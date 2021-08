Startseite Mit Yogmas den Körper und die Seele in Einklang bringen Pressetext verfasst von Yogmas am Do, 2021-08-19 14:58. Yoga Kurs Dresden

Unser Yoga-Schule befindet sich in bester Zentrumslage im Herzen von Dresden und nur 2 Gehminuten von der Frauenkirche entfernt. Dabei ist es egal ob Sie einen Kurs Yoga für Anfänger suchen oder bereits ein erfahrener Yogafreund sind. Zudem können Sie bei uns in Dresden eine Ausbildung als Yogalehrer mit RYT200 Zertifikat ablegen. Die Yogalehrer sind alle, von der National Yoga Alliance RYT500 mit 500-Stunden Zertifikat, international zertifiziert. Wir freuen uns auf Sie! Chinesische Massagen Dresden Mit einer traditionellen chinesischen Massage können Sie nicht nur etwas Gutes für Ihren Körper tun, sondern Sie schenken auch Ihrer Seele einen erholsamen Kurzurlaub. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom oftmals stressigen Alltag und tanken Sie Kraft und finden Sie wieder innere Ruhe. Genießen Sie hier in Dresden eine wohltuende chinesische Massage mit hochwertigen Ölen, in einer beruhigenden und angenehmen Atmosphäre. Traditionelle chinesische Massagen und Yogaschule Dresden

Yoga in Dresden! Tun Sie etwas Gutes für Körper Geist und Seele, entfliehen Sie dem Alltag, finden Sie innere Ruhe und Stärke! Herzlich willkommen bei den UTI STUDIOS, Ihr professioneller Partner für Yogakurse und traditionelle chinesische Massagen im Herzen von Dresden (direkt hinter dem Kulturpalast). https://yogmas.de/

