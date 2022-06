Liberty Defense entwickelt proprietären KI-Algorithmus für sein HEXWAVE-Sicherheitsdetektionssystem weiter

Das Unternehmen meldet den aktuellen Stand der wichtigsten Produkt- und Technologiefortschritte in Vorbereitung auf die Betatests im Feld und die Vermarktung von HEXWAVE zur Detektion verdeckter Waffen und Bedrohungen

Wilmington, MA - 5. April 2022 - Liberty Defense Holdings Ltd. (Liberty oder das Unternehmen) (TSXV: SCAN, OTCQB: LDDFF, FRANKFURT: LD2A), ein führender Technologieanbieter von Lösungen zur Detektion verborgener Waffen und Bedrohungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Sammlung tausender von Bildern begonnen hat, die für das Training seiner neu entwickelten Softwarealgorithmen auf der Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) erforderlich sind, um versteckte metallische und nichtmetallische Waffen und gefährliche Gegenstände an einer Person präzise zu identifizieren; dies macht den Weg frei, um die robusten Erkennungs- und Screening-Leistungsanforderungen auf mehreren Märkten zu erfüllen und zu übertreffen.

Mit seiner Erhebung von Daten aus der realen Welt über seine proprietären HEXWAVE-Hardwareportale hat Liberty einen wichtigen Meilenstein auf seinem Entwicklungsweg erreicht, um eine fortschrittliche Sicherheitsdetektion auf den Markt zu bringen, erklärte Michael Lanzaro, der President und CTO. Wir sind dabei, einen hochmodernen Deep-Learning-Algorithmus zusammen mit unserem Team aus Branchenexperten zu entwickeln, die bereits branchenführende KI-Algorithmen für das Sicherheitsscreening im Flugverkehr erfolgreich auf den Markt gebracht haben. Und mit der Hardware-Konfiguration, die wir vor Kurzem auf den ersten beiden HEXWAVE-Betaportalen abgeschlossen haben, sind wir zuversichtlich, dass wir inzwischen über eine Imaging-Plattform verfügen, die hochwertige Bilddaten für die Verbesserung unseres KI-Algorithmus liefern kann.

HEXWAVE nutzt Millimeterwellen, fortschrittliche 3D-Bildgebungsverfahren und KI, um alle Arten von versteckten metallischen und nichtmetallischen Waffen und sonstigen Bedrohungen zu erkennen. Das System ermöglicht ein rasches automatisiertes Screening unter Einsatz einer kontaktlosen Durchgangsschleuse mit einer hohen Durchsatzrate, das keine Beeinträchtigung des Kunden oder des Passagiers mit sich bringt. Es kann entweder als Checkpoint-Lösung oder zur Optimierung aktueller Systeme eingesetzt werden und bietet ein mehrschichtiges Sicherheitssystem für Innen- und Außenstandorte zur frühzeitigen Erkennung von Bedrohungen und somit zur Verhinderung von Gewaltverbrechen und eines Massenanfalls von Opfern.

Liberty konnte die Detektionskapazität des HEXWAVE-Systems erfolgreich nachweisen und unterhält derzeit Kooperationsvereinbarungen für BETA-Tests an einem internationalen Flughafen, einer führenden staatlichen Universität der USA, einer hinduistischen Gebetsstätte und einem Sportstadion für MLB- und NFL-Teams.

Das Unternehmen ist derzeit dabei, Daten zu erheben, die aus mehr als 25.000 Bildern bestehen; dies leitet zu den für diesen Sommer angesetzten Beta-Tests im Feld über, die die Prüfung einer umfassenden Liste von metallischen und nichtmetallischen Bedrohungen umfassen, die die Kunden erkennen wollen (siehe nachstehende Abbildung), während sicherzustellen ist, dass harmlose Gegenstände wie Schlüssel, Brieftaschen und Mobiltelefone, die in Taschen gelassen werden, keinen Alarm auslösen, der eine sekundäre Inspektion erforderlich machen würde.

HEXWAVE setzt auf Echtzeit-Bilderfassung mit Videoübertragung, während jedes Subjekt durch das Portal geht; dies unterscheidet sich vom Screeningprozess an Flughäfen, wo die Personen während des Scannens eine bestimmte Haltung einnehmen und stillstehen müssen. HEXWAVE bietet einen entscheidenden Vorteil, da es die kontinuierliche Bewegung der Menschen durch das Portal bei hohen Durchsatzraten ermöglicht, ohne dass man sich von persönlichen Gegenständen trennen muss und ohne dass dies die Erkennungsleistung negativ beeinflusst. Unsere KI-Plattform nutzt die verschiedenen Radaraufnahmen, die aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen werden, wenn eine Person durch das System geht; dadurch entstehen mehrere Möglichkeiten, Bedrohungen zu entdecken und zu erkennen, so Lanzaro weiter.

Die generierten Bilder werden vom HEXWAVE-System intern verwendet, während der Betreiber diese niemals sieht oder speichert. Das System ist für den Einsatz in der Öffentlichkeit sicher und wurde vor Kurzem von der FCC für Tests zugelassen.

Weiter ist zu berichten, dass der CEO von Liberty, Bill Frain, am Donnerstag, dem 7. April 2022 um 11.00 Uhr ET auf der Technology Virtual Investor Conference eine Präsentation abhalten wird, um die Pläne des Unternehmens zu diskutieren, wie ein Sicherheitsdetektionssystem der nächsten Generation auf den Markt gebracht werden kann. Die Präsentation wird über die Website von Liberty abrufbar sein.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66385/Liberty_062322_DEPRcom...

[Bild von Liberty Defense, das metallische und nichtmetallische Testgegenstände zeigt, unter anderem Keramik-, Kunststoff- und Metallwaffen sowie Flüssig-, Pulver- und Plastiksprengstoffe.]

Updates und Neuigkeiten finden Sie auf der Website des Unternehmens, wo E-Mail-Benachrichtigungen abonniert werden können oder folgen Sie Liberty Defense auf seinen Social-Media-Kanälen.

Im Namen von Liberty Defense

Bill Frain

CEO & Director

Über Liberty Defense

Liberty Defense (TSXV: SCAN, OTCQB: LDDFF, FWB: LD2A) bietet Multi-Technologie-Sicherheitslösungen für die Erkennung verborgener Waffen in Gebieten mit hohem Verkehrsaufkommen und Orten, an denen erhöhte Sicherheit erforderlich ist, wie Flughäfen, Stadien, Schulen und mehr. Das Liberty-Produkt HEXWAVE, für das das Unternehmen eine exklusive Lizenz vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) sowie eine Technologietransfer-Vereinbarung für Patente im Zusammenhang mit der aktiven 3D-Radarbildungstechnologie erworben hat, bietet diskreten, modularen und skalierbaren Schutz für die mehrschichtige, kontaktlose Detektion von Metall- und Nichtmetall-Waffen. Liberty hat kürzlich auch die millimeterwellenbasierten HD-AIT-Technologien (High-Definition Advanced Imaging Technology) für Körperscanner und Schuhscanner als Teil seines Technologieportfolios lizenziert. Liberty setzt sich für den Schutz von Gemeinden und die Bewahrung der Sicherheit durch überlegene Sicherheitsdetektionslösungen ein. Weitere Informationen: LibertyDefense.com

Nähere Informationen über Liberty erhalten Sie über:

Jay Adelaar

Senior Vice President of Capital Markets, Liberty Defense

604-809-2500

jay@libertydefense.com

Liberty Defense

187 Ballardvale Street, Suite 110

Wilmington, MA 01887, USA

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei Verwendung in dieser Pressemeldung dienen die Wörter schätzen, projizieren, glauben, antizipieren, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinung dieser Wörter oder deren Abwandlungen oder vergleichbare Begriffe der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen. Obwohl Liberty der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung widerspiegeln, in Anbetracht der Erfahrung der jeweiligen leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Gewähr dafür bieten können, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die gegenwärtige Sichtweise von Liberty wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Liberty wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Währungsschwankungen, eine begrenzte Geschäftshistorie der Parteien, Störungen oder Veränderungen auf den Kredit- oder Wertpapiermärkten, Ergebnisse von Betriebsaktivitäten und Projektentwicklungen, Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben sowie allgemeine Entwicklungs-, Markt- und Branchenbedingungen. Die Parteien sind nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Erklärungen Dritter in Bezug auf ihre Wertpapiere oder ihre jeweiligen Finanz- oder Betriebsergebnisse (soweit zutreffend) zu kommentieren.

Liberty weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht vollständig ist. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen von Liberty stützen, sollten die vorgenannten Faktoren sowie andere Ungewissheiten und mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Liberty geht davon aus, dass die im vorstehenden Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht erschöpfend und kann sich ändern, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Annahmen das tatsächliche Ergebnis dieser Punkte oder Faktoren widerspiegeln. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von Liberty zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Liberty verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Liberty Defense Holdings Inc.

Jay Adelaar

200 Granville Street, Suite 1030

V6C 1S4 Vancouver

Kanada

email : compliance@libertydefense.com

Pressekontakt:

Liberty Defense Holdings Inc.

Jay Adelaar

200 Granville Street, Suite 1030

V6C 1S4 Vancouver

email : compliance@libertydefense.com