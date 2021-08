Startseite Was ist VP-Hanger Politiker oder Satiriker Pressetext verfasst von fotovymy am Fr, 2021-08-06 16:21. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, ist Andreas Hanger, 53, Parlamentsabgeordneter aus Österreich, in einen skurrilen Rechtsstreit verwickelt. Der Parteifreund von Kanzler Sebastian Kurz, der für seine Tiraden gegen die Justiz und politische Mitbewerber gefürchtet ist, wird vom Satiremedium Tagespresse verklagt. Der Vorwurf: Hanger werde zur ernstzunehmenden Konkurrenz und täusche die Leserschaft, indem er so tut, als sei er Politiker. "Wer braucht noch Satiriker, wenn es einen Politiker wie den Beklagten gibt, der ganz zweifellos hervorragende Satire betreibt?", heißt es in der Klageschrift, die beim Handelsgericht Wien einging. Hanger reagierte gelassen: "Auch einem Politiker sollte der Humor nie verloren gehen", sagte er der SZ. Im Standart konnte man lesen dass der Niederösterreicher mit Igelfrisur, großer Gestik und leicht rotem Kopf, hat vom U-Ausschuss selbst aber auch profitiert, wenn man so will: Er wurde über Nacht bekannt, zu einem der lautesten Kommentatoren der Volkspartei, die ja eigentlich auch den Kanzler und zehn Ministerinnen und Minister stellt. Er ist in eine Rolle gerutscht, die früher meist der ÖVP-Generalsekretär ausgefüllt hatte – wurde zum Kettenhund der Türkisen. Der U-Ausschuss ist vorbei. Blüht ihm nun die große Politkarriere? Quellen: "Standart"

