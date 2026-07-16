Punkrock wie früher: EIS veröffentlicht neue Single „Raus“

Gerolzhofen/München.

Job. Schule. Beziehung. Chef. Nachbarn. Politik. Menschen. Irgendwann reicht’s. „Ich muss hier raus!“

Mit „Raus“ meldet sich die Punkrock-Band EIS kompromisslos zurück. Die neue Single ist der erste Song aus dem geplanten kommenden Album und setzt direkt ein klares Zeichen: druckvoll, reduziert und mit dem unbedingten Drang nach Ausbruch. Zwei Akkorde, Laut. Punk wie früher. Punkrock als Therapie.

„Ich halte es nicht mehr aus / Ich muss hier raus“ – schon die ersten Zeilen bringen die Haltung des Songs auf den Punkt. „Raus“ erzählt von Enge, Überdruss und dem Moment, in dem Stillstand keine Option mehr ist. Ohne Umwege, ohne Schönfärberei, dafür mit klarer Kante, treibender Energie und eingängigem Text, der sofort im Kopf bleibt.

Auch visuell findet die Single eine starke Entsprechung: Das Cover zeigt ein Bandmitglied hinter grellgrünen Gitterstäben – ein prägnantes Bild für den inneren Druck, aus dem der Song seine Spannung bezieht.

Mit „Raus“ eröffnet EIS eine neue Phase der Band. Das neue Album wird facettenreich. Der Song zeigt, wohin ein Teil der Reise geht: roh, direkt, temperamentvoll und mit einem Sound, der den 90er-Jahre Punkrock in dieses Jahrzehnt wuchtet.

Live sind EIS übrigens u.a. am 22. Oktober in München in der X Bar zu erleben. Dort bringt die Band ihre Songs dahin, wo Punkrock hingehört: auf die Bühne, nah ans Publikum, laut und ungefiltert. Der letzte EIS-Auftritt in München war Anfang der 90-er Jahre. Jetzt reißt EIS die Landeshauptstadt wieder ab.

EIS sind über Smart & Nett für Konzerte und Events buchbar.

UPC 3618113532768

Release 16.7.2026

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Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.