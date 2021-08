Startseite Self-Publishing-Plattform neobooks Pressetext verfasst von Kummer am Fr, 2021-08-27 05:58. Die folgenden E-Books wurden über die Self-Publishing-Plattform neobooks veröffentlicht. Über neobooks:

neobooks wurde 2010 als E-Book-Self-Publishing-Plattform von der Verlagsgruppe Droemer Knaur gegründet. Autoren wird die Möglichkeit geboten, Manuskripte der Community und Verlagen vorzustellen. Seit 2016 wird die Website gemeinsam mit der Schwesterplattform epubli von der Neopubli GmbH betrieben und ist damit Teil der Digitalsparte der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck.

Geschichte

Im Oktober 2010 wurde neobooks zunächst als reine Akquise-Plattform von der Verlagsgruppe Droemer Knaur gegründet, auf der Autoren ihre Manuskripte mit anderen Nutzern teilen und von ihnen bewerten lassen können. Dromer Knaur akquiriert Manuskripte auf Basis der Empfehlungen und Urteile aus der Community. Neben der Verlagsgruppe Droemer Knaur nutzen weitere zur Holtzbrinck-Gruppe gehörende Unternehmen die Plattform zur Autorenakquise, etwa der Rowohlt Verlag und der S. Fischer Verlag mit seinem Fantasy- & SciFi-Label Tor.

Seit 2012 tritt neobooks daneben als Self-Publishing-Plattform für E-Books auf und vertreibt sie im deutschen und europäischen Onlinehandel.Zum Vertriebsnetzwerk gehört auch die Online-Bibliothek Skoobe. 2016 hat Holtzbrinck die Selfpublishing-Angebote epubli und neobooks unter dem Namen „Neopubli“ zusammengeführt, so dass neobooks-Autoren im Verbund mit epubli neben E-Books auch Druckausgaben ihrer Bücher im Print-on-Demand-Verfahren erstellen lassen können.

Neobooks vergibt in Kooperation mit der Leipziger Buchmesse den Indie-Autor-Preis, der seit 2016 Selbstpublikationen aus alljährlich wechselnden Genres würdigt.

Quelle https://de.wikipedia.org/wiki/Neobooks Gedankenkarussell – Eine literarische Reise

Die Autorin nimmt Sie in „Gedankenkarussell – Eine literarische Reise“ mit auf ein interessantes Lesevergnügen.

Erleben Sie Texte zum Nachdenken. Vielleicht finden Sie sich sogar in der einen oder anderen Geschichte sowie Situation wieder.

Erleben Sie Texte, die Mut machen wollen. Erzählungen, die zeigen: Man kann alles schaffen, wenn man es nur will und fest genug daran glaubt.

Und es gibt für diejenigen Geschichten, die das Kind in sich nie vergessen haben und im Herzen jung geblieben sind. Die sich gerne in fremde, märchenhafte und fantasievolle Welten entführen lassen, um damit für einen kurzen Moment dem Alltag entfliehen zu können.

ISBN: 978-3-7427-5164-5

ASIN: B079T916R3 Guten Appetit

In der schnelllebigen Zeit haben viele vergessen, was guter Geschmack ist. Das Fertigprodukt aus dem Supermarkt hat Saison. Dabei ist es so einfach, gesundes und nachhaltiges Essen zuzubereiten und seinem Körper etwas gutes zu tun.

Deshalb lassen Sie sich von den Rezepten aus diesem Buch inspirieren. Sie sind auch für Kochmuffel geeignet, da sie gut erklärt und nicht schwer nachzukochen sind. Die Ausrede „das ist viel zu schwer“ zählt nicht.

Als zusätzliches Bonbon gibt es einen literarischen Nachtisch und eine Schmunzelnachspeise.

Viel Spaß beim Nachkochen und Guten Appetit!

ISBN: 978-3-7427-4782-2

ASIN: B07B8BR3R2 Vegetarisch für Jedermann

Sie haben Lust auf fleischlose Kost? Dann sind sie bei „Vegetarisch für Jedermann“ genau richtig.

Die vegetarische Küche liegt nach zahlreichen Lebensmittelskandalen voll im Trend, denn immer mehr Menschen möchten sich gesünder ernähren und auf Fleisch, aber nicht auf Genuss verzichten.

In diesem Kochbuch laden schmackhafte und unkomplizierte Rezepte zum Nachkochen ein. Leckere Gerichte für jeden Geschmack, die Abwechslung auf den Teller bringen und kein zu großes Loch in die Haushaltskasse reißen. Auch leidenschaftliche Fleischesser werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.

Guten Appetit!

ISBN: 978-3-7427-5006-8

ASIN: B079YGP512 BE VEGGIE

„BE VEGGIE“ ist eine Zusammenstellung der beliebtesten vegetarischen Rezepte aus den Kochbüchern:

Vegetarisch für Jedermann, Vegetarischer Genuss – Quer Beet, Kummers Schlemmerkochbuch, Kummers Ofengerichte, Vegetarisch für die ganze Familie und Vegetarische Weltreise.

Und ein paar brandneue Rezepte zum Ausprobieren gibt es zusätzlich.

Und damit es beim Kochen nicht zu langweilig wird, kommt der Humor auch nicht zu kurz.

Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!

zu erwerben und leicht nachzukochen.

Guten Appetit!

ISBN: 978-3-7427-0913-4

ASIN: B07M7C3RJC LIES MICH ! - Leseproben aus tollen Kinderbüchern

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem E-Book haben Sie die Möglichkeit, in tolle Kinderbücher reinzuschnuppern. Eine bunte Vielfalt wartet darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Eine bessere Gelegenheit gibt es nicht, neue Bücher für Ihre Kinder oder Enkelkinder zu finden und kennenzulernen.

Ich kann alle Bücher wärmstens empfehlen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern!

Ihre Britta Kummer

ISBN: 978-3-7531-9013-6

ASIN: B096YZ5VDN Über die Autorin:.

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.

Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.

Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur. Mehr Infos unter:

http://brittasbuecher.jimdofree.com/

