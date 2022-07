Startseite Alex Katz Vivien On Green erschienen - Guggenheim Show | FRANK FLUEGEL GALERIE Pressetext verfasst von galeriefrankfluegel am Mo, 2022-07-25 07:39. Im Jahr 2022 finden zahlreiche Ausstellungen mit Alex Katz anlässlich seines 95. Geburtstages statt. So unter anderem im Thyssen-Bornemisza National Museum in Madrid und im Guggenheim Museum in New York. Die Originalgrafik "Vivien On Green" von Alex Katz ist deshalb im Juli neu erschienen. Frank Fluegel Galerie hat Alex Katz seit 1999 im Programm und bereits erfolgreich auf der Art Cologne in einer Solo Show gezeigt. Die flachen, illustrativen Qualitäten dieser Portraits werden mit hartkantigen Definitionen und minimalen Modellierungstechniken kombiniert. Die subtraktive Methodik des Künstlers ermöglicht es ihm, das visuelle Rauschen zu entfernen und sich auf die wesentlichen Elemente mit höchster Präzision zu konzentrieren. Wir freuen uns sehr, diese neue Arbeit erstmals in Deutschland zu präsentieren", sagt Frank Fluegel, Inhaber der Galerie. "Im Alter von 95 Jahren befindet sich Katz auf dem Höhepunkt seiner Karriere und schafft immer noch Werke von perfekter Raffinesse. Dies ist eine großartige Gelegenheit für Sammler weltweit." Alex Katz studierte an der Cooper Union in New York und verbrachte einen Sommer damit, die Pleinair-Malerei an der Skowhegan School of Painting and Sculpture zu erlernen, bevor er begann, regelmäßig in New York und in anderen Städten der Welt auszustellen. Seine Arbeiten wurden unter anderem im Whitney Museum of American Art, in der National Portrait Gallery in London, im Guggenheim Museum Bilbao und in der Fosun Foundation in Shanghai ausgestellt. Seine Werke befinden sich in zahlreichen öffentlichen Sammlungen, darunter das Art Institute of Chicago, das Brooklyn Museum, die National Gallery of Art, die Smithsonian Institution und die Tate, und erzielen auf dem Sekundärmarkt Preise in Millionenhöhe. FRANK FLUEGEL GALERIE mit Standorten in Nuernberg und Kitzbuehel ist seit über zwanzig Jahren fokussiert auf hochwertige Originale der Pop Art, Street Art und zeitgenössischen Kunst. Der Kunstsammler findet original Kunstwerke, Grafiken und Unikate von Adam Handler, Alex Katz, David Shrigley, Kenny Scharf Hunt Slonem, Nathan Paddison, Fanny Brodar, Mel Ramos, Roy Lichtenstein, Andy Warhol oder Julian Opie zu realistischen Preisen. Aber auch Editionen und Grafiken von Harland Miller, Katherine Bernhardt, Tom Wesselmann, Sean Scully, Gerhard Richter, Ross Bleckner, Allen Jones, Thomas Ruff, David Gerstein, Peter Doig, Jeff Koons, Tracey Emin, Raqib Shaw und Robert Longo. Ebenso sind weitere angesagte Street Art Künstler in der Galerie vertreten wie Mr. Brainwash (Thierry Guetta) , XOOOOX, Punk Me Tender, BAMBI, Fringe Southafrica und John Crash Matos. Natürlich hat die Galerie auch Designobjekte von Maurizio Cattelan, Paul Smith, Richard Orlinski, Philippe Starck oder Pierre Jeanerette zum Kauf im Angebot. In regelmäßigem Wechsel finden Ausstellungen in den zentral gelegenen Galerieräumen in Nuernberg und Kitzbuehel statt. Im Online Shop kann der Sammler die Kunstwerke rund um die Uhr kaufen. Internationale Messeteilnahmen runden das Programm ab. FRANK FLUEGEL GALERIE

