Startseite Überblick: "Wir verstehen uns!" Interne Kommunikation in fast allen Sprachen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2021-08-27 09:00. Unter dem Slogan "Wir verstehen uns!" hat das Team von Überblick ein in der internen Unternehmenskommunikation und dem Aufgabenmanagement weit verbreitetes Problem gelöst: das der Sprache. Die mit Überblick erstellten Inhalte können ab sofort in Echtzeit in nahezu jede Sprache übersetzt werden. Dafür arbeitet ein Übersetzungsprogramm im Hintergrund. Die Benutzeroberfläche der zukunftsweisenden Software-Lösung ist in fünf Sprachen verfügbar. Durch die komfortable Service-Erweiterung können alle Nutzer von Überblick einfach in ihrer persönlichen Wunschsprache lesen und schreiben und sich so auf das wirklich Wichtige konzentrieren: die Inhalte. Unternehmenskommunikation frei von Sprachbarrieren "Unser Anspruch ist es, Überblick auch für Nutzer ohne IT-Know-how einfach und verständlich zu gestalten. Menschen ohne Kenntnisse der jeweiligen Landessprache gehören nun auch dazu", erklärt Helmut Harz, Unternehmensgründer und CEO von Überblick. "Wir leben und arbeiten in einer globalisierten Welt, viele Unternehmen beschäftigen Mitarbeitende, deren Sprachkenntnisse sich oft auf die Muttersprache oder nur wenig darüber hinaus beschränken." Als klassische Beispiele nennt Harz den Bereich der Pflege, der Produktion, das Housekeeping in Hotels oder ganz grundsätzlich Unternehmen mit Mitarbeitenden aus dem Ausland. "In Ländern wie Österreich sind sehr viele Menschen aus Ungarn beschäftigt, an der deutschen Ostsee wiederum sind es viele Polen. Hier kann unsere Software sehr hilfreich sein, Sprachbarrieren überwinden und damit auch für mehr Wertschätzung sorgen: Menschen in ihrer eigenen Sprache kommunizieren zu lassen, hebt das Selbstwertgefühl und stärkt das Selbstbewusstsein." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Überblick

Frau Sabine Dächert

Fischerinsel 16

10179 Berlin

Deutschland fon ..: +49-(0)30-22 18 39 58

web ..: https://max-pr.eu/archives/21881

email : contact@uberblick.io Überblick Der Name ist Programm: Überblick heißt die Software-Lösung, mit der die interne Kommunikation und Koordination ganz einfach geht. In Kombination mit einer Browser-Version eignet sich die mobile App besonders für Unternehmen mit Außendienst oder Mitarbeitern ohne festen PC-Arbeitsplatz. Informationen finden sich wie auf einem schwarzen Brett - auf Wunsch mit Lesebestätigung, Aufgaben werden gezielt und transparent verteilt, terminiert, rückgemeldet, kontrolliert und dokumentiert. Nachfragen entfallen, nichts geht vergessen. Wissen wird verfügbar, wann und wo es benötigt wird. Und das in fünf wichtigen Sprachen, die erstellten Inhalte werden in nahezu jede Sprache automatisch übersetzt. Bei der Entwicklung von Überblick hat CEO Helmut Harz großen Wert daraufgelegt, dass sich Implementierung und Handling möglichst einfach gestalten. Auch Nutzer ohne IT-Affinität können mit der intuitiven Bedieneroberfläche sofort arbeiten. Überblick kann individuell an die Anforderungen von Unternehmen angepasst werden, arbeitet ohne Telefonnummern oder E-Mail-Adressen und ist DSGVO-konform. Die Plug-and-Play-Lösung hebt die interne Unternehmenskommunikation und das Aufgabenmanagement so auf eine neue, sehr effiziente Ebene. Pressekontakt: PR-Agentur, max.PR e.K.

Frau Sabine Dächert

Am Riedfeld 10

82229 Seefeld fon ..: +49 (0)8152 917 4416

web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 170 Benutzer und 1194 Gäste online.