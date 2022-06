Startseite Mückenplage - Muss nicht sein Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-06-15 16:12. Eine Mücke kann bis zu 350 Eier ablegen. Abhängig von den Temperaturen

dauert es nur ein paar Tage bis die Mücke schlüpft Ein Stich von einer Stechmücke ist in unseren Breitengraden zwar ungefährlich (außer man reagiert allergisch darauf), aber die Lebensqualität kann durch Stechmücken dennoch erheblich leiden. Insektensprays können, gerade im Freien, im gewissen Rahmen hilfreich sein.

In geschlossenen Räumen sollte man auf die Anwendung derartiger Chemiekeulen allerdings verzichten. Ultraschallgeräte sowie UV-Lampen sind laut Stiftung Warentest ohne Wirkung.

Stiftung Warentest rät auch von Biozid-Verdampfern ab. Die Strom betriebenen Geräte verdampfen Insektizide - das wirkt zwar, kann aber auch für Menschen und Haustiere gesundheitsgefährdend sein. In den eigenen vier Wänden kann man sich mit einem professionellen,

passgenauen Fliegenschutzgitter vor Mücken und anderen Insekten optimal

schützen.

Diese Fliegenschutzgitter sind wetterbeständig, stabil (nicht zu verwechseln

mit den Super- und Baumarkt Fliegennetzen) und bieten darüber hinaus auch

noch einen Pollenschutz. So haben sie mehr Wohnqualität und sind

insektenfrei bei geöffnetem Fenster. Insektenschutz Klumpp bietet geprüfte Produkte für einen jahrelangen Schutz

vor Insekten (ohne Chemie) Die Elemente sind bedienerfreundlich und sicher,

wartungsarm, leicht zu reinigen und bewährt. Darüber hinaus sind die

Insektenschutzgitter auch noch unauffällig, formschön und hochwertig.

