und großzügig gesponsert wurde. Dieses NFT bedeutet uns sehr viel, denn es erzählt eine gemeinsame Geschichte von hoffnungsvollen Wünschen und großen Träumen, die wir jedem in der NFT-Welt zeigen wollen. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf finanzieren wir direkt unsere Programme in Südostasien, die Kindern, die sexuelle Ausbeutung überlebt haben, die nötigen Mittel und Möglichkeiten geben, um nach den Sternen zu greifen, so Angela Nguyen, President von One Body Village. Der CEO von Graph Blockchain, Paul Haber, sagte: Trotz der aktuellen Volatilität des Kryptomarkts glauben wir weiterhin an den Nutzen von NFTs. Die Partnerschaft mit Wohltätigkeitsorganisationen wie One Body Village und die Nutzung von NFTs als neue Möglichkeit zur Mittelbeschaffung sind ein idealer Weg, NFTs zu nutzen und unseren Teil der sozialen Verantwortung als Unternehmen zu erfüllen. Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass Frank Kordy zum interimistischen CFO ernannt wurde, da das Unternehmen sein Team für das Rechnungswesen von Vancouver nach Toronto verlegt hat. Herr Kordy hatte diese Position bereits zuvor inne und war in den Prüfungsausschüssen mehrerer börsennotierter Unternehmen in verschiedenen Sektoren tätig, darunter auch im Kryptowährungs-Mining und im Blockchain-Sektor. Das Unternehmen möchte Don Shim für all seine harte Arbeit und Unterstützung bei der Transformation des Unternehmens in den letzten Jahren danken. Über Graph Blockchain Inc. Graph Blockchain bietet seinen Aktionären ein Engagement in verschiedenen Bereichen der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit dem Fokus auf Altcoins durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften Babbage Mining Corp., einem Proof of Stake (POS)-Miner, und Beyond the Moon Inc., einem auf IDO (Initial DEX Offerings) fokussierten Unternehmen, bietet Graph Investoren ein Engagement in dem riesigen Zukunftsmarkt der Kryptowährungen mit der bedeutenden technologischen Revolution und den potenziellen Gewinnen, die Altcoins bedeuten. Darüber hinaus bietet Graph seinen Aktionären durch die Investition in New World ein Engagement im entstehenden und schnell wachsenden NFT-Markt. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.graphblockchain.com . Nähere Informationen erhalten Sie über: Investor Relations & Communications Graph Blockchain Inc.

416-318-6501 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder nicht antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: das weitere Wachstum des auf Kunst fokussierten NFT-Marktes. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die potenzielle Unfähigkeit von New World, den Betrieb fortzuführen; die mit der Blockchain- und NFT-Branche im Allgemeinen verbundenen Risiken; den zunehmenden Wettbewerb auf dem NFT-Markt für Kunst; die potenzielle zukünftige Unrentabilität des NFT-Marktes im Allgemeinen und des kunstorientierten NFT-Marktes im Besonderen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die Canadian Securities Exchange und deren Marktregulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Graph Blockchain Inc.

