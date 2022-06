Startseite KMU-Vorteil: KfW-Unternehmerkredit per Mausklick! Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-06-24 11:02. KfW-Unternehmerkredit mittels FinTech beantragen - schnell und unbürokratisch. Via FinTech Portal COMPEON können Antragsteller für den KfW-Unternehmerkredit ihren individuellen Finanzierungswunsch einer Vielzahl von renommierten Banken vorstellen und Fördermittel direkt mit anfragen. Unbürokratisch und schnell per Mausklick. Der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist die weltweit größte nationale Förderbank sowie nach Bilanzsumme die drittgrößte Bank Deutschlands. Die Gründung der KfW erfolgte im Jahr 1948 auf der Grundlage des Gesetzes über die Kreditanstalt für Wiederaufbau als Anstalt des öffentlichen Rechts. Die KfW und ihre Töchter DEG, KfW IPEX-Bank und FuB bilden die KfW Bankengruppe. Die Aufgabe der KfW besteht in der Realisierung von öffentlichen Aufträgen wie der Förderung von Mittelstand und Existenzgründern, der Gewährung von Investitionskrediten an kleine und mittlere Unternehmen sowie der Finanzierung von Infrastrukturvorhaben und Wohnungsbau, der Finanzierung von Energiespartechniken und der kommunalen Infrastruktur. Weitere Betätigungsfelder sind Bildungskredite sowie die Filmfinanzierung. Die KfW gilt gemäß dem Kreditwesengesetz nicht als Kreditinstitut bzw. Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des Kreditwesengesetzes. Grund dafür ist, dass die KfW als nationale öffentlich-rechtliche Förderbank ein besonderes Geschäftsmodell und einen gesetzlichen staatlichen Auftrag verfolgt und daher grundsätzlich nicht mit anderen Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten des privatrechtlichen, genossenschaftlichen oder öffentlich-rechtlichen Sektors zu vergleichen ist. Finanzielle Förderung durch den KfW-Unternehmerkredit Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Gewerbetreibende und Selbständige besteht die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu erhalten. Ein Basis­produkt der KfW Bankengruppe ist der Unternehmer­kredit. Damit fördert die Bank Unter­nehmen bei Investitions­vorhaben mit einem Volumen von bis zu 25 Millionen Euro. Förderinstitutionen wie die KfW unterstützen ganz gezielt seriöse Investitionsvorhaben von Mittelständlern, Kleinfirmen, Gewerbetreibenden und Selbständigen und haben gegenüber einem traditionellen Bankkredit folgende Vorteile: * Günstige Zinskonditionen ab 1,00 % effektiven Jahreszins

* Mögliche Tilgungsfreiheit zur Anlaufzeit

* Langfristige Finanzierungszeiträume von bis zu 20 Jahren

* Bis zu 50 % Haftungsfreistellung bei Investitionsfinanzierungen

* Kombinationsmöglichkeiten mit anderen öffentlichen Fördermitteln Was sind die Voraussetzungen für den KfW-Unternehmerkredit? Die KfW fördert Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe, dem Handwerk, dem Handel und Dienstleistungssektor, wenn diese mindestens 5 Jahre am Markt sind. Aber auch Freiberufler wie Anwälte oder Architekten können den KfW-Unternehmerkredit beantragen. Um von der Förderung zu profitieren, darf der mögliche Empfänger nicht über 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr erwirtschaften. Welche Investitionen werden durch den KfW-Unternehmerkredit gefördert? Mit dem KfW-Unternehmerkredit werden sowohl materielle als auch immaterielle Investitionen gefördert. Klassische Beispiele sind: * Kauf von Grundstücken, Gebäuden, Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und Einrichtungen, Beratungsleistungen

* Teilnahmen an Messen und Ausstellungen

* Warenlager und Betriebsmittel

* Patente

* Unternehmensübernahmen Fördermittel für Selbständige, Gewerbetreibende und KMU Neben dem KfW-Unternehmerkredit gibt es eine riesige Auswahl an weiteren Fördermitteln: Mit über 1.700 Förder­pro­grammen werden Selbständige, Gewerbe­treibende und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von Staat und Förder­banken unter­stützt. Ob vergünstigte Kredite, Bürg­schaften, Zuschüsse oder Beteiligungs­kapital - Förder­mittel haben das Ziel, eine Geschäftstätigkeit auf- und auszubauen. Fördermittel sind Zuwendungen vom Staat bzw. von öffentlichen Institutionen, um die Allgemeinheit zu unterstützen. Die finanzielle Förderung von Unternehmen und Wirtschaft in Deutschland ist in Artikel 104b des Grundgesetzes festgeschrieben. Neben den Fördermitteln der Bundesrepublik stehen zudem Förderprogramme der EU sowie der Bundesländer zur Verfügung. In den Genuss vom KfW-Unternehmerkredit oder von Fördermitteln kommen abhängig vom Verwendungszweck Existenzgründer, Selbständige, Gewerbetreibende, KMU bis hin zu großen mittelständischen Unternehmen. Bei der Vergabe KfW-Unternehmerkredit oder von Fördermitteln kommt in der Regel das sogenannte _Durch­leitungs­prinzip_ zur An­wen­dung. Dabei agieren Geschäfts­banken in der Rolle als Mediatoren im Prozess zur Anfrage sowie bei der Ausgabe der Fördermittel. Wie funktioniert das Durch­leitungs­prinzip? Da Förderbanken keine eigenen Filialen betreiben, stellen Unternehmen ihren Förderantrag nicht an die Förderbank, sondern über eine Geschäftsbank als Mediator an die Förderbanken. Die Geschäftsbank prüft als erste Instanz den Antrag und leitet ihn bei positivem Entscheid weiter. Werden die Fördermittel gewährt, agiert die Geschäftsbank auch weiterhin als Mediator. So refinanziert die Förderbank das entsprechende Kreditvorhaben der Geschäftsbank zu günstigen Konditionen. Dieser gewonnene Kostenvorteil wird anschließend auch dem Antragsteller gewährt. Der KfW-Unternehmerkredit muss wie beschrieben grundsätzlich über eine klassische Geschäftsbank als Mittler bei der KfW angefragt werden. Über das Finanzportal COMPEON können Antragsteller für den KfW-Unternehmerkredit ihren individuellen Finanzierungswunsch einer Vielzahl von renommierten Banken vorstellen und Fördermittel direkt mit anfragen. Mit COMPEON-Plattform den KfW-Unternehmerkredit oder das passende Fördermittel finden! Auf COMPEON erhalten Selbständige, Gewerbetreibende und KMU schnell und unverbindlich maßgeschneiderte Finanzierungsangebote von namhaften Banken und Sparkassen. Dazu beschreiben Antragsteller im ersten Schritt das Finanzierungsvorhaben. Passen die eingegebenen Informationen zu einem auf COMPEON hinterlegten Förderprogramm oder erfüllen sie die Voraussetzungen für den KfW-Unternehmerkredit, wird der Antragsteller darauf aufmerksam gemacht und kann direkt die Berücksichtigung des Förderprogramms oder des KfW-Unternehmerkredites bei der Angebotsstellung durch die Banken und Sparkassen in Anspruch nehmen. Neben dem KfW-Unternehmerkredit und den 1.700 Förderprogrammen profitiert der Antragsteller mit COMPEON von über 250 etablierten Banken, Sparkassen und alternativen Finanzpartnern, welche auf der COMPEON-Plattform zur Auswahl stehen. Vollständiger Beitrag unter:

https://www.kredit-selbständige.de/compeon-kfw-unternehmerkredit/ Portal Kredit für Selbständige und Kleinfirmen:

