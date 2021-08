Startseite Ferien Schweiz: Atemberaubendes Bergpanorama rund um Luzern und den Vierwaldstättersee Pressetext verfasst von kmuinnovation am So, 2021-08-15 09:11. Erlebnisurlaub Schweiz - Erholung im Land der Seen und Berge - Traumhaftes Bergpanorama rund um den Vierwaldstättersee: Touristen aus Deutschland, Österreich und ganz Europa nutzen die einmalige Gelegenheit, Luzern und Umgebung ganz ohne den zu dieser Zeit sonst üblichen Dichtestress zu erleben. Das idyllische Städtchen Luzern eingebettet in ein eindrückliches Bergpanorama, ist das Tor zur Zentralschweiz, am Vierwaldstättersee. Luzern ist dank seiner vielen Sehenswürdigkeiten, dem attraktiven Shoppingangebot, der einzigartigen Lage am Vierwaldstättersee und der nahen Ausflugsberge Rigi, Pilatus oder Stanserhorn Ziel vieler Reisegruppen und Individualgäste auf ihrer Reise quer durch die Schweiz. Luzern ist idealer Ausgangspunkt vieler Ausflüge zu den Höhepunkten der Zentralschweiz. Völlig unverzichtbar ist die Fahrt auf die nahen Ausflugsberge, den Pilatus oder die Rigi, die Königin der Berge. Aber auch ein Ausflug aufs Stanserhorn, den Bürgenstock oder eine Dampfschifffahrt auf dem verzweigten Vierwaldstättersee zählt zu den unvergesslichen Erlebnissen. Ein weiteres Highlight ist der Gotthard Panorama Express mit Ausgangspunkt Luzern, welcher Reisende über den Vierwaldstättersee an den Fuss des Gotthardpasses und weiter per Bahn ins Tessin südlich des Alpenkamms bringt. Einheimische Gäste und viele Touristen aus Deutschland, Österreich und ganz Europa nutzen die einmalige Gelegenheit, die Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee-Zentralschweiz ganz ohne den zu dieser Zeit sonst üblichen Dichtestress zu erleben – einer der wenigen Vorteile der Nach-Corona Zeit. Das 4-Sterne Hotel MONOPOL und das 3-Sterne Hotel ALPINA Luzern befinden sich direkt am Bahnhof und in der Altstadt Luzern mitten in den vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt und sind damit der ideale Aufenthaltsort für Touristen und Kulturinteressierte aus aller Welt. Das historische Hotel MONOPOL ist das zentralste Hotel der Stadt Luzern, direkt am Bahnhof Luzern, Altstadt, Zentrum und Vierwaldstättersee. Mit der Bahn anreisende Gäste benötigen kein Taxi! Hotel MONOPOL bietet SCHÖNSTE AUSSICHT IN LUZERN... Geniessen Sie über den Dächern von Luzern in der gediegenen Lounge-Bar Suite im 8. Stock des Hotel MONOPOL Luzern die traumhafte 360 Grad Rundsicht über das herzige Städtchen Luzern, den Vierwaldstättersee und alle Berge der Zentralschweiz bei einem feinen Drink und leckeren Häppchen... Folgende Touristenattraktionen und Pauschalangebote in Luzern und in der Zentralschweiz gibt es zum Sonderpreis: 620 ALPENGIPFEL UND 13 SEEN BEIM WANDERN ENTDECKEN: Mit Schiff von Luzern nach Vitznau und mit der Rigi Bahn auf die Königin der Berge. Auf Rigi Kulm, einer der schönsten Aussichtsterrassen der Schweiz, können bei schönem Wetter 620 Alpengipfel und 13 Seen bewundert werden. In herzigen „Beizli“ am Wege lässt sich der Wanderdurst genussvoll stillen. Anschliessend geht es mit der Luftseilbahn von Rigi Kaltbad nach Weggis, ein kurzer Fussmarsch zur Schifflände und mit dem Schiff zurück nach Luzern. BÜRGENSTOCK MIT EUROPAS HÖCHSTEM AUSSENLIFT Das Bürgenstock Resort liegt 500 Meter über dem Vierwaldstättersee und bietet eine atemberaubende Aussicht auf die umliegenden Berge Rigi und Pilatus. Mit dem Bürgenstock Katamaran "Heugümper" Schiff fahren Sie nach Kehrsiten und anschliessend mit der roten nostalgischen Standseilbahn aufs Bürgenstock Resort. Spazieren Sie gemütlich zu EUROPAS höchstem Aussenlift "Hammetschwand". In einer Minute fährt der Lift 152 Meter senkrecht der steilen Felsenflanke entlang. LUZERN ERLEBNIS HIT goldene Rundfahrt PILATUS Mit Schiff von Luzern nach Alpnachstad, mit der steilsten Zahnradbahn der Welt hinauf auf den Hausberg Pilatus Kulm 2132 m über Meer. Ein atemberaubender Rundblick über die Zentralschweizer Seen und die Alpen hinterlässt bleibende Eindrücke. Eine spektakuläre Fahrt mit der Luftseilbahn und Panorama-Gondelbahn führt nach Kriens und von dort nach Luzern zum Bahnhof und zurück zum Hotel MONOPOL. AUF DIE LUZERNER STADTMAUER Die über Luzern thronende Musegg Stadtmauer aus dem Jahre 1’370 mit ihren neun Türmen gehören zur historischen Stadtbefestigung. Sie sind heute zu einem grossen Teil begehbar, ein eindrückliches und unvergessliches Erlebnis mit Sicht über Luzern, den See und die Berge. Hinter der Mauer befindet sich der „Hof Hinter Musegg“, wo die Gäste Bauernhof-Feeling mit Tieren und BIO Hofladen erleben dürfen. Anschliessend übernachten Sie im Hotel MONOPOL Luzern. Ebenfalls sehr geeignet für Familien. YACHT-FEELING AUF DEM VIERWALDSTÄTTERSEE Einstündige Rundfahrt auf der Panorama-Yacht «SAPHIR» auf der grosszügigen Sitzlandschaft mit einen kühlen Drink am Wochenende, an Wochentagen mit dem neuen Katamaran MS Bürgenstock, auch "Heugümper" genannt. Der herrliche Ausblick auf das Städtchen Luzern – den See – die Berge lädt dazu ein zum einfach die Seele baumeln lassen... Im herzigen Städtchen Luzern findet jedermann bestimmt sein Restaurant am Flussufer mit feinen Leckerbissen. Anschliessend Übernachtung in einer komfortablen JUNIOR-SUITE im Hotel MONOPOL Luzern. LOGENPLATZ SEELISBERG - RÜTLI Erleben Sie eine spektakuläre Aussicht vom Panoroma Logenplatz über dem Vierwaldstättersee in Seelisberg und auf dem Rütli. Kombinieren Sie eine Schifffahrt ab Luzern und mit der nostalgischen Treib-Seelisberg-Bahn. Auf einem Wald Wanderweg steigen Sie hinab zum Rütli, Geburtsort der Schweiz. Mit dem Schiff fahren Sie danach zurück nach Luzern. Anschliessend übernachten Sie im Hotel MONOPOL Luzern. STOOS BAHN - STEILSTE STANDSEILBAHN DER WELT Mit 110 % Steigung fahren Sie mit der steilsten Standseilbahn der Welt von der Talstation Schwyz auf das Hochplateau Stoos. Von dort führt Sie ein offener resp. gedeckter Sessellift auf den Fronalpstock 1’920 m. Eine atemberaubend schöne Aussicht auf den ganzen Vierwaldstättersee und die Berge wird Sie faszinieren… BESUCH IM NATUR - TIERPARK GOLDAU Der Natur - Tierpark Goldau ist das familienfreundliche Naherholungsgebiet in der Zentralschweiz. Über 100 einheimischen und europäischen Tieren wie Bären, Wölfe, Luchse, Eulen, Reptillien und vielen mehr werden Sie begegnen… Dieses Angebot ist sehr geeignet für Familien, Paare und Einzelpersonen. Unser Sonderangebot "Zentralschweiz-Erlebnis-Hit" - BEST of Zentralschweiz in 3, 4 oder 5 Tagen: https://www.hotel-luzern.com/best-of-zentral-schweiz/ ….und viele weitere Sonderangebote in der Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee-Zentralschweiz auf der Webseite des Hotel MONOPOL Luzern unter https://www.monopolluzern.ch/de/Sonderangebote sowie auf unserem Blog https://www.hotel-luzern.com

