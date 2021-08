Startseite KULTURGENUSS Puchheim Pressetext verfasst von SmartNett am Do, 2021-08-19 10:02. In der Abendsonne bei einem guten Essen, einem erfrischenden Drink und unterhaltsamer Show den Tag ausklingen lassen: das ist der KULTURGENUSS im Kaffeehaus am Grünen Markt in Puchheim, veranstaltet von Smart & Nett. An ausgewählten Samstagen sorgt ein buntes Open-Air-Programm aus Theater und Musik für sommerliche Urlaubsstimmung auf grüner Wiese. Das Kaffeehaus verwöhnt die Gäste mit passenden kulinarischen Köstlichkeiten. Ein sinnliches Vergnügen für jung bis reif.

Ort: Das Kaffeehaus, Am Grünen Markt 1, 82178 Puchheim

Tickets: Abendkasse/München-Ticket 7. August 2021

...efa: Improtheater

Was wird gespielt? Ihr dürft gespannt sein! Denn es wird einzigartig, spontan und ohne einstudierten Text. Vielmehr wirft das Publikum entscheidende Impulse ein, die von den Schauspielern schlagfertig und kreativ in Szene gesetzt werden. Mal komisch, mal spannend oder auch dramatisch. Mit allen Elementen, die ein Theater mit sich bringt: wortgewandte Dialoge, bunte Kostüme, vielseitige Requisiten und natürlich passende musikalische Untermalung von Florian Schwartz.

…efa steht für „ecstasy für arme“ – also Improvisationstheater mit Suchtfaktor. Die Formation überrascht das Publikum seit 1999 mit Erfindungsgeist, Authentizität und Humor.

Beginn 18:30 Uhr 21. August 2021

Heazliche Liada mit Helga Brenninger und Berni Maisberger

Es geht um alles, was das Herz bewegt, wenn die beiden bayerischen Singer-Songwriter loslegen.

Helga Brennninger verführt mit handgemachten Songs - variantenreich und von ausgesuchter Stilvielfalt. Sie zündelt mit ihrer Musik und verpackt darin liebevoll berührende und entflammende Geschichten. Mit Leichtigkeit und Unbekümmertheit laden ihre Texte ein, auch mal etwas tiefer zu blicken.

In Berni Maisberger steckt ein vielseitiger Musiker, der sich mit unterschiedlichen Formationen im Spektrum von Folkrock über Klassik bis Elektropop ausbreitet. Als Singer-Songwriter bevorzugt er tiefsinnige Texte und gefühlvolle Musik mit Elementen aus Rock, Folk oder RnB. Ein Feuerwerk aus Temperament und Spielfreude!

Beginn 18:30 Uhr 26. September 2021

Café Voyage, Konzert und Albumpremiere

Café Voyage serviert Songs und Texte aus eigener und fremder Feder, die gleichzeitig berühren und unterhalten, Geschichten erzählen und zum Träumen, zum Genießen oder auch zum Mitswingen einladen. Das Trio mit Günter Renner (Gesang/Gitarre), Maria Friedrich (Cello) und Klemens Jackisch (Gitarre) krönt das musikalische Buffet mit seiner Albumpremiere „Milch & Honig“. Eine feine Mischung aus sinnlicher Poesie, leidenschaftlichen Rhythmen und rasanter Exotik.

In der Smart & Nett GbR haben Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation vereint. Daraus entstanden ist eine Künstleragentur, ein Verlag und ein Plattenlabel, also ein Ganzes, das in sich Synergien schafft und sich stets mit dem Außen weiter vernetzt.

