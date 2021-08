Startseite Moderationstechniken für Einkaufsleiter Pressetext verfasst von connektar am So, 2021-08-29 09:02. Du bist im Einkauf tätig und suchst ein Update Seminar? Seminare Einkauf: S+P Seminare + Online zeigt dir die neuesten Verhandlungstechniken für den Einkauf. Zielgruppe - Seminar Agile Verhandlungen maximieren den Gewinn!

Geschäftsführer, Vorstände, Prokuristen, Manager

Führungskräfte aus den Fachbereichen Einkauf und F&E, technische Leiter, Projektleiter

Fachkräfte aus den Bereichen Einkauf und Projektmanagement

Das Seminar Agile Verhandlungen maximieren den Gewinn! online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. H 02. Dein Nutzen mit dem Seminar Agile Verhandlungen maximieren den Gewinn!

Agile Verhandlungsstrategien für Profi-Einkäufer

Erfolgreich Verhandeln mit übermächtigen Lieferanten

Souveräner Umgang mit den Tricks der Sales Profis

Das Seminar maximieren den Gewinn! online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. H 02. Dein Vorsprung - Seminar Agile Verhandlungen maximieren den Gewinn!

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S+P-Produkte: + S+P Test: Welcher Verhandlungstyp bist Du? + S+P Test: Verhandlungstechnik + S+P Check: Der Einkäufer als Verhandlungsleiter + S+P Check: Die 11 erfolgreichsten Verhandlungstricks + S+P Leitfaden: Erfolgreich verhandeln in schwierigen Situationen + S+P Test: Wie stark bist Du als Verhandlungsleiter? Programm maximieren den Gewinn! Agile Verhandlungsstrategien für Profi-Einkäufer

Aggressiv, offensiv, defensiv oder kompromissbereit: Welche

Verhandlungsstrategie macht wann Sinn?

Mit den richtigen Fragen fängt man "gute Fische"

ZOPA, BATNA & Co. - Agile Verhandlungstechniken einsetzen

Verhandeln mit dem FBI-Prinzip

Die Teilnehmer erhalten S+P Checklisten und S+P Tests: + S+P Test: Welcher Verhandlungstyp bist Du? + S+P Test: Verhandlungstechnik + S+P Check: Der Einkäufer als Verhandlungsleiter Erfolgreich Verhandeln mit übermächtigen Lieferanten

Verhandlungsstrategien für

Engpass-Lieferanten,

Hebel-Lieferanten und

Strategische Partner

Das Spiel mit offenen Karten: Wann legt der Lieferant seine Kalkulation offen?

Durchbrechen der Cost plus-Logik: Preise gezielt bündeln

Composite Benchmarking: Kombiniere Deine besten Vorschläge

Zukunftsvisionen geschickt platzieren: Systemlieferant, Folgeaufträge, größere Abnahmemengen

Die Teilnehmer erhalten Checklisten und S+P Tests: + S+P Check: Die 11 erfolgreichsten Verhandlungstricks Souveräner Umgang mit den Tricks der Sales-Profis

Persönlich oder Remote verhandeln?

Compliance im Einkauf: Auf welche Geschenke solltest Du besser verzichten?

Preiserhöhungsgespräche geschickt abwenden

Einkäufer-Taktik versus psychologische Strategien des Sales Profis

