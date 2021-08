Startseite LUCERNE FESTIVAL im Sommer: Superlative der klassischen Musik Pressetext verfasst von kmuinnovation am So, 2021-08-15 09:25. Das LUCERNE FESTIVAL im Sommer 10. August – 12. September 2021 ist für Liebhaber der klassischen Musik ein Leckerbissen der ganz besonderen Art. Rund 30 Sinfoniekonzerte mit den weltbesten Orchestern und Dirigenten bilden dabei das Kernstück der Veranstaltung. Dreimal im Jahr liegt in Luzern buchstäblich „Musik in der Luft“, denn die weltweit grössten Interpreten treffen aufeinander und zelebrieren eines der bedeutendsten Festivals der klassischen Musik. Das Lucerne Festival zieht jedes Jahr über 100’000 Klassik-Liebhaber in das schöne Städtchen am Vierwaldstättersee. Lassen auch Sie sich verzaubern von der Stadt, der Musik, dem See… Das 4-Sterne Hotel MONOPOL Luzern, nur wenige Schritte vom KKL Kultur- und Kongresszentrum entfernt und damit das nächstgelegene Hotel, heisst die Besucher und Gäste des “LUCERNE FESTIVAL im Sommer“ herzlich willkommen! Das stilvolle, historische Hotel MONOPOL Luzern – einzigartig, charmant, zentral gelegen – ist der ideale Aufenthalt für Musikliebhaber, Kulturinteressierte und Touristen. Programm zum Lucerne Festival im Sommer 2021: Gleich sechs Konzerte gestaltet das Lucerne Festival Orchestra in diesem Sommer: Unter der Leitung von Chefdirigent Riccardo Chailly widmen sich die Musiker*innen Sinfonien von Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert. Sie treffen auf Yannick Nézet-Séguin, der Werke von Mozart bis Ravel dirigiert. Mit «artiste étoile» Yuja Wang loten sie Mozarts d-Moll-Konzert KV 466 aus, mit Igor Levit eröffnen sie den diesjährigen Schumann-Schwerpunkt. Und sie präsentieren eine kunterbunte Kammermusik-Revue zum Festivalthema «Verrückt». Besucher und Gäste des Lucerne Festival geniessen mit Vorteil die Annehmlichkeiten des Hotel **** MONOPOL Luzern: Es befindet sich direkt beim Bahnhof, optimal für KKL Besucher, welche mit dem Zug anreisen. Mit dem Auto Anreisende können im Bahnhof oder KKL Parkhaus ihr Auto einfach parkieren. Das 4-Stern Hotel MONOPOL liegt nur wenige Meter bis zum Kultur- und Kongresszentrum (KKL) und dem Vierwaldstättersee (Schiffstation), bei der weltberühmten „Kapellbrücke“, Luzerner Sehenswürdigkeiten sowie Shopping in der Altstadt. Leicht erreichbar ab Autobahnzubringer, Auto Parking im Bahnhof vor dem Hotel. Profitieren Sie von den einmaligen Vorteilen des Hotel MONOPOL Luzern: - direkt am Bahnhof Luzern gelegen (ohne Taxi erreichbar)von Zürich, Zug, Bern, Basel via SBB bequem erreichbar

beim Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL)

- Gratis Wireless-LAN im ganzen Gebäude

- bei der weltberühmten Kapellbrücke und Luzerner Sehenswürdigkeiten sowie Shopping in der Altstadt

- Auto Parking im Bahnhof

- Leicht erreichbar ab Autobahnzubringer

- bei den Ausflugszielen auf die Berge und Schweizer Städte BEST PREIS GARANTIE: Wenn Sie direkt über die Hotel MONOPOL Luzern Webseite buchen, profitieren Sie vom WELTWEIT günstigsten Preis: CHF 5.00 pro Person / pro Nacht günstiger als auf allen anderen Buchungsportalen. Weitere Vorteile: Je nach Verfügbarkeit gewährt Ihnen das Hotel MONOPOL Luzern ein gratis Upgrade in eine höhere Zimmerkategorie. Reservieren Sie noch heute telefonisch oder per Mail:

Hotel **** MONOPOL Luzern Tel. + 41 41 226 43 43 oder mail@monopolluzern.ch Das historische 4-Stern Hotel **** MONOPOL Luzern, das zentralste Hotel der Stadt Luzern, direkt beim Bahnhof und KKL, ist eines der architektonisch faszinierendsten Häuser … Bei einer sehr kurzfristigen Übernachtungs-Entscheidung am aktuellen Abend erhalten Sie sogar einen Schnäppchen Preis bei einem Late Check-in. Kommen Sie einfach vorbei, unsere Réception im Hotel MONOPOL Luzern ist 24 Stunden geöffnet… Unser Tipp: Verbinden Sie das Musikerlebnis des Lucerne Festivals mit einem Besuch der vielen Sehenswürdigkeiten in Luzern, einer Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee und/oder einem Ausflug in die naheliegenden Berge im Ferienparadies Luzern – Vierwaldstättersee – Zentralschweiz. Sonderangebote in der Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee-Zentralschweiz auf der Webseite des Hotel MONOPOL Luzern unter https://www.monopolluzern.ch/de/Sonderangebote Über kmuinnovation Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 108 Benutzer und 814 Gäste online.