Miranu Spa mit Spa Bistro AIKOI eröffnet

In eine intensiv-körperbetonte Dimension von Entschleunigen, Abschalten und Genießen können Gäste des Seehotel Niedernberg - Das Dorf am See, vor den Toren von Frankfurt am Main, jetzt eintauchen.

Das neue Miranu Spa mit dem Spa Bistro AIKOI bereitet Gästen einen Ort zum Ankommen, erlebnisvoll Ausspannen und kulinarischen Regenerieren. Ein beachtliches Investitionsvolumen und der Blick auf den Umbauplan, der seit Oktober 2025 realisiert wurde, veranschaulichen die Größe des Vorhabens. Investiert hat das Vier-Sterne-Superior-Hotel rund eine Million Euro in die Neukonzeption des nun noch hochwertigeren und deutlich umfangreicheren Spa-Angebots auf 2.800 qm. Acht Zimmer des Schlösschens wurden dafür in sechs großzügige Spa-Räume für ganzheitliche Behandlungen umgewandelt. Am neuen Spa?Desk - einem Ort zur Begrüßung, zum Verabschieden sowie für Gespräche und Beratungen - empfangen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Miranu Spa ihre Gäste persönlich. Die einstige VitalOase des Seehotel Niedernberg beherbergt nun einen weitläufigen Saunabereich, ausgestattet mit modernen Saunen, einem Dampfbad und Eisbrunnen sowie einem überdachten Tauchbecken.

Fach-Kompetenz zum nachhaltigen Wohlfühlen

Daneben umfasst die bereits bestehende Wellnesslandschaft u.a. abwechslungsreiche Pools, einen Salzraum, eine Blockhaussauna sowie einen Fitnessraum. Bis Oktober wird das Miranu Spa noch erweitert um ein Dampfbad mit Espuro?Funktion, Infrarotkabinen und ein Termarium. Sechs ausgebildete Masseure und fünf Fachkosmetikerinnen kümmern sich fachlich-kompetent um das Wohlbefinden von Hotel- und Tagesgästen. Zur natürlichen Regeneration der Hautschönheit tragen hochwertige Wirkstoffpräparate auf Basis von Algen und Meeresmineralien bei sowie Naturkosmetik mit Traubenwirkstoffen aus dem Weinbau - sehr hautverträglich und mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Regionalität.

Asien trifft Franken kulinarisch in der Bowl

Für den kulinarischen Aufbau neuer Energien wurde unmittelbar gegenüber des Miranu Spa das neue Spa Bistro AIKOI geschaffen. Auf 32 Plätzen im Innen- und 20 im Außenbereich genießen Gäste eine Fusion aus asiatisch inspirierten und fränkischen Bowls, begleitet von frischen Salaten, Suppen sowie Kaffee und Kuchen - leicht, unkompliziert und perfekt für einen Spa?Tag. In den Sommermonaten ist für Hotel? und Day?Spa?Gäste auch weiterhin die 6.000 qm große Insel im See geöffnet - mit 180 Liegen auf Sandstrand und Plateaus sowie einem separat abgetrennten Bereich, in dem auch die geliebten Fellnasen willkommen sind.

Viel Fingerspitzengefühl bei der Gestaltung einer zauberhauften Innenarchitektur hat Regina Tröber, von Tröber Raumkonzepte, bewiesen, die bereits seit Jahrzehnten das gesamte Haus designtechnisch betreut.

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Seehotel Niedernberg, das Dorf am See

Im Seehotel Niedernberg, das Dorf am See, begrüßt ein einzigartiges Ensemble von 15 Häusern auf einem 66.000 qm großen Areal Entdecker, Genießer, Museumsbesucher, Tagungs- und Wellnessgäste sowie Fashionfreunde. Besucher genießen den Aufenthalt an unterschiedlichen Erlebnisorten wie dem Freunde-, Bade-, Block- und Seehaus oder im Herren-, Fischer- und Gartenhaus sowie der Wellnessscheune Wolke 7. Im Zentrum, auf dem Dorfplatz, finden regelmäßig Events und Märkte statt. Mit seinen 107 großzügig gestalteten Suiten und Zimmern, meist mit Seeblick, sowie 15 Tagungs- und Eventräumen bietet das Seehotel Niedernberg viel Platz zur individuellen Entfaltung. Neu ist die Villa MainTraum mit zehn Zimmern und sechs Suiten im Penthousestil, großzügigen Terrassen und einem Oldtimer-Automuseum. Im Restaurant ELIES mit Seeterrasse und dem Café & Bar HANNES verwöhnen handwerklich hochwertige Gerichte und Getränke die Gäste. Eine Erlebnislocation der besonderen Art ist die hoteleigene Insel im See mit Sandstrand und mediterraner Finca. In der vitalOase entspannen sich Hotel- und DaySpa-Gäste im beheiztem In- und Outdoor-Pool, in der Sauna- und Salzlandschaft, der Blocksauna mit Seeblick und bei Beauty-Treatments.

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