Startseite Bossa for a little Boy - die neue Single von Café Voyage Pressetext verfasst von SmartNett am Do, 2022-07-21 16:07. Café Voyage legt nach: Mit ihrer neuen Single „Bossa for a little Boy“ knüpft das Trio an das erfolgreiche Album „Milch & Honig“ an. Ganz im Stil des Bossa Nova spielt der Song mit den Elementen brasilianischer Musik und den typisch jazzigen Sambarhythmen. Unverkennbar aber auch die Handschrift von Café Voyage mit den lebendigen Gitarrenklängen von Günter Renner und Klemens Jackisch, dazu das bewegte Cello von Maria Friedrich. „Bossa for a little Boy“ stammt aus der Feder von Günter Renner, der diesen Song den Jungen dieser Welt, vor allem aber seinem eigenen Sohn gewidmet hat. Vielleicht liegt darin das Geheimnis der besonderen Emotionalität? In jedem Fall ist wieder ein instrumentales Meisterwerk gelungen. Das Trio Café Voyage aus Sänger und Gitarrist Günter Renner, Cellistin Maria Friedrich und Klemens Jackisch an der Gitarre spielt gerne mit Elementen aus Jazz, Weltmusik und Chanson. Die Gruppe kann über die Künstleragentur Smart & Nett für Konzerte, Veranstaltungen und Feiern gebucht werden. https://smart-und-nett.de/cafe-voyage/ EAN 3616849023253

Release 22.7.2022 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.