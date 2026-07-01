Ungarn Magazin Sommer 2026: Urlaub in Ungarn, Hauskauf, Steuern, Balaton

Ungarn - Körmend, 1. Juli 2026 - Ein neues Magazin bietet auf über 40 Seiten die wichtigsten Themen für deutschsprachige Auswanderer in Ungarn im Sommer 2026: Hauskauf, Steuern, Selbstständigkeit und Balaton-Alltag. Das Magazin "Ungarisch lernen - Land, Leute, Kultur und Aktuelles" ist im Online-Shop unter marion-schanne.de erhältlich.

Was ändert sich beim Hauskauf in Ungarn 2026?

Mehr als 100 ungarische Gemeinden verlangen inzwischen zusätzliche Auflagen von Zuziehenden. Das kann ein Vorkaufsrecht sein oder ein Ansiedlungsbeitrag zwischen 100.000 Forint pro Person und 1,5 Millionen Forint pro Grundstück. Das Magazin zeigt, welche Orte betroffen sind, was für EU-Bürger gilt und worauf Käufer vor dem Notartermin achten sollten.

Was ist der Otthon Start Kredit und wie hoch ist der Zinssatz?

Der staatliche Förderkredit Otthon Start bietet einen festen Zinssatz von drei Prozent. Es gibt Hinweise, dass er künftig auch für im Ausland Beschäftigte offen sein könnte. Das Magazin ordnet ein, für wen sich der Kredit lohnt.

Welche Steuervereinfachungen gelten 2026 in Ungarn?

Die Steuerbehörde NAV hat für 2026 mehrere Erleichterungen beschlossen: höhere Kostenpauschalen, eine höhere Umsatzsteuer-Freigrenze und weniger Bürokratie bei der Sozialversicherung. Das Magazin erklärt, was sich konkret ändert und welche Steuerform sich für wen lohnt.

Wann sind die Weinfeste am Balaton 2026?

Von Tihany über Balatonfüred bis Badacsony zeigt ein Veranstaltungskalender die wichtigsten Weinfeste und Termine zwischen Juni und September, jeweils mit Ort und praktischen Hinweisen.

Wie hoch ist der Wasserstand am Balaton im Sommer 2026 und gilt ein Feuerverbot?

Der Balaton liegt bei rund 76 Zentimetern, der Velencei-tó auf historischem Tiefstand. Seit Ende Mai gilt zusätzlich ein landesweites Feuerverbot, das auch das Grillen im eigenen Garten betreffen kann. Das Magazin fasst zusammen, was Anwohner und Besucher dazu wissen müssen.

Wie macht man sich in Ungarn selbstständig?

Immer mehr deutschsprachige Auswanderer starten in Ungarn ein eigenes Business, etwa mit Coaching, Retreats, IT-Services oder klassischen Dienstleistungen. Das Magazin erklärt die möglichen Unternehmensformen, warum ein Steuerberater fast unverzichtbar ist und wie die ersten Kunden gewonnen werden.

Gibt es ein Magazin zum Ungarisch lernen mit Lernspielen?

Die Ausgabe enthält fünf kostenlose ungarische Lernspiele, die das Lesen interaktiver machen und beim Festigen der Sprache helfen. Die Lösungen stehen gesammelt am Ende des Magazins.

Was kostet das Magazin und wie bekomme ich es kostenlos?

Das Magazin kostet 2 Euro. Mit dem Rabattcode SZIA2 lässt sich die Ausgabe aktuell kostenlos herunterladen. Der Download-Link wird nach dem Kauf per E-Mail verschickt und kann fünfmal genutzt werden, sodass er sich auch mit Freunden oder Bekannten teilen lässt, die sich für Ungarn interessieren.

Das Magazin richtet sich an alle, die in Ungarn leben, eine Auswanderung planen oder sich dort beruflich neu aufstellen möchten.

Kontakt und weitere Informationen: marion-schanne.de

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Marion Schanne

Doszaliget 24

9919 Csákánydoroszló

Ungarn

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Telefon: +49(0)15111153614

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