Startseite Bleib wo Du bist - das sagt Dieter Dornig in Noten Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2021-08-25 11:51. Die Trilogoie ist nun komplett! Mit "Keine Zeit zum Sterben" oder "Viel zu jung für Dich" stellte sich Dieter Dornig bereits mit neuem Soundbild vor. Nun komplettiert er das Ganze mit seiner neuen Single "Bleib wo du bist" zu einer Trilogie. Dieter Dornig erfreut uns schon seit langem nicht nur als Sänger, sondern auch als Moderator auf mehreren Sendern mit seiner eigenen Radioshow "Wellen-Wind und mehr - eine musikalische Reise mit DD!"

Sein Autorenteam bestehend aus "Armin Pertl", "Hubert Molander" und "Christian Leis-Bendorf" schufen textlich und kompositorisch ein Werk, welches eine musikalische Linie und Einheit im modernen Sound verfolgt. Es hebt sich klar davon ab, von dem Dieter Dornig wie man ihn bisher kannte.

Mit einer neuen Klangatmosphäre, versetzt mit lebensnahen, witzigen Textaussagen verspricht diese Single ein voller Erfolg zu werden. Optisch wird der Song fantastisch im dazugehörigen Videoclip umgesetzt.

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label "Fiesta Records" (Andreas Rosmiarek, LC 00002000).

Der Song ist ab 27.08.2021 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich. Label: Fiesta- Records (GVL-02000)

EAN/UPC 42602061 10057

Release: 2021-08-27

ISRC: DEZ922100918

Musik: Hubert Molander/Christoph-Leis- Bendorff/Armin Pertl

Text: Hubert Molander/Christoph-Leis- Bendorff/Armin Pertl

LC: 0002000

Verlag: Fiesta Records-Andreas Rosmiarek

Publishers:Beverly Music Publishing, Universal Music Publishing

Mehr Infos zu Dieter Dornig gibt es im Web bei ihm auf www.dieter-dornig.de und auf seinen sozialen Medien wie Facebook

Info- und Bildquelle: Management Dieter Dornig Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter. Pressekontakt: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

