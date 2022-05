Startseite steuermachen-App Launch: Jetzt noch einfacher die Steuererstattung erhalten Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-05-23 12:02. Die App von steuermachen, dem bundesweit tätigen Online-Steuerportal, ist ab sofort zum Download erhältlich. Mit der neuen steuermachen-App können Arbeitnehmer, Angestellte, Rentner und Beamte jetzt noch einfacher ihre Steuererklärung erstellen lassen. "Jeder dritte Steuerzahler in Deutschland denkt, es lohnt sich nicht, eine Steuererklärung abzugeben. Dabei beträgt tatsächlich die Steuerrückerstattung im Durchschnitt ganze 1.047 Euro", so Gründer und Fachanwalt für Steuerrecht Tobias Gußmann. Ab jetzt steht den Nutzern auch eine kostenfreie steuermachen-App im App Store und Google Play zur Verfügung. Die Steuerung der App ist intuitive und macht die Beauftragung einer Steuererklärung sehr einfach. Die mobile App ergänzt die bestehende steuermachen-Webseite. Sowohl in der App als auch auf der Webseite ist es jetzt möglich, während des laufenden Jahres Belege zu sammeln und sich von Steuerexperten beraten zu lassen. Nach intensiver Planung und Vorbereitung ist zeitgleich das neue Design der Website online gegangen. Unser Ziel ist, durch die optimierte Darstellung, schnellere Ladezeiten und intuitivere Navigationsstruktur die Benutzerfreundlichkeit zu steigern und den Gesamtauftritt zu verbessern. Bei der Umsetzung wurde viel Wert auf die Benutzerfreundlichkeit und Fortschrittlichkeit gelegt. Durch das responsive Webdesign kann sich die Seite allen Endgeräten problemlos anpassen. Die Vorteile von steuermachen im Überblick: * Professionelle Beratung

* Maximale Rückerstattung

* Einfache Anwendung

* Zeit und Nerven sparend

* Sicherheitsgarantie durch Steuerexperten an deiner Seite Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GDF GmbH

Herr Tobias Gussmann

Kaiserstraße 23

90403 Nürnberg

Deutschland fon ..: 091180190910

web ..: http://steuermachen.de

email : gussmann@steuermachen.de Über steuermachen (steuermachen.de)

Wir von steuermachen sehen uns als ein bundesweit tätiges Online-Steuerportal. Unsere Plattform steuermachen richtet sich an Arbeitnehmer, Angestellte, Rentner und Beamte, sowie an alle Steuerzahler die Fragen rund ums Thema "Steuern" haben. Dabei bietet unser Steuerratgeber von steuermachen eine unkomplizierte und schnelle Möglichkeit der Informationsbeschaffung für Ratsuchende.

Unser Ziel ist es, Ratsuchende allgemein oder konkret zu Steuerthemen und Steuerfragen zu informieren - sowie ihnen darüber hinaus eine persönliche Beratung bei Steuerthemen und Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung anzubieten. Pressekontakt: GDF GmbH

Herr Tobias Gussmann

Kaiserstraße 23

90403 Nürnberg fon ..: 091180190910

email : gussmann@steuermachen.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten