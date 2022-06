Startseite Vorteil Objektfinanzierung im Vergleich zum Bankkredit Pressetext verfasst von connektar am So, 2022-06-05 08:49. Nur wenige Firmen und Selbständige kennen die Vorteile einer Objektfinanzierung im Vergleich zum Bankkredit. Im Unterschied zum normalen Bankkredit zur freien Verfügung handelt es sich bei der Objektfinanzierung um die gezielte Finanzierung eines Objektes, bei welcher der Kreditgeber weiß, zu welchem Zweck das Darlehen dient. Eine der häufigsten Anwendungen einer Objektfinanzierung ist die gewerbliche Immobilienfinanzierung. Anders als beim Firmenkredit dient bei der Objektfinanzierung das finanzierte Objekt selbst als Sicherheit für den Kreditgeber. So wird beispielsweise bei Immobilien häufig eine Grundschuld eintragen, während bei einem Fahrzeugkredit in vielen Fällen der Kraftfahrzeugbrief bis zur Kredittilgung bei der Bank hinterlegt wird. Chancen der Objektfinanzierung häufig unbekannt: Der Begriff Objektfinanzierung ist vielen Kleinunternehmen, Gewerbetreibenden und Selbständigen nicht bekannt. Noch immer ist es so, dass Kleinfirmen und Gewerbetreibende für eine Objektfinanzierung wie beispielsweise die gewerbliche Immobilienfinanzierung zur Hausbank gehen und dort nach einem normaler Firmenkredit fragen. Dies hat in der Regel negative Konsequenzen für den Antragsteller: Beim normalen Firmenkredit gelten im Vergleich zur Objektfinanzierung andere Bemessungskriterien für die Kreditwürdigkeit, welche primär von der betriebswirtschaftlichen Situation des Antragsteller abhängen, ohne zusätzliche Sicherheiten für den Kapitalgeber. So kann es sein, dass die aktuelle betriebswirtschaftliche Lage keinen weiteren Firmenkredit mehr zulässt, während eine Objektfinanzierung durchaus möglich gewesen wäre, da das zu finanzierende Objekt als Sicherheit ausgereicht hätte. Eine weitere Konsequenz sind die Finanzierungskosten. Diese sind beim Firmenkredit in der Regel höher als bei der Objektfinanzierung, da keine Sicherheiten durch das zu finanzierende Objekt vorliegen. Vorteile einer Objektfinanzierung für Kleinunternehmen und Gewerbetreibende: Da eine Objektfinanzierung zweckgebunden und für den Kreditgeber mit Sicherheiten hinterlegt ist, profitiert das Unternehmen von günstigeren Konditionen, da das Risiko für den Kreditgeber im Vergleich zum freien Firmenkredit geringer ist. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass bei der Objektfinanzierung spezialisierte Finanzdienstleister zur Verfügung stehen, welche dem Unternehmen auf seine individuellen Bedürfnisse angepasste Finanzierungslösungen anbieten können. Kleinunternehmen, Gewerbetreibende und Selbständige sind bei der Objektfinanzierung gut beraten, wenn sie jeweils mehrere Angebote einholen und vergleichen. Unsere Erfahrungen zeigen klar, dass insbesondere bei Objektfinanzierung die Angebote verschiedener Anbieter relativ stark voneinander abweichen können. Unterschiede von bis 30% der Finanzierungskosten sind dabei keine Seltenheit. Wie im Folgenden beschrieben, brauchen Antragsteller hierfür nicht in zeitaufwendiger Arbeit mühsam mehrere Finanzierer anschreiben und Offerten einholen. Dank FinTech geht dies heutzutage alles online. Objektfinanzierung online beantragen, vergleichen und Geld sparen! Für eine Objektfinanzierung zur Hausbank gehen war damals! Wer heute als aufgeschlossener Unternehmer, Selbständiger oder Gewerbetreibender eine Objektfinanzierung benötigt, sollte wie bereits erwähnt sich an dafür spezialisierte Finanzdienstleister wenden und mehrere Angebote einholen. Dank moderner FinTech-Entwicklungen lässt sich der Abwicklungsprozess von der Anfrage bis hin zur Finanzierungsvergabe auch bei der Objektfinanzierung standardisieren und bequem online abwickeln. Maßgeschneiderte Objektfinanzierung günstiger als Standard-Angebot einer einzelnen Bank! Anders als bei der Hausbank, ist mit FinTech eine maßgeschneiderte Objektfinanzierung möglich: Der Kunde erhält ein auf seine konkreten Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot, was in der Regel immer günstiger ist als das übliche Standard-Angebot seiner Bank. Maßgeschneiderte Angebote sind immer zum Vorteil des Kunden. Mit COMPEON passende Objektfinanzierung finden lassen statt selber suchen! Mittelständischen Unternehmen, Gewerbetreibenden und Selbständigen empfehlen wir für die Objektfinanzierung das FinTech Unternehmen COMPEON, welches mit über 220 Finanzpartnern zusammenarbeitet, die neben Geschäftskrediten, Betriebsmittelkrediten und weiteren gewerblichen Darlehen auch Objektfinanzierungen anbieten. Dabei vergleicht COMPEON die zahlreichen Angebote miteinander, sodass der Kreditsuchende die für ihn und auf seine Wünsche zugeschnittene Objektfinanzierung abrufen kann. COMPEON ist eine banken-unabhängige und produkt-übergreifende Online-Plattform: Neben normalen Firmenkrediten werden auch andere Finanzprodukte wie Firmenleasing, Factoring, Mezzanine-Kapital, Einkaufsfinanzierung, Projektfinanzierung, Private Debt. oder für die Immobilienfinanzierung angeboten. Auf COMPEON geben Sie als mittelständisches Unternehmen oder dessen Berater einfach online die wesent­lichen Eck­daten zu Ihrem zu finanzierenden Projekt ein und entscheiden sich am Ende einer Aus­schrei­bung für das beste Angebot. Ihr Vorteil im Vergleich zur Hausbank: Sie werden von verschiedenen Anbietern mit Offerten beliefert, umworben, können die Angebote online vergleichen und das für Sie passende Angebot auswählen und bestellen. Der ganze Service ist für Sie kostenlos und unverbindlich! Weitere Informationen zu COMPEON inkl. Online-Antrag unter:

https://www.kmukredite.de/compeon/ Vollständiger Artikel unter:

https://www.kmukredite.de/vorteile-objektfinanzierung-vergleich-unterneh... Praxis-Ratgeber Firmenkredit-Alternative zur Bank:

