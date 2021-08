Startseite Die Westruper Heide sehenswerte Landschaft am Rande des Ruhrgebietes Pressetext verfasst von vabels am So, 2021-08-15 08:33. Westruper Heide Ein paar Stunden frei ab in die Natur und eine 'Heidelandschaft genießen. Nicht nur die Lüneburger Heide ist einen Besuch Wert, nein, auch andere Heidelandschaften können sich für einen Ausflug lohnen. So zum Beispiel die Westruper Heide. Dieses Kleinod der Natur liegt am Rande des Ruhrgebietes in direkter Nachbarschaft zum Halterner See. Die Westruper Heide ist das ganze Jahr über einen Besuch Wert, vielleicht sogar in Verbindung mit einem Stop am Halterner See. Besonders sehenswert ist so eine Heidelandschaft natürlich zur Blütezeit, wenn große Teile der Landschaft in lila und violett erstrahlen. Deshalb sind gerade die Monate August und September für einen Besuch geeignet. Grob kann man sagen, von Mitte August bis Mitte September ist die beste Zeit für einen Besuch. Diese Heidelandschaft ist für die meisten Menschen erreichbar und die Wege sind recht einfach zu begehen, teilweise sind sie auch rollstuhlgerecht.

Mehr dazu: https://www.foto-reiseberichte.com/westruper-heide-bei-haltern-am-see/ Über vabels Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 107 Benutzer und 814 Gäste online.