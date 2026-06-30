DAK-Gesundheit Kaiserslautern

DAK-Gesundheit sucht in Kaiserslautern, dem Kreis Kaiserslautern und dem Donnersbergkreis „Gesichter für ein gesundes Miteinander 2026“

• Wettbewerb für Engagement in den Bereichen Gesundheit, Prävention und Pflege

• Forsa-Umfrage: Mehrheit empfindet soziales Miteinander als schlecht

Kaiserslautern, 30. Juni 2026. Die DAK-Gesundheit sucht in Kaiserslautern, dem Kreis Kaiserslautern und dem Donnersbergkreis „Gesichter für ein gesundes Miteinander“. Der Wettbewerb der Krankenkasse soll den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. Bereits zum sechsten Mal will die Kasse herausragendes Engagement für Gesundheit, Prävention oder Pflege auszeichnen. Auf Landes- und Bundesebene locken attraktive Preisgelder zur Förderung der Siegerprojekte. Eine Bewerbung ist bis zum 15. September unter www.dak.de/gesichter im Internet möglich. Hintergrund der Kampagne sind Erkenntnisse aus einer Forsa-Befragung, nach denen die Mehrheit der Befragten das soziale Miteinander als schlecht empfindet.

Für die repräsentative Umfrage „Gesundes Miteinander“ hat das Forsa-Institut im Auftrag der DAK-Gesundheit bundesweit rund 1.000 Menschen über 18 Jahren befragt. 77 Prozent der Befragten sagen, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft in den vergangenen drei Jahren deutlich schlechter geworden sei. „Wir brauchen Menschen, die sich aktiv für ein soziales Miteinander einsetzen“, sagt Dirk Kaulen, Chef der DAK-Gesundheit in Kaiserslautern. „Deshalb starten wir bereits zum sechsten Mal unseren Wettbewerb und suchen die Gesichter für ein gesundes Miteinander stehen.“

Wettbewerb „Gesichter für ein gesundes Miteinander“ 2026

Der Wettbewerb der Krankenkasse wendet sich an Vereine, Gruppen, Verbände, Organisationen und Betriebe. Bei den gesuchten Projekten kann es sich zum Beispiel um spezielle Bewegungsangebote für Kinder oder ältere Menschen handeln, um Schulaktionen zur Suchtprävention oder um interaktive Anti-Stress-Kurse in Betrieben.

Nach dem Einsendeschluss Mitte September ermittelt zunächst eine Jury in Rheinland-Pfalz die besten drei „Gesichter für ein gesundes Miteinander“ auf Landesebene. Diese gewinnen jeweils 750 Euro (Platz 1), 500 Euro (Platz 2) und 300 Euro (Platz 3). Für das Thema Pflege gibt es einen Sonderpreis, der mit 500 Euro dotiert ist. Anschließend kommen alle Länder-Champions in das bundesweite Finale, bei dem eine unabhängige Jury unter Vorsitz von DAK-Chef Andreas Storm die Bundessieger-Projekte auswählen wird.

Die DAK-Gesundheit ist mit 5,4 Millionen Versicherten eine der größten Krankenkassen in Deutschland. Alle Informationen zu ihrem Wettbewerb und das Anmeldeformular sind online zu finden unter: www.dak.de/gesichter

* Für die repräsentative Umfrage „Gesundes Miteinander 2026“ hat das Forsa-Institut vom 9. bis 12. März 2026 bundesweit 1.026 Menschen über 18 Jahren befragt.