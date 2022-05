Startseite 20 Jahre kinofans.com: Alle Infos über Filmstarts, Blockbuster, Kritiken, Streamingangebote & Co. Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-05-30 12:49. Das Kino- und Streamingportal Kinofans.com hat turbulente Zeiten hinter sich. Zum 20. Geburtstag schauen wir zurück auf eine Zeit voller Veränderungen und ständiger Anpassungen. Ein Leben ohne Plan B. "Ach ja, Kino … Da könnte ich doch mal wieder hingehen", so denken viele Filmfreunde. Und völlig zu Recht! Denn nach der langen Zeit mit Lockdowns und eingeschränkten Möglichkeiten bei vielen Freizeitbeschäftigungen kehrt in die Kinos endlich wieder so etwas wie Normalität ein. Und wer schon beinahe vergessen hatte, wie sich ein bequemer Kinosessel anfühlt, der kann jetzt einiges nachholen, denn die Branche boomt: Momentan gibt es richtig viele Filmstarts und dabei noch einen Mega-Blockbuster nach dem andern. Es gibt einiges nachzuholen! "Es starten gerade viele coole Filme, der Zuschauer braucht nur auszusuchen", so Ralf Bergmann von www.kinofans.com "Wir sind gern bei der Auswahl behilflich, bei uns gibt es den besten Überblick über Kinoprogramme in jeder Stadt Deutschlands." Zeit für Popcorn und Film-Blockbuster Eine Welt ohne Kino wäre völlig öde, das wissen wir spätestens seit Corona. In den letzten zwei Jahren haben wir alle gesehen, wie wichtig Kunst und Kultur sind, wie unverzichtbar es ist, sich regelmäßig einen Kinoabend zu gönnen. Die spezielle Atmosphäre im Kinosaal, die große Leinwand, die Soundeffekte und nicht zuletzt das Popcorn - das alles haben wir während der Pandemie schmerzlich vermisst. Seit es endlich wieder möglich ist, erfreuen sich die unterschiedlichen Kulturangebote wieder größter Beliebtheit, so auch die kleinen und großen Kinos im Land. Wer wissen will, was läuft, braucht heute nicht mehr in die Tageszeitung zu schauen. Auf kinofans.com findet man alle Filmprogramme sämtlicher Städte - und das schon seit zwei Jahrzehnten! "Wir feiern gerade unser 20-jähriges Jubiläum" so Ralf Bergmann von kinofans.com. "Uns war es schon immer wichtig, unseren Usern einen Überblick über alle wichtigen Filminfos zu bieten. Auf kinofans.com findet jeder den passenden Film in seiner Umgebung." Immer bestens informiert mit kinofans.com - Filme für jede Stimmung Mit einer benutzerfreundlichen Programmseite bietet kinofans.com alles, was das Herz des Filmliebhabers höherschlagen lässt: Filmstarts, Filmkritiken, News über Stars und Details über Filmproduktionen, eine umfassende Vorschau über künftige Filme und sämtliche Kinoprogramme in Deutschland. Man muss nur die Stadt eingeben und erhält alle Kinos mit ihren jeweiligen Programmen angezeigt. Einfacher geht's nicht! "Mit uns kann jeder seinen Kinobesuch entspannt von überall online planen", so Ralf Bergmann. Auf kinofans.com sind sogar die Websites der Kinos verlinkt, sodass man beispielsweise auch gleich Karten vorbestellen kann. Während der letzten zwei Jahre hat sich manches verändert. Kinobesuche waren lange Zeit nicht möglich, man musste sich etwas einfallen lassen, um sich die Zeit zu vertreiben. Gar nicht so einfach, wenn fast alles geschlossen hat … Klar, fast jeder hat einen Fernseher oder einen Computer, um im Internet Filme anzuschauen. Und wir haben uns natürlich auch an vieles gewöhnt, weil wir mussten. Es blieb uns nicht viel anderes übrig. Neu bei kinofans.com: Programme der Streamingdienste Nicht umsonst haben Film-Streamingdienste wie Netflix & Co. in letzter Zeit mehr Interessenten gefunden. Es ist natürlich nie ganz dasselbe wie im Kino. Allerdings kann man das eine tun, ohne das andere zu lassen, sprich: Hin und wieder ein Kinoabend mit Freunden ist für echte Filmfans selbstverständlich weiterhin angesagt. "Auch kinofans.com hat sich den neuen Zeiten angepasst", erzählt Ralf Bergmann. "Wir bieten jetzt zusätzlich die Programme der wichtigsten Streamingdienste an. Die Filmfans haben heute sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Filme und Serien auch im Heimkino zu schauen. Dieser Erkenntnis wollten wir uns nicht verschließen", so der Ralf Bergmann, "auch wenn mein Herz weiterhin fürs ganz große Kino schlägt." Weitere Infos auf der Website. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MediaAgenten

