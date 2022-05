Startseite KMU-Geheimnis: Für einen Kredit zur Hausbank gehen war damals... Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-05-28 05:24. Anders als die Hausbank liefern FinTech-Anwendungen maßgeschneiderte Finanzierungslösungen. Schnell und unbürokratisch. Hier das Firmenkredit Geheimnis, das keine Hausbank verrät: Mit dem banken-unabhängigen FinTech Portal COMPEON können Firmen, Selbständige, Gewerbetreibende und Freiberufler per Mausklick den passenden Firmenkredit aus über 250 Angeboten auswählen und vergleichen. Im Vergleich zum Standard Angebot der Hausbank lassen sich damit 30% Zinsen sparen und dies bei einer mindestens 100% höheren Erfolgsrate. Unglaublich, aber wahr! Noch immer gehen mittelständische Unternehmen, Selbständige, Gewerbetreibende, Kleinunternehmer und Freiberufler für einen Kredit zur Hausbank und nehmen dafür in der Regel 30% höhere Kreditkosten in Kauf. Viele getrauen sich nicht, FinTech-Portale zu nutzen. Viele davon wissen aber auch nicht, was FinTech ist. Hoher Aufklärungsbedarf über FinTechs in Deutschland: In den USA laufen bereits rund 80% der Unternehmensfinanzierungen an den konventionellen Banken vorbei. In Deutschland begegnen KMU, Selbständige, Gewerbetreibende und Freiberufler den Fintech-Unternehmen noch oft mit Skepsis oder Unkenntnis. Dabei können digitale Finanzdienstleister ein hilfreicher Partner sein, insbesondere dann, wenn Schnelligkeit und Flexibilität oberste Priorität haben. FinTech-Kredit Plattformen bieten folgende Vorteile: 1. Banken-unabhängige und produkt-übergreifende Lösungen! Banken-unabhängig, da Nutzer von FinTech-Portalen aus vielen Finanzdienstleistern und Banken auswählen und vergleichen können. Produkt-übergreifend, da neben Firmenkrediten auch andere Finanzprodukte wie Leasing, Factoring, Mezzanine-Kapital, Einkaufs- und Projektfinanzierungen oder Private Debt. oder etwa für die Immobilienfinanzierung angeboten werden. Je nach Finanzierungsbedarf ist für Firmenkunden die eine oder andere Finanzierungsart von Vorteil. Nicht immer ist ein klassischer Unternehmenskredit die beste Finanzierungslösung. 2. Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen statt Standard-Lösung! Denn anders als bei der Hausbank, sind mit FinTech maßgeschneiderte Finanzierungsangebote möglich, d.h. auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden ausgerichtete Angebote. Maßgeschneiderte Angebote sind immer zum Vorteil des Kunden, da diese günstiger sind als Standard-Angebote. Mehr dazu: Paradigmenwechsel KMU-Finanzierung 3. Schnelligkeit, Transparenz und Vergleich! Traditionelle Banken (z.B. Hausbank) können bezüglich Schnelligkeit und Flexibilität mit Fintech-Dienstleistern nicht mithalten. Die digitalen Prüfsysteme der Fintech-Firmen erlauben hier eine effektive und schnelle Entscheidung über die Finanzierung. So sind schnelle, unbürokratische Firmenkredite wie z.B. Überbrückungskredite nur mittels FinTech möglich. 4. Leichter Zugang zu Fördermittel! Hausbanken sind in der Regel überfordert, aus den über 1.700 Förderprogrammen des Bundes und der EU das passende Fördermittel zu finden. FinTech Portale wie COMPEON ermöglichen eine Fördermittel-Prüfung - ein Vorteil insbesondere für Selbständige und Kleinunternehmer, welche damit keine Erfahrung haben. FinTech COMPEON zur Kredit-Optimierung für KMU und Selbständige: Anders als bei der Hausbank ermöglicht das Finanzportal COMPEON eine banken-unabhängige Finanzierungslösung. Die mühsame Kreditsuche entfällt. Der Kunde erhält mit einer einzigen Anfrage mehrere Angebote von 250 Finanzierungsdienstleistern und Banken sowie den Zugang zu 1.700 Fördermitteln auf EU-, Bundes- und Landesebene in Deutschland. Damit resultieren in der Regel passendere und günstigere Finanzierungslösungen als bei einer einzigen Anfrage bei der Hausbank. Für Antragsteller (Unternehmen, Selbständige, Freiberufler…) ist die Nutzung von COMPEON kostenfrei. Auch ein erfolgreicher Vertragsabschluss ist für Antragsteller kostenlos. Bei erfolgreicher Vermittlung zahlen Finanzdienstleister eine entsprechende Provision an COMPEON. Zudem ist ein Vertragsangebot für Antragsteller immer unverbindlich. Kurzum: Im Gegensatz zur Hausbank liefert COMPEON maßgeschneiderte Finanzierungslösungen. Eine maßgeschneiderte Finanzierung ist in der Regel immer vorteilhafter als ein Standard-Angebot der Hausbank. Mit COMPEON hat der Antragsteller den Vorteil, aus mehreren Angeboten online eine Lösung nach Maß auswählen zu können. Vollständiger Artikel unter: https://www.kredit-selbständige.de/kreditchancen-mit-zinsersparnis/ Portal Kredit für Selbständige und Kleinfirmen:

Innovation & Venture Management, Aufbau und Beratung mit Fokus FinTech-Branche und alternative Finanzierungskonzepte. Neue Wege zur Kapitalbeschaffung und Kredit-Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Jungfirmen, Gewerbetreibende & Selbständige. FinTech Anwendungen, Crowdlending-Portale und Direktbanken sind innovative Angebote, welche im Vergleich zu traditionellen Bankkrediten interessante Alternativen sind. Sämtliche Ranglisten und Vergleiche basieren auf aktuellen und sorgfältig recherchierten Informationen sowie realen Kunden-Feedbacks, banken-unabhängig und produkt-neutral. TechnoVenture GmbH ist Experte für neue Finanzierungskonzepte und FinTech-Anwendungen für KMU und Selbständige.

