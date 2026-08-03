TYPO3 Freelancer und Shopware Freelancer: Individuelle Weblösungen für Unternehmen und Agenturen

Professionelle Websites und leistungsstarke Onlineshops sind heute entscheidende Erfolgsfaktoren für Unternehmen. Als erfahrener TYPO3 Freelancer und Shopware Freelancer unterstützt Andre Lanius Unternehmen, Agenturen und Organisationen bei der Entwicklung, Optimierung und langfristigen Betreuung moderner Webprojekte.

Mit dem Fokus auf TYPO3 und Shopware entstehen individuelle Lösungen, die nicht nur technisch überzeugen, sondern auch nachhaltig und zukunftssicher aufgebaut sind. Statt auf starre Standardlösungen zu setzen, werden Projekte exakt an die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens angepasst.

TYPO3 zählt zu den leistungsstärksten Enterprise Content Management Systemen und wird weltweit von Unternehmen, Behörden und Organisationen eingesetzt. Als TYPO3 Freelancer entwickelt Andre Lanius professionelle Websites, individuelle TYPO3 Extensions sowie maßgeschneiderte Funktionen für spezifische Geschäftsprozesse. Darüber hinaus gehören TYPO3 Updates, Migrationen auf aktuelle LTS-Versionen sowie die technische Weiterentwicklung bestehender Installationen zum Leistungsspektrum.

Neben TYPO3 liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Entwicklung mit Shopware 6. Als Shopware Freelancer unterstützt Andre Lanius Unternehmen bei der Erstellung moderner E-Commerce-Lösungen und leistungsstarker Onlineshops. Dazu zählen die Entwicklung individueller Shopware Plugins, die Anpassung von Themes, die Integration externer Systeme sowie die Optimierung von Performance und Benutzerfreundlichkeit. Ziel ist es, Shops zu entwickeln, die sowohl den Anforderungen der Betreiber als auch den Erwartungen der Kunden gerecht werden.

Ein besonderer Vorteil der Zusammenarbeit mit einem Freelancer liegt in der direkten Kommunikation und den kurzen Entscheidungswegen. Kunden profitieren von einem festen Ansprechpartner, transparenten Prozessen und einer flexiblen Zusammenarbeit ohne unnötige Agenturstrukturen. Dadurch können Projekte effizient umgesetzt und Änderungen schnell realisiert werden.

Neben der technischen Entwicklung spielt auch die Suchmaschinenoptimierung eine wichtige Rolle. Durch technische SEO-Maßnahmen, optimierte Ladezeiten, strukturierte Daten und eine saubere Umsetzung moderner Webstandards werden die Voraussetzungen für eine bessere Sichtbarkeit in Suchmaschinen geschaffen.

Mit langjähriger Erfahrung in der Webentwicklung bietet Andre Lanius Unternehmen und Agenturen einen zuverlässigen Partner für anspruchsvolle TYPO3- und Shopware-Projekte. Von der ersten Beratung über die technische Umsetzung bis hin zur langfristigen Betreuung erhalten Kunden alle Leistungen aus einer Hand.

Weitere Informationen:

Website: https://www.dev-werk.de

Leistungen:

TYPO3 Entwicklung

TYPO3 Extension Entwicklung

TYPO3 Updates und Migrationen

Shopware 6 Entwicklung

Shopware Plugin Entwicklung

Technische Suchmaschinenoptimierung

Wartung und Support

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