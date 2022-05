Startseite KMU-Tipp: Liquiditätslücken innert 24 Stunden überbrücken - FinTech macht's möglich! Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-05-31 18:45. Mittels FinTech sind schnelle Überbrückungsfinanzierungen für Firmen und Selbständige möglich. Schnellkredite zur Überbrückung von Finanzierungsengpässen: Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Gewerbebetriebe und Selbständige erhalten mit dem FinTech Portal COMPEON eine Überbrückungsfinan­zierung bis zu 250.000 Euro innerhalb 24 Stunden. Ohne Papierkram, ohne dinglichen Sicherheiten. KMU, Gewerbebetriebe, Unternehmer und Selbständige erhalten mit dem Digitalen Schnellkredit (DSK) des FinTech Unternehmens COMPEON die schnellst-mögliche Unter­nehmens­finan­zierung in Deutsch­land: Ein Firmenkredit von bis zu 250.000 Euro in 24 Stunden, bis 750.000 Euro inner­halb von 3 Werktagen. Ganz ohne Papierkram und ohne dinglichen Sicherheiten: Die Schnellkredite laufen über einen 100%ig digitalisierten End-to-End-Prozess. Bis zur Vertrags­­unter­zeichnung ist kein händischer Schritt mehr not­­wendig. Sie geben alle Ihre Unter­lagen online ein und er­halten inner­­halb von wenigen Tagen die Kredit­­zusage - ohne Termin bei einem Bank­­berater und lange Warte­­zeiten. Finanzportal COMPEON für schnelle Kreditlösungen bis 750.000 €! KMU, Gewerbebetriebe, Unternehmer und Selbständige erhalten schnelle Überbrückungskredite zur Überwindung finanzieller Engpässe über das FinTech-Portal COMPEON : Mit dem von COMPEON entwickelten voll-digitalisierten Prozess ist eine schnellstmögliche Kreditvergabe möglich. Der Digitale Schnellkredit ist ein ge­mein­sames Produkt von COMPEON mit unter­schied­lichen renommierten Banken und Spezial­finanzierern. Diese An­bieter sind Teil des COMPEON-Netz­werks aus über 250 Finanzierungs­partnern. Um KMU, Gewerblern und Selbstständigen noch schnellere Finan­zierungs­zusagen für die schnelle Überbrückungsfinanzierung zu bieten, hat COMPEON digitale Pro­zesse geschaffen und so unter­schied­liche Finanzdienstleister, Spezialfinanzierer und Banken noch digitaler an­ge­bunden. Kredit­zu­sagen sind so in nur wenigen Tagen möglich. Vorteile des digitalen Schnellkredits im Überblick: * Kredit­zu­sage bis zu 250.000 Euro in 24 Stunden, bis zu 750.000 Euro in 3 Werktagen - und das auch noch komplett digital

* Attraktive Zinssätze: ab 1,9 % Nominalzins

* Digitaler Schnellkredit auch ohne dinglichen Kredit­sicherheiten

* Ohne Papierkram: alle Prozesse sind praktisch und digital

* Garantierter Datenschutz: COMPEON-Portal ist TÜV-geprüft und sicher

email : office@kmuinnovation.com Innovation & Venture Management, Aufbau und Beratung mit Fokus FinTech-Branche und alternative Finanzierungskonzepte. Neue Wege zur Kapitalbeschaffung und Kredit-Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Jungfirmen, Gewerbetreibende & Selbständige. FinTech Anwendungen, Crowdlending-Portale und Direktbanken sind innovative Angebote, welche im Vergleich zu traditionellen Bankkrediten interessante Alternativen sind. Sämtliche Ranglisten und Vergleiche basieren auf aktuellen und sorgfältig recherchierten Informationen sowie realen Kunden-Feedbacks, banken-unabhängig und produkt-neutral. TechnoVenture GmbH ist Experte für neue Finanzierungskonzepte und FinTech-Anwendungen für KMU und Selbständige. Pressekontakt: TechnoVenture GmbH

