Diener Precision Pumps mit Markteintritt in Japan

Embrach/Tokio, den 08. April 2022 Die Diener Precision Pumps Ltd (DPP), eines der

führenden Unternehmen der Präzisionspumpenbranche, hat am 01. März 2022 eine

Vertriebsvereinbarung mit der japanischen San-Ten Consulting LLC ("San-Ten")

abgeschlossen. Durch die Kooperation mit San-Ten realisiert DPP einen schnellen Zugang zum japanischen Markt. San-Ten verfügt über eine ausgewiesene Expertise in der Markterschliessung für ausländische Unternehmen und über langjährige Geschäftsbeziehungen zu den relevanten Akteuren der japanischen Industrie. Douglas Robinson, CEO Diener Precision Pumps: " Mit San-Ten haben wir einen starken Partner für unseren Markteintritt in einen der vielversprechendsten asiatischen Märkte, Japan, gefunden. Die Verzahnung der technologischen Stärke Dieners im Bereich der Präzisionspumpen mit den Fähigkeiten und Kenntnissen von San-Ten auf dem japanischen Markt wird zu einer für beide Seiten erfolgreichen Kooperation führen. “ Dr. Ralf Mayer, Gründer und Managing Director bei San-Ten, hebt die Bedeutung

der Vereinbarung hervor: " Wir haben große Erwartungen an die Kooperation

der Vereinbarung hervor: " Wir haben große Erwartungen an die Kooperation mit Diener. San-Ten räumt den Anwendungsbereichen von Präzisionspumpen, und hierbei insbesondere der Medizintechnik, angesichts des erwarteten Marktwachstums einen besonders hohen Stellenwert ein. " Über Diener : Diener Precision Pumps produziert kundenspezifische Präzisionspumpen für Dosierung und Flüssigkeitstransfer in Applikationen von mittleren und großen OEM Kunden. Die kundenspezifischen Dosier- und Zahnradpumpen von DPP werden aus hochwertigen, chemisch beständigen Materialien hergestellt, was ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit garantierten. Mit aktuell 220 Mitarbeitern kann das Unternehmen mit Hauptsitz nahe Zürich/Schweiz, auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als drei Millionen Pumpen zurückgreifen. Die technologisch starken und qualitativ hochwertigen Pumpen werden in Lodi/Kalifornien entwickelt und im Stammwerk nahe Zürich gefertigt. Über San-Ten LLC: San-Ten ist eine Managementberatungsfirma mit Sitz in Tokio. Sie hat sich auf die Unterstützung beim Markteintritt und die Innovationssuche spezialisiert. Ihr Fokus liegt auf dem B2B Geschäft mit technischen Produkten in verschiedenen Branchen, wie Chemie und Zwischenprodukte, Maschinenbau, Automobil und Gesundheitswesen. Dank ihrer langjährigen Erfahrung in Japan baut San-Ten Brücken zwischen den Kulturen und wird damit den Geschäftserfolg nachhaltig unterstützen. Eine Präsentation der Produktmerkmale und detaillierte Informationen über Diener Precision Pumps in Japan finden Sie unter https://www.san-ten.com/ja/diener/.