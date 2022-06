Startseite Fördergeld vom Staat auch ohne Rückzahlung! Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-06-11 08:33. Geld vom Staat ohne Pflicht auf Rückzahlung! Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Freiberufler, Selbständige und Gründer wissen kaum darüber Bescheid, dass sie für die wirtschaftliche Entwicklung ihres Unternehmens oder Gewerbes Geld vom Staat erhalten können und zwar ohne Pflicht auf Rückzahlung! Fakt ist, dass die finanzielle Unterstützung von mittelständischen Unternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden in Deutschland in Artikel 104b des Grundgesetzes festgeschrieben ist. Neben den Fördermitteln der Bundesrepublik stehen zudem Förderprogramme der EU sowie der Bundesländer zur Verfügung. Mit mehr als 1.700 staatlichen Förder­pro­grammen werden Kleinunternehmen, Selbständige, Gewerbe­treibende und Gründer von Staat und Förder­banken unter­stützt. Ob vergünstigte Kredite, Bürg­schaften, Zuschüsse oder Beteiligungs­kapital - Förder­mittel haben das Ziel, eine Geschäftstätigkeit auf- und auszubauen. Das Recht auf Fördermitteln haben abhängig vom Verwendungszweck Existenzgründer, Selbständige, Gewerbetreibende, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bis hin zu großen mittelständischen Unternehmen. 1.700 Förderprogramme für KMU, Gewerbe und Selbständige Mittlerweile stehen für mittelständische Unternehmen, Kleinfirmen, Gewerbler und beruflich Selbständige über 1.700 verschiedene Förderprogamme auf EU-, Bundes- und Landesebene zur Verfügung. Mit der föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutschland hat sich in den letzten Jahren eine enorm breite Fördermittellandschaft entwickelt, die in Europa einzigartig ist. Das Spektrum an Förderungen, das sich vor allem kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bietet, ist besonders gross: Je nach Investitionsvorhaben können KMU und Selbständige auf mehr als 1.500 Förderprogramme zurückgreifen - vergeben von Bund, Ländern, der Europäischen Union und Bürgschaftsbanken. Dabei beschränken sich Förderungen mittlerweile nicht mehr nur auf klassische Kredite oder Darlehen. Viele Förderbanken reagieren auf den Trend hin zu spezifisch passenden Finanzierungsinstrumenten je nach Investitionsvorhaben. Auch Leasingsfinanzierungen sind mittlerweile förderfähig - und das Angebot entsprechender Programme nimmt zu. 400 staatliche Förderprogramme für Existenzgründer, Selbständige und Kleinfirmen Mehr als 400 staatliche Förderprogramme befassen sich mit der Finanzierung und Kapitalbeschaffung für Existenzgründer, Selbständige und Kleinfirmen. Sie unterstützen viele Themengebiete von der Unternehmensgründung und Geschäftsentwicklung über die Vertriebsoptimierung und Kundengewinnung bis hin zur Marketingunterstützung und Produktentwicklung. Wichtiger Hintergrund ist die Unterstützung von Neugründungen und Jungunternehmen in gesellschaftspolitischer und ökonomischer Hinsicht. Finanzielle Unterstützung gibt es für folgende Themen: * Gründung

* Geschäftsentwicklung

* Unternehmensaufbau

* Unternehmensausbau

* Vertriebsoptimierung, Kundengewinnung

* Marketingunterstützung

* Organisationsberatung

* Produktentwicklung

* Investitionsberatung

* Businessplanung, Finanzplanung, Liquiditätsplanung

* Fördermittelberatung Existenzgründer und Unternehmer sollten sich rechtzeitig über alle Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten informieren. Das passende Fördermittel finden statt suchen! Geld vom Staat, welcher Unternehmer möchte das nicht? Aber wie finde ich aus dem Förderdschungel das geeignete Förderprogramm? Viele Unternehmer sind völlig überfordert, das richtige Fördermittel zu finden. Auch wenn die Förderdatenbank verschiedene Suchmöglichkeiten bietet, sieht man sich einem Urwald von unzähligen Förderprogrammen von Bund, Ländern und Europäischer Union gegenüber. Die eigenständige Suche nach der passenden Förderung gestaltet sich im riesigen Dickicht aus unterschiedlichen Förderprogrammen als äusserst schwierig und zeitaufwändig. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen die unterschiedlichen Förderprogramme kaum kennen. Viele sehen aber auch den bürokratischen Aufwand als eine zu grosse Hürde oder gehen davon aus, dass ihr Projekt die Kriterien der Förderfähigkeit nicht erfüllt. Geld vom Staat: Mit der COMPEON-Plattform das passende Fördermittel finden! Auf dem COMPEON-Portal beschreiben Antragsteller im ersten Schritt ihr Finanzierungsvorhaben. Passen die eingegebenen Informationen zu einem auf COMPEON hinterlegten Förderprogramm, wird das Unternehmen auf dieses aufmerksam gemacht und kann direkt die Berücksichtigung des Programms bei der Angebotsstellung durch die Banken und Sparkassen in Anspruch nehmen. Neben den 1.700 Förderprogrammen profitiert der Antragsteller mit COMPEON von über 250 etablierten Banken, Sparkassen und alternativen Finanzpartnern, welche auf der COMPEON-Plattform zur Auswahl stehen. Gewerbetreibenden, Firmen, Selbständigen und Freiberuflern wird ein _banken-unabhängiges_ und _produkt-übergreifendes_ Portal zur Verfügung gestellt. _Produkt-übergreifend_, weil neben Firmenkrediten auch andere Finanzprodukte wie Leasing, Factoring, Mezzanine-Kapital, Einkaufs- und Projektfinanzierungen oder Private Debt. oder etwa für die Immobilienfinanzierung angeboten werden. Neben der Möglichkeit von Fördermitteln zu profitieren, finden Kreditsuchende über die COMPEON-Platt­form schnell und einfach die optimale Fi­nan­zier­ungs­lösung sowie die bestmöglichen Konditionen in Bezug auf Zins, Laufzeit, Eigenmittel und Sicherheiten. Vollständiger Artikel zum Thema "Geld vom Staat auch ohne Rückzahlung" unter:

https://www.kredit-selbständige.de/unternehmensfinanzierung-geld-vom-staat-ohne-rueckzahlung/ Kredit-Portal für Selbständige und Kleinfirmen:

