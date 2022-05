Startseite Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Langeooger Rache" von Marc Freund im Klarant Verlag Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-05-24 07:07. Eine große Feier zum 50. Geburtstag! Alles ist perfekt geplant bis auf die Tatsache, dass das Geburtstagskind seine eigene Feier nicht mehr erlebt - er wird kurz davor erstochen aufgefunden! In dem neuen Ostfrieslandkrimi von Marc Freund kommt es auf Langeoog zu einer mysteriösen Mordeserie, die sogar die Inselkommisare Gerret Kolbe und Rieke Voss an den Rand ihres Könnens bringt! Zum Inhalt von "Langeooger Rache": Die große Geburtstagsfeier zu Oke Dreesens 50. Geburtstag auf Langeoog soll keine Wünsche offenlassen! DJ vom Festland, Übernachtungen im Strandhotel für alle Gäste, der erfolgreiche Langeooger Unternehmer hat an alles gedacht, was das Herz begehrt. Doch es soll anders kommen. Oke Dreesen erlebt seine eigene Feier nicht mehr, kurz vor Beginn wird er in seinem Haus erstochen aufgefunden! Als die Inselkommissare Rieke Voss und Gerret Kolbe den Tatort inspizieren, stellen sie fest, dass die Stereoanlage des Toten noch eingeschaltet ist. Im CD-Player befindet sich eine selbstgebrannte Scheibe, die so gar nicht zum sonstigen Musikgeschmack des Mannes passen will. Auf der CD ist nur ein einziger Titel: der Schlager »Du bist nicht allein«. Zufall? Oder ist dieser Titel eine Warnung? Befindet sich ein Unbekannter auf Rachemission für Geschehnisse, die viele Jahre zurückliegen? Die schlimmsten Befürchtungen bestätigen sich, als kurz darauf auch einer der Geburtstagsgäste ermordet aufgefunden wird … Serienbeschreibung "Die Inselkommissare":

Ihren Dienst auf Langeoog beginnen die Inselkommissare Gerret Kolbe und Rieke Voss am gleichen Tag - und bekommen sich erstmal gewaltig in die Haare!

Doch sie raufen sich zusammen. Gerret Kolbe, der erfahrene Ermittler aus der Großstadt, der auf die vermeintlich friedliche ostfriesische Insel versetzt wird. In seine alte Heimat, die er aber schon als kleines Kind verlassen hat. Und Rieke Voss, die waschechte Ostfriesin und frischgebackene Kommissarin aus Wittmund.

Gemeinsam lösen Kolbe & Voss spannende Mordfälle auf Langeoog und im unmittelbaren Umfeld der Nordseeinsel. Nach den Ostfrieslandkrimis "Langeooger Schampus" (ISBN 9783965862449), "Langeooger Gier" (ISBN 9783965862722), "Langeooger Zwielicht" (ISBN 9783965863392), "Langeooger Mörder" (ISBN 9783965863941) und "Langeooger Blut" (ISBN 9783965865112) ist nun mit "Langeooger Rache" (ISBN 9783965865884) der sechste Band als E-Book bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erhältlich. "Langeooger Rache" ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erschienen. Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0B1TGYMC7 sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/langeooger-rache-ostfrieslandkrimi... . Der Autor:

Marc Freund wuchs in Osterholz auf, direkt an der Ostseesteilküste gelegen, die schon von Kindesbeinen an eine große Faszination auf ihn ausübte. Und so spielen viele seiner Krimis am Meer, dem er sich sehr verbunden fühlt. Regelmäßig zieht es den Krimiautor auch auf die andere Seite der Küste - an die Nordsee. Derzeit vor allem auf die bezaubernde Insel Langeoog, wo seine Ostfrieslandkrimis spielen. Seit 2010 ist Marc Freund für verschiedene Verlage tätig. Daneben wurde er auch als Hörspielautor bekannt. Weit über 250 Hörspiele für die unterschiedlichsten Reihen und Serien gehen dabei bisher auf sein Konto. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden. "Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Pressekontakt: Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten