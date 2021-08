Startseite Seelenzentrierte Geomantie Ausbildung Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2021-08-21 15:31. Geomantie ist eine Bewusstseins- und Wahrnehmungslehre, die sich mit der energetischen Heilung und Neuausrichtung von Lebensräumen beschäftigt. Wir führen Seminare und Ausbildungen für Menschen durch, die das Bedürfnis haben, die Lösungen der neuen Zeit mal genauer unter die Lupe zu nehmen, sich weiterzubilden, sich zu entwickeln oder sogar einer neuen Berufung zu folgen. Dabei ist die Geomantie Ausbildung für die Teilnehmer Nutzungsorientiert, das heißt, die Ausbildung ist eine lebendige Kombination aus theoretischen Lerninhalten und praktischen Übungen für die Lebenspraxis. Zur Festigung der Ausbildungsinhalte bekommt jeder Teilnehmer für jedes Wochenende ein Skript über die vermittelten Lerninhalte. Seelenzentrierte Geomantie ist mehr als nur Wissen aus den vergangenen Jahrtausenden. Es ist vielmehr die praktische Befähigung alle räumlichen Belastungen und Blockierungen der Raum- und Zeit-Ebenen zu erkennen, zu begreifen und schöpferisch zu verwandeln. Ein seelenzentrierter Geomantie Coach besitzt die praktische Erweiterung seiner Bewusstheit um die Möglichkeiten der energetischen Seele-Geist-Raum-Verschränkung. So erschafft er harmonische und lebensbejahende LebensRäume. Er versteht die Raumenergetik unserer Lebensräume, aufgrund seiner erweiterten Sicht für Mensch, Raum und Zeit. Dieses Verständnis ist für die seelenzentrierte Geomantie Arbeit grundlegend und gleichzeitig eine Bereicherung für alle. Hier erfahren ihre LebensRäume allumfassende Verwandlung und Heilung. Gespeicherte Informationen der Vergangenheit Vieles was in der Vergangenheit geschehen ist, wird in der Umgebung als Information abgespeichert. Wie können unsere Gebäude und die Erde diese Informationen speichern? Die kristalline Struktur in der Erde und in den Baumaterialien fungiert als Speichermedium, das wie in einem Computer zeitgeschichtlichen Informationen sammelt und abgespeichert. In unserem Umfeld sind sehr viele Kristallstrukturen zu finden, die jede Form von Energie in sich speichern, die Positiven und die Negativen. Auch hier ist die Lösung, für die ständig abstrahlenden und krankheitsfördernden Informationen in unserem Umfeld, die seelenzentrierte Geomantie . Das heißt, gespeicherte zeitgeschichtliche Informationen werden gelöst und haben damit keinen Einfluss mehr auf unseren Schlaf, Wohlergehen und Gesundheit. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Stephan Josef Glaser

