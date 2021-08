Robotiktechnologie im Bauwesen Marktauswirkungsanalyse, SWOT-Analyse der Branche, regionale Prognose bis 2030

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Bericht über den Robotiktechnologie im Baumarkt für 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots.

US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnt das US Bureau and Economic Analsysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verfolgt, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich wieder zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen / IKT / Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Robotertechnologie in Baumarktprodukten schaffen.

Für jedes der oben genannten Länder stehen für den Zeitraum 2014-2025 detaillierte Analysen und Daten zum Jahresumsatz zur Verfügung. Die Aufteilung der wichtigsten nationalen Märkte nach Produkttyp und Roboterfunktion über die prognostizierten Jahre ist ebenfalls enthalten.

Der Bericht deckt auch das aktuelle Wettbewerbsszenario und den prognostizierten Herstellungstrend ab. und stellt wichtige Anbieter vor, darunter Marktführer und wichtige aufstrebende Akteure.

Insbesondere werden potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in den nordamerikanischen Markt für Robotertechnologie für die Bauindustrie quantitativ und qualitativ durch das Risikobewertungssystem von GMD untersucht. Gemäß der Risikoanalyse und -bewertung werden kritische Erfolgsfaktoren (CSFs) als Orientierungshilfe generiert, um Investoren und Aktionären dabei zu helfen, sich abzeichnende Chancen zu erkennen, die Risiken zu managen und zu minimieren, geeignete Geschäftsmodelle zu entwickeln und kluge Strategien und Entscheidungen zu treffen.

Schlüsselfiguren:

3D Robotics Inc

Fortschrittliche Baurobotik

AeroVironment, Inc.

Aibotix GmbH

Apis Cor

Autonome Lösungen, Inc.

Brokk AB

Conjet AB

Baurobotik, LLC

Cyberdyne, Inc.

Dajiang Innovation Technology Inc. (DJI)

Eagle UAV-Dienste

Ekso Bionik

Fastbrick Robotics Limited

Fujita Corporation

Husqvarna-Gruppe

Komatsu Limited

Lifco AB

MX3D

nLink Baurobotik

Sarcos Corporation

senseFly/Papagei

TopTec Spezialmaschinen GmbH

Trimble Navigation Ltd.

Yingchuang Building Technique Co.

US-Bionics, Inc. (suitX)

In dem Bericht werden ferner die Marktchancen, die Wachstumsrate der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR), der Wettbewerb, neue technologische Innovationen, die Analyse der Marktteilnehmer, die staatlichen Richtlinien, die Export- und Importanalyse (EXIM), die historischen Einnahmen, die Zukunftsprognosen usw. in den folgenden Regionen erörtert und/oder Länder:

Nordamerika (USA und Kanada) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum, Marktteilnehmeranalyse und Chancenausblick

Lateinamerika (Brasilien, Mexiko, Argentinien, übriges Lateinamerika) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum & Marktteilnehmeranalyse & Chancenausblick

Europa (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn, Belgien, Niederlande und Luxemburg, NORDIC, Polen, Türkei, Russland, Rest von Europa) Marktgröße, Wachstum im Jahresvergleich Marktteilnehmeranalysen & Chancenausblick

Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, Südkorea, Indonesien, Malaysia, Australien, Neuseeland, Rest Asien-Pazifik) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum & Marktteilnehmeranalyse & Chancenausblick

Naher Osten und Afrika (Israel, GCC (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Kuwait, Katar, Oman), Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrika) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum Marktteilnehmeranalyse & Chancenausblick