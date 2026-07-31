BEYBLADE X Grand Prix 2026 startet im August in drei deutschen Städten

Smyths Toys und Hasbro bringen internationale Turnierserie nach Deutschland

· Deutsche Qualifikationsturniere im August in Duisburg, Dortmund und Köln

· Neu: Open Class ab 13 Jahren erweitert den Wettbewerb neben der Regular Class (8–12 Jahre)

· Sieger qualifizieren sich für das Deutschland-Finale in Köln und kämpfen um den Einzug in das internationale BEYBLADE X Grand Prix 2026-Finale in Bangkok

Neu-Isenburg, 30.07.2026 – Gemeinsam mit Smyths Toys veranstaltet Hasbro im August drei Qualifikationsturniere im Rahmen des BEYBLADE X Grand Prix 2026 in Deutschland. Teilnehmer ab 8 Jahren und erstmals auch erfahrene Blader ab 13 Jahren können sich für das deutsche Finale am 29. August 2026 in Köln qualifizieren und pro Altersklasse ein Ticket für einen Startplatz beim internationalen BEYBLADE X Grand Prix 2026-Finale in Bangkok am 12. und 13. Dezember 2026 lösen.

Was einst vom traditionellen japanischen Kreiselspiel „Beigoma“ inspiriert wurde, hat sich längst zu einem weltweiten Popkultur-Phänomen entwickelt. Die internationale Szene ist nun eingeladen während des BEYBLADE X Grand Prix 2026 ihr Können zu zeigen – und das auf drei Kontinenten: Europa, Nord- und Südamerika. Erste Qualifikationsturniere gab es bereits im Juli in Kanada. Im August soll es nun auch in Deutschland gespielt werden.

Der BEYBLADE X Grand Prix 2026 macht Halt in Deutschland

Das deutsche Turnier beginnt mit drei Qualifikationsevents an drei verschiedenen Standorten von Smyths Toys: Duisburg, Dortmund und Köln. Erstmals treten Teilnehmer in zwei Altersklassen an: der Regular Class für Kinder von 8 bis 12 Jahren sowie der Open Class für Jugendliche und Erwachsene ab 13 Jahren. Die erfolgreichsten Teilnehmer der Vorrunden qualifizieren sich für das Deutschland-Finale am 29. August 2026 in Köln. Dort entscheidet sich, welche beiden Blader – ein Champion je Altersklasse – Deutschland beim internationalen BEYBLADE X Grand Prix 2026-Finale am 12. und 13. Dezember 2026 im Thailändischen Bangkok vertreten werden.

Qualifikations-Events in Duisburg, Dortmund und Köln:

• 15. August 2026

Smyths Toys Superstore, Berliner Straße 90, Duisburg, 11:00 bis 17:30 Uhr

• 22. August 2026

Smyths Toys Superstore, Wulfshofstraße 1a, Dortmund, 11:00 bis 17:30 Uhr

• 28. August 2026

Smyths Toys Superstore, Dürener Straße 460, Köln-Marsdorf, 11:00 bis 17:30 Uhr

Deutschland-Finale

• 29. August 2026

Smyths Toys Superstore Quincy, Breite Straße 80–90, Köln, 11:00 bis 17:30 Uhr

Kostenlose Teilnahme und spannende Wettkämpfe

Besucher können an jedem Veranstaltungsort kostenlos teilnehmen, gegeneinander battlen und so die Welt von BEYBLADE X hautnah erleben. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die Anmeldung findet direkt vor Ort statt. Wichtig: Blader müssen sich für den Ort ihrer Teilnahme fix entscheiden. Mehrfachteilnahmen in der Qualifikationsrunde sind nicht möglich. Die Wettkämpfe werden in getrennten Sessions für die jeweiligen Altersgruppen durchgeführt. Die Vormittagsrunden sind der Regular Class vorbehalten, anschließend treten die Teilnehmer der Open Class an. Am Ende jeder Runde werden Preise vergeben. Im Mittelpunkt der Turniere stehen die rasanten Battles, bei denen die Spieler ihre individuell zusammengestellten BEYBLADE X Kreisel ins Rennen schicken. Neben Reaktionsschnelligkeit sind dabei insbesondere Strategie, Technik und die optimale Kombination der einzelnen Komponenten gefragt.

BEYBLADE X begeistert weltweit die Community

BEYBLADE zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den weltweit erfolgreichsten Spielzeug- und Entertainment-Marken. Mit BEYBLADE X hat die Marke eine neue Generation actiongeladener Battles etabliert, bei denen Geschwindigkeit, Strategie und individuelle Kombinationen der Kreisel über Sieg oder Niederlage entscheiden. Mit der internationalen Grand Prix-Serie baut BEYBLADE X seine weltweite Community weiter aus und schafft neue Möglichkeiten für Fans verschiedener Altersgruppen, sich im Wettkampf zu messen.

Weitere Informationen zum BEYBLADE X Grand Prix 2026 sowie zu allen internationalen Austragungsorten stehen auf Beyblade.com zur Verfügung. Aktuelle Neuigkeiten gibt es außerdem über die offiziellen Social-Media-Kanäle von BEYBLADE.

Über Hasbro

Hasbro ist ein führendes Unternehmen für Spiele, IP und Spielzeug, dessen Mission es ist, durch die Magie des Spielens Freude und Gemeinschaft zu schaffen. Mit 165 Jahren Erfahrung bietet Hasbro bahnbrechende Spielerlebnisse und erreicht jährlich mehr als 1 Milliarde Fans weltweit – durch physische und digitale Spiele, Videospiele, Spielzeug, lizenzierte Konsumgüter, standortbezogene Unterhaltung, Film, Fernsehen und vieles mehr.

Durch seinen „Franchise-First“-Ansatz erschließt Hasbro den Wert sowohl neuer als auch bewährter IPs, darunter „Magic: The Gathering“, „Dungeons & Dragons“, „Monopoly“, „Hasbro Games“, „Nerf“, „Transformers“, „Play-Doh“ und „Peppa Pig“ sowie führender Partnermarken. Gestützt auf sein Portfolio aus Tausenden von Kultmarken und ein breit gefächertes Netzwerk aus Partnern und Tochterstudios bringt Hasbro Fans zusammen, wo immer sie sich befinden – vom Spieltisch bis zum Bildschirm.

Seit mehr als einem Jahrzehnt wird Hasbro regelmäßig für sein gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet, unter anderem als eines der „100 Best Corporate Citizens“ von 3BL Media, als „2026 JUST Capital Industry Leader“, als „Brand that Matters“ von Fast Company und seit vierzehn Jahren in Folge als eines der „50 Most Community-Minded Companies in den USA“ von Civic 50. Weitere Informationen finden Sie unter https://corporate.hasbro.com oder folgen Sie Hasbro auf LinkedIn.

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