RIJO veröffentlichen ihr Album „Seifenblasen“ –voller Gefühl, Nähe und Gänsehautmomente

Mit „Seifenblasen“ veröffentlichen RIJO ihr neues Album und präsentieren eine Sammlung überwiegend deutschsprachiger Popsongs, die von Gefühl, Leichtigkeit, Tiefe und musikalischer Nähe leben.

RIJO, das sind Rike Mahlberg und Johanna Treffer — zwei Musikerinnen, deren Stimmen sich auf besondere Weise verbinden. Sie selbst beschreiben sie ihre Musik als „poppig, mal soulig, mal Jazz, mal Folk, aber immer pur“; geprägt von Gesang, Gitarre, Ukulele, Klavier, Geige und Percussion. Rike Mahlberg ist bei RIJO unter anderem für Gesang, Piano, Ukulele und Percussion zu hören, Johanna Treffer für Gesang, Gitarre und Violine.

Der Albumtitel „Seifenblasen“ steht sinnbildlich für das, was RIJO musikalisch auszeichnet: schillernde Momente, die leicht wirken und doch berühren. Die Songs erzählen von Sehnsucht, Nähe, Aufbruch, Veränderung, Sommer, Loslassen und dem Wunsch, ganz bei sich selbst und bei einem geliebten Menschen anzukommen.

Die meisten Stücke des Albums stammen aus der Feder von Rike Mahlberg, einige Songs wurden von Johanna Treffer geschrieben. Damit ist „Seifenblasen“ nicht nur ein neues Album, sondern auch ein persönliches Statement zweier Künstlerinnen, die ihre eigenen Geschichten, Gedanken und Emotionen in Musik übersetzen.

Die Trackliste reicht vom eröffnenden „Das RIJO-Lied“ über den Titelsong „Seifenblasen“, das englische „I always wanna live with you“, „Immer mehr“, „Sommertag“ und „Lass los“ bis hin zu „Veränderung“, „Nur bei Dir“, „Zeit für mich“ und „Oh Karin“. Jeder Song trägt eine eigene Farbe, zusammen ergeben sie ein warmes, authentisches Album zwischen Leichtigkeit und Tiefgang.

RIJO setzen dabei auf das, was sie seit Beginn ihres gemeinsamen musikalischen Weges ausmacht: harmonische Stimmen, natürliche Arrangements und eine unmittelbare, ehrliche Ausstrahlung. Ihre Stückauswahl und ihr musikalisches Selbstverständnis orientieren sich am „Gänsehaut-Indikator“ — nur wenn ein Song berührt, wird er zu einem RIJO-Song.

„Seifenblasen“ ist ein Album für alle, die deutschsprachigen Pop mögen, der nicht glattgebügelt klingt, sondern persönlich, handgemacht und nahbar bleibt. Ein Album über kleine und große Gefühle — über Momente, die vergehen, aber Spuren hinterlassen.

RIJO kann bei Smart & Nett für Events und Konzerte gebucht werden.

UPC 3618113149843

Release 31.7.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.