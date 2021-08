Startseite Canada Silver Cobalt gibt in einem Update Abschnitte mit bis zu 2,22 % Kobalt in Castle East bekannt Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2021-08-23 23:19. Die exzellenten Kobalt-Analyseergebnisse in Verbindung mit hochgradigem Silber unterstützen Canada Silver Cobalts Zielsetzung, ein bedeutender Silberproduzent mit Kobalt als signifikantes Nebenprodukt zu werden. Coquitlam, BC, 23. August 2021 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) gibt bedeutende hochgradige Kobalt-Analyseergebnisse von seiner Entdeckung Castle East bekannt, wo das Unternehmen im Rahmen eines 60.000 m umfassenden Bohrprogramms 42.000 m gebohrt hat. Das Bohrprogramm zielt darauf, die NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung des Unternehmens signifikant zu erhöhen. Mit zusätzlichen Ergebnissen aus den überlasteten Analyselabors ist das Unternehmen nun in der Lage, ausgewählte Kobaltabschnitte zusammen mit zuvor veröffentlichten Silberergebnissen für die Zonen Big Silver, 17 M und 50 West mit Gehalten von bis zu 2,22 % Kobalt und 89.853 Gramm/Tonne Silber bereitzustellen (2.621 Unzen/Tonne Ag). Tabelle 1: Wichtige Kobaltabschnitte aus den Zonen Big Silver, 17 M und 50 West

BohrlochZone von (m) bis (m) Länge (mCo % Ag

-Nr. ) g/tonn

e CS-20-39B Silver557,00 557,76 0,76 0,62 36.373,

76 einschliB Silver557,00 557,46 0,46 0,00 1.496,0

eßlich 0 einschliB Silver557,46 557,76 0,30 1,56 89.853,

eßlich 00 CS-20-39B Silver531,25 531,55 0,30 0,94 65,43

W1 CS-20-3917 M 540,00 541,00 1,00 0,33 74,92

W2 CS-20-39B Silver561,73 562,14 0,41 0,92 51.612,

W2 00 CS-20-3917 M 539,45 540,25 0,80 0,46 303,00

W4 einschli17 M 539,45 539,85 0,40 0,92 252,00

eßlich einschli17 M 539,85 540,25 0,40 0,00 354,00

eßlich CS-20-39B Silver550,60 551,90 1,30 0,72 19.308,

W4 11 einschliB Silver550,60 551,08 0,48 0,00 2,097,0

eßlich 0 einschliB Silver551,08 551,50 0,42 2,22 53.739,

eßlich 00 einschliB Silver551,50 551,90 0,40 0,00 3.809,0

eßlich 0 CS-20-3917 M 500,30 500,60 0,30 0,44 11,30

