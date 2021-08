Startseite Ärztevermittlung | Personalvermittlung Ärzte Pressetext verfasst von Personalvermitt... am Do, 2021-08-19 08:08. Personalbedarf bei Kliniken Als Ärztevermittlung finden wir das richtige Personal für Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen oder Praxen. Wir wissen, dass in medizinischen Einrichtungen hoher Personalbedarf an Fachärzten herrscht, aber wenig Zeit zur Verfügung steht, um intensiv auf die Suche nach der passenden Besetzung zu gehen. Wir erledigen das für Sie. In einem immer stärker werdenden Wettbewerb um qualifizierte und talentierte Fachkräfte müssen nachhaltige Strategien zur Personalgewinnung und -bindung umgesetzt werden. Nur so können anspruchs- und verantwortungsvolle Positionen und Funktionen besetzt werden. Wir setzten bei unserer Ärzte Vermittlung auf Transparenz, modernes Personalmarketing und klassisches Headhunting. Dafür steht uns kompetentes und erfahrenes Personal zur Verfügung, das für Sie im Einsatz ist. Ärztestellen Erfolgreiche Initiativbewerbungen dank unserer Langjährigen Erfahrung. Die Ärztevermittlung bemüht sich stets, das passende Personal für jede offene Stelle zu finden. Dafür greifen wir auf einen Pool aus qualifizierten Bewerbern zurück. Finden Sie also keine für Sie interessante Stellenausschreibung, schicken Sie uns eine Initiativbewerbung! Auch dieser Weg ist vielversprechend und kann zur idealen Arbeitsstelle für Sie führen. Ihre Initiativbewerbung wird natürlich vertraulich behandelt und ist unverbindlich. Besonders am Anfang Ihrer medizinischen Karriere können sich Initiativbewerbungen später auszahlen. Dies gilt auch für Assistenzärzte welche in absehbarer Zeit den Sprung vom Assistenzarzt um Facharzt machen. Denn besteht eine offene Stelle, suchen wir zunächst in unserem Bewerberpool nach geeigneten Bewerbern. Erst dann schreiben wir die Stelle aus. Ihre Initiativbewerbung setzt Sie also an die vorderste Front. Doch nicht nur Initiativbewerbungen können Ihre Karriere voranbringen. Wir beraten gern angehende und junge Ärzte zur Gestaltung ihres Werdeganges oder geben Tipps, wenn etablierte Ärzte ihre Karriereoptionen ausloten möchten. Deshalb gibt auch für junge Assistenzärzte: Haben Sie Fragen, sprechen Sie uns gern an. Wir stellen Ihnen wichtige Informationen zur Verfügung und stellen Ihnen unter anderem verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten vor. https://www.aerztevermittlung.org/

