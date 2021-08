Startseite „Herr Amadeus“ – Lebensfreude pur Pressetext verfasst von SmartNett am Sa, 2021-08-28 18:29. Der Song zum Kinderbuch „Herr Amadeus und die schrecklich schönen Tage“ Es geht schwungvoll und fröhlich zu bei Herrn Amadeus. Die Tiere, mit denen der liebenswerte ältere Herr im Häuschen am Stadtrand lebt und mit denen er sprechen kann, sind seine Freunde und Familie. Joschi von Sárközy erweckt in seinem Kinderbuch „Herr Amadeus und die schrecklich schönen Tage“ die Figuren so zum Leben, dass man sie sofort ins Herz schließt.

Im Song zum Buch bringt Komponist Florian Schwartz die Abenteuer des Alltags der kleinen Wohngemeinschaft musikalisch auf den Punkt. Begleitet von Synchronsprecherin Dorothea Anzinger, deren vielfältige Stimme zudem das gesamte Hörbuch gestaltet.

Hat „Herr Amadeus“ etwas mit dem berühmten Wolfgang Amadeus Mozart zu tun? Die Spurensuche bleibt in der Melodie nicht ganz vergebens. Stilistisch prägt aber das Hier und Heute, das frisch und swingend mitreißt.

Florian Schwartz drückt vor allem Lebensfreude aus und das passt perfekt zu Herrn Amadeus und dem damit verbundenen Projekt. Denn was auf den ersten Blick als Kinderbuch mit einem fröhlicher Song daher kommt, entstand aus einem ernsten Hintergrund: Joschi von Sárközy schrieb das Buch speziell für schwer kranke Kinder im Hospiz – die kleinen Patienten hatten sich ausdrücklich etwas Unterhaltsames jenseits von Tod und Sterben gewünscht. Der Autor ist nach wie vor für „Die kleinen Helden e.V.“ aktiv und fördert den Verein mit dem Projekt Herr Amadeus. Digital 1,49 €

EAN 3616558915702

Erschienen 27.08.2021 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Wir sind offen für alle Genres und erweitern stetig unser Portfolio. Unsere Künstler stammen schwerpunktmäßig aus dem deutschen Raum, wir dehnen uns jedoch immer weiter international aus.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für unsere Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.

