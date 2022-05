Startseite Schneller als der Staat: Spa-dich-fit führt Tankrabatt schon heute ein! Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-05-25 07:28. Ab sofort erhalten Spa-dich-fit-Kundinnen- und Kunden für jede Reisebuchung einen €-50-Aral-Tankgutschein geschenkt. Führendes Wellnessreise-Portal verschenkt € 50,- Aral-Tankgutschein Die Benzinpreise sind auf Höchstniveau; das staatliche Entlastungspaket greift aber frühestens ab dem 1. Juni 2022. Wer gleich in den Urlaub fahren und dabei sparen will, kann hier von der kundenorientierten Aktion des führenden Schweizer Wellnessreise-Portal Spa-dich-fit profitieren: Denn seit dem 23.05.2022 erhalten Spa-dich-fit-Kundinnen- und Kunden für jede Reisebuchung einen €-50-Aral-Tankgutschein geschenkt. Ein deutliche Erleichterung für die Reisekasse - auch wenn die Kraftstoffpreise im Sommer wirklich sinken sollten. Wellnessreise-Portal geht mit Tankrabatt in Führung Bevor die geplante Steuersenkung für Kraftstoffe spürbar wird, stehen bereits die ersten kritischen Fragen dazu im Raum: Werden die Energiekonzerne die Einsparungen überhaupt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterreichen? Ist der geplante Zeitraum von drei Monaten nicht viel zu kurz? Angesichts dieser Unsicherheiten hat das führende Schweizer Wellnessreise-Portal Spa-dich-fit jetzt selbst ein innovatives Entlastungsprogramm aufgelegt, um seinen Kundinnen und Kunden die Urlaubsfahrten zu erleichtern. In Kooperation mit Aral stellt Spa-dich-fit ab sofort bis 30.09.2022 Tankgutscheine in Höhe von € 50,- zur Verfügung, die es als Zugabe zur Buchung eines Wellnessangebotes von Spa-dich-fit gratis on top gibt. Die Reisenden geben einfach bei der Bestellung den Code 'Tanken50' ein und erhalten am Morgen der Anreise den Gutschein per E-Mail zugestellt. Wer seine Wellness-Destination geschickt per Umkreissuche im Spa-dich-fit-Portal auswählt, fährt unter Umständen komplett kostenlos an den Urlaubsort - und vielleicht sogar wieder zurück. "Die Spa-dich-fit-Tankaktion greift nicht nur früher als die staatlichen Maßnahmen, sondern verfügt auch - jedenfalls nach derzeitigem Stand - über den längeren Atem", stellt Stefan Wiegand, Geschäftsführer bei Spa-dich-fit, klar und betont damit, wie wichtig es dem Unternehmen ist, seine Kundinnen und Kunden auch in der derzeitigen Situation optimal zu unterstützen. Für Spa-dich-fit Kunden und Kundinnen beginnt Wellness damit schon an der Tankstelle. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Spa-dich-fit Wellnessreisen

Wellvoyage AG

Wellness mit Mehrwert Die Wellvoyage AG ist mit ihren Marken Spa-dich-fit Wellnessreisen, Wellvoyage Systems, Wellvoyage Media und seit April 2020 mit upyoli.com - Upgrade your Lifestyle, einer der führenden Anbieter von individuellen Wellnessreisen und Anbieter von Premium-Marketing-Dienstleistungen im deutschsprachigen Tourismusbereich. Seit 2006 bietet Spa-dich-fit umfassende Informationen zu Thermen und Wellnessreisen in Deutschland und den Nachbarländern an. Spa-dich-fit wurde bereits 2009 vom Computer Magazin als eine der besten Internet-Adressen für Thermen- und Wellness-Fans empfohlen. Im März 2011 wurde die Wellvoyage AG mit Sitz in Pratteln/Baselland, Schweiz, gegründet und steht seitdem mit 99,8 % Kundenzufriedenheit für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Wellnessreisen inklusive Extras.

