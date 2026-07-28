Nachhaltige Übernahme von Maklerbeständen - der Schlüssel für langfristigen Erfolg

Makler Nachfolger Club e.V. zeigt, warum die nachhaltige Übernahme von Maklerbeständen über den langfristigen Erfolg entscheidet

Übernahme von Maklerbeständen: Nachhaltige Strategien statt kurzfristiger Bestandskäufe

Die Übernahme von Maklerbeständen gewinnt in der Versicherungsbranche zunehmend an Bedeutung. Tausende Versicherungsmakler stehen in den kommenden Jahren vor der Frage, wie sie ihr Lebenswerk in vertrauensvolle Hände übergeben können. Gleichzeitig suchen immer mehr Maklerunternehmen und Kaufinteressenten nach geeigneten Beständen, um nachhaltig zu wachsen.

Doch der Kauf eines Maklerbestandes ist weit mehr als die Übernahme von Courtageeinnahmen oder Versicherungsverträgen. Hinter jedem Bestand stehen langjährige Kundenbeziehungen, gewachsene Unternehmensstrukturen, erfahrene Mitarbeiter und ein über viele Jahre aufgebautes Vertrauensverhältnis.

"Eine erfolgreiche Übernahme von Maklerbeständen beginnt lange vor der Vertragsunterzeichnung. Entscheidend ist ein strukturierter Prozess, der Käufer und Verkäufer gleichermaßen berücksichtigt und die Kunden dauerhaft sichert", erklärt Thomas Suchoweew, Vorstand des Makler Nachfolger Club e.V.

In einem aktuellen Interview erläutert Thomas Suchoweew Schritt für Schritt, worauf Kaufinteressenten bei der Übernahme von Maklerbeständen achten sollten.

Das vollständige Interview können Interessierte hier ansehen:

??_Nachhaltige Übernahme von Maklerbeständen - Schritt für Schritt erklärt_

https://www.youtube.com/watch?v=eJp9PASzgwg&t=1s

Nachhaltige Übernahme von Maklerbeständen als Erfolgsmodell

Der Makler Nachfolger Club e.V. begleitet seit vielen Jahren Käufer und Verkäufer bei der Nachfolgeplanung. Mit der Erfahrung aus über 400 erfolgreich begleiteten Nachfolgeregelungen kennt der Verein die entscheidenden Erfolgsfaktoren einer nachhaltigen Bestandsübernahme.

In einem aktuellen Interview erläutert Thomas Suchoweew Schritt für Schritt, worauf Kaufinteressenten bei der Übernahme von Maklerbeständen achten sollten. Dabei geht es unter anderem um:

* Warum die Übernahme von Maklerbeständen mehr bedeutet als ein reiner Bestandskauf

* Die drei Phasen einer erfolgreichen Bestandsübernahme

* Typische Fehler, die Käufer vermeiden sollten

* Wirtschaftlichkeit und Finanzierung richtig planen

* Erfolgreiche Integration nach dem Kauf

* Strategien zur langfristigen Weiterentwicklung des übernommenen Bestandes

Professionelle Vorbereitung schafft Sicherheit

Nach Ansicht des Makler Nachfolger Club e.V. beginnt jede erfolgreiche Übernahme mit einer umfassenden Analyse der Ziele und Voraussetzungen des Käufers.

Gemeinsam werden unter anderem folgende Punkte erarbeitet:

* gewünschte Regionen

* passende Kundengruppen

* Unternehmensgröße

* Finanzierungsmöglichkeiten

* fachliche Spezialisierungen

* Wachstumsziele

* Anforderungen an Mitarbeiter und Organisation

Auf dieser Grundlage entsteht ein individuelles Anforderungsprofil, das hilft, ausschließlich passende Maklerbestände und Maklerunternehmen auszuwählen.

Nicht jeder Maklerbestand passt zu jedem Käufer

Ein häufiger Fehler besteht darin, ausschließlich auf Umsatz oder Courtageeinnahmen zu achten.

Für eine nachhaltige Übernahme spielen zahlreiche weitere Faktoren eine wichtige Rolle:

* Qualität der Kundenbeziehungen

* Ertragskraft

* Entwicklungspotenzial

* regionale Lage

* organisatorische Abläufe

* Personalstruktur

* Abhängigkeit vom bisherigen Inhaber

Nur wenn diese Faktoren berücksichtigt werden, entsteht eine tragfähige Grundlage für eine langfristig erfolgreiche Unternehmensentwicklung.

Wirtschaftlichkeit und Finanzierung richtig planen

Ob sich die Übernahme eines Maklerbestandes rechnet, hängt wesentlich von der individuellen Situation des Käufers ab.

Während bestehende Maklerunternehmen zusätzliche Bestände häufig problemlos integrieren können, benötigen Existenzgründer oder kleinere Unternehmen oftmals zusätzliche Investitionen in Mitarbeiter, Technik oder Organisation.

Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt deshalb unter anderem bei:

* Rentabilitätsberechnungen

* Finanzierungskonzepten

* Bankgesprächen

* Fördermöglichkeiten

* alternativen Finanzierungsmodellen

Die eigentliche Arbeit beginnt nach dem Kauf

Viele Käufer unterschätzen die Phase nach der Vertragsunterzeichnung.

Gerade in den ersten Monaten entscheidet sich, ob Kunden dauerhaft erhalten bleiben und Vertrauen zum neuen Makler aufbauen.

Deshalb begleitet der Makler Nachfolger Club e.V. seine Mitglieder unter anderem bei:

* Kundenkommunikation

* Übertragung von Courtageansprüchen

* Abstimmung mit Versicherern und Maklerpools

* persönlicher Kundenübergabe

* Integration neuer Prozesse

* organisatorischen und rechtlichen Fragestellungen

Bestände erfolgreich weiterentwickeln

Eine nachhaltige Übernahme endet nicht mit der Integration.

Erst durch die strategische Weiterentwicklung entstehen zusätzliche Ertragschancen. Viele übernommene Versicherungsbestände verfügen über erhebliche Wachstumspotenziale, da Kunden häufig nur wenige Verträge besitzen.

Durch gezielte Potenzialanalysen, Businesspläne und Vertriebsstrategien können Bestandserträge in den Folgejahren häufig deutlich gesteigert werden. Dadurch amortisiert sich die Investition schneller und schafft die Grundlage für weiteres Wachstum.

Kostenloses Informationsangebot für Kaufinteressenten

Wer einen Maklerbestand oder ein Maklerunternehmen übernehmen möchte, kann sich beim Makler Nachfolger Club e.V. unverbindlich informieren.

Neben einem kostenlosen Erstgespräch erhalten Interessenten wertvolle Informationen zum gesamten Übernahmeprozess - von der Vorbereitung über die Finanzierung bis hin zur erfolgreichen Integration.

"Wir sind überzeugt: Jeder Makler verdient einen Nachfolger, der sein Lebenswerk nicht nur übernimmt, sondern mit derselben Leidenschaft, Verantwortung und Weitsicht weiterführt. Genau dafür bringen wir Menschen zusammen", so Thomas Suchoweew.

Weitere Informationen zur nachhaltigen Übernahme von Maklerbeständen sowie ein ausführlicher Fahrplan für Käufer finden Interessenten auf den Informationsseiten des Makler Nachfolger Club e.V.

Weiterführende Informationen

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Weitere Informationen zur nachhaltigen Übernahme von Maklerbeständen sowie ein ausführlicher Fahrplan für Käufer finden Interessenten auf den Informationsseiten des Makler Nachfolger Club e.V.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

fon ..: 0172-8629096

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

Makler Nachfolger Club e.V.

Thomas Suchoweew

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email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de