Helga Cup 2026 · 11.-14. Juni · Außenalster Hamburg

Größte Frauensegelregatta der Welt mit rund 360 Seglerinnen aus acht Nationen - Team Sophia gewinnt in der inklusiven Klasse RS Venture Connect - Premiere für das neue Change Makers Race

Silke Basedow und ihre Crew vom Hamburger Segel-Club siegen beim 9. Helga Cup

Größte Frauensegelregatta der Welt mit rund 360 Seglerinnen aus acht Nationen - Team Sophia gewinnt in der inklusiven Klasse RS Venture Connect - Premiere für das neue Change Makers Race

Hamburg, 15. Juni 2026 - Mit den Finalrennen auf der Hamburger Außenalster ist am Sonntag der 9. Helga Cup zu Ende gegangen. Vier Tage lang stand die Hansestadt im Zeichen des Frauensegelns: Rund 360 Teilnehmerinnen aus acht Nationen gingen an den Start, um sich sportlich zu messen, Erfahrungen auszutauschen und Teil einer außergewöhnlichen Gemeinschaft zu sein. Veranstalter ist Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. - in Partnerschaft mit der Stadt Hamburg. Der Helga Cup fand zum neunten Mal statt; Ausrichter war der Norddeutsche Regatta Verein (NRV).

Zum Abschluss zeigte sich die Alster von ihrer anspruchsvollsten Seite: Bei Böen von über 30 Knoten wurden die entscheidenden Wettfahrten unter extrem fordernden Bedingungen ausgetragen. Die Crews lieferten großartiges Segeln und setzten ein eindrucksvolles Zeichen - Frauen segeln auch bei härtestem Wind auf höchstem Niveau. Die Finalrennen bildeten einen würdigen Höhepunkt eines intensiven Regattawochenendes.

Die Siegerinnen des Helga Cup 2026

J/70:

Silke Basedow und Team (Hamburger Segel-Club)

VSaW Ladies (Verein Seglerhaus am Wannsee)

Kieler Yacht Club

RS Venture Connect (inklusive Klasse):

Team Sophia (Wir sind Wir)

Windbräute (Segler-Verein Wakenitz)

Skyline Sisters (Offenbacher Ruderverein 1874 / HSSC Frankfurt)

Premiere feierte in diesem Jahr ein neues Format: das Change Makers Race, das künftig fester Bestandteil des Helga Cups werden soll. Die Schirmherrschaft übernahm die Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete Aydan Özo?uz, Vorsitzende des Ausschusses für Sport und Ehrenamt im Deutschen Bundestag: "Der Helga Cup zeigt, welche Kraft im Sport steckt, ganz besonders, wenn Frauen mit so viel Begeisterung, Teamgeist und Power auf dem Wasser sind. Das Change Makers Race steht genau für diese Idee: Veränderung beginnt dort, wo Menschen mutig vorangehen. Ich freue mich sehr, die Schirmherrschaft für dieses neue Format zu übernehmen", so Özo?uz.

Das Change Makers Race geht auf eine Initiative von Claudia Langenhan, Juliane Timmermann und Katharina von Kodolitsch zurück. Auf dem Wasser kamen starke Stimmen aus Politik, Sport, Medien und Gesellschaft zusammen: Neben Schirmherrin Aydan Özo?uz und den Initiatorinnen gingen unter anderem Mareike Miller (Mitglied des DOSB-Präsidiums und Paralympics-Siegerin im Rollstuhlbasketball), Regina Jäck (Hamburgische Bürgerschaft, Fachsprecherin für Menschen mit Behinderung), Juliane Möcklinghoff (Journalistin, ARD/NDR), Svenja Weber (Geschäftsführerin des Dialoghaus Hamburg), Jessica Staschen (Zeit-Stiftung) und Nuray Paulsen (Büroleiterin von Aydan Özo?uz) sowie Frauke Rawert (Reinhard Frank Stiftung) an den Start.

Insgesamt waren fünf Boote mit jeweils zwei Change-Makers-Teilnehmerinnen im Einsatz, begleitet von erfahrenen Skipperinnen - eines der Boote steuerte die Olympiaseglerin Susann "Sanni" Beucke. Den Sieg holte das Team "Helga" mit Jessica Staschen (Zeit-Stiftung) und Katharina von Kodolitsch (Präsidentin des Hamburger Sportbundes), gesteuert von Skipperin Jana Scherbarth.

Stimmungsvoll fiel auch das Fazit von Silke Basedow aus, die mit ihrer Crew (Hamburger Segel-Club) die J/70-Wertung gewann: "Dieser Helga Cup war für uns ganz besonders: Nach zwei Jahren Pause sind wir wieder an den Start gegangen. Was von außen einfach aussieht, ist harte Arbeit - über viele Jahre antrainiert. Und doch hatten wir am Ende etwas Glück und konnten den Sieg nach Hause bringen. Das Team vom VSaW hätte ihn genauso verdient. Die Stimmung an Land und auf dem Wasser war wie immer das besondere Highlight. Wir haben viele Bekannte und Freundinnen und Freunde von früher wiedergetroffen und neue Gesichter kennengelernt. Die Hilfsbereitschaft, das Interesse und der gegenseitige Respekt sind einzigartig. Wir freuen uns schon jetzt auf das Jubiläum im nächsten Jahr."

Auch das siegreiche Team Sophia aus der inklusiven RS-Venture-Connect-Klasse zog ein bewegtes Fazit: "Dass wir die inklusive Wertung gewinnen konnten, bedeutet uns unglaublich viel - gerade bei diesen harten Bedingungen am Finaltag. Beim Helga Cup zählt aber weit mehr als das Ergebnis: Hier segeln Frauen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe, und genau dieses Miteinander macht die Regatta so besonders. Wir nehmen jede Menge Energie und Erinnerungen mit nach Hause.", so Sophia Hein und Talissa Hackbarth vom Team Sophia.

Unser herzlicher Dank gilt allen Teilnehmerinnen, Partnern, Sponsoren und Förderern sowie den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern an Land und auf dem Wasser. Ein besonderer Dank gilt dem Norddeutschen Regatta Verein (NRV) als langjährigem Gastgeber für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das gemeinsame Engagement für einen vielfältigen Segelsport.

Ausblick: Zehn Jahre Helga Cup

2027 feiert der Helga Cup sein zehnjähriges Jubiläum. Hamburg Active City hat den Termin für 2027 bereits als Top-Ten-Event festgelegt: Der Helga Cup 2027 findet vom 10. bis 13. Juni statt - natürlich erneut auf der Außenalster.

Ergebnisse im Detail

J/70: https://helgacup2026.sapsailing.com/gwt/Home.html#/regatta/leaderboard/:...

RS Venture Connect: https://helgacup2026.sapsailing.com/gwt/Home.html#/regatta/leaderboard/:...

Pressebilder

Honorarfreie Pressebilder zum Download: https://www.flickr.com/photos/svenjjj/albums/72177720334219599

Bei Veröffentlichung bitte den Bildnachweis angeben: © Helga Cup / Lars Wehrmann, Sven Jürgensen.

Video

Video zum Helga Cup 2026: https://youtu.be/mlA9iXP4SZk

Über Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V.

Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. wurde 2022 gegründet und ist bundesweit aktiv: Der gemeinnützige Verein fördert und organisiert inklusives Segeln in ganz Deutschland, mit der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen im Mittelpunkt. Neben dem Helga Cup, der weltweit größten Frauensegelregatta, veranstaltet der Verein bundesweite inklusive Segelregatten - darunter den Heinz Kettler Deutschland Cup und SailGP Inklusiv in Sassnitz - und bietet zahlreiche inklusive Segelkurse an, unter anderem in Kooperation mit Schulen. So setzt sich Wir sind Wir für mehr Sichtbarkeit, Teilhabe und Vielfalt im Segelsport ein.

Über den Norddeutschen Regatta Verein (NRV)

Der Norddeutsche Regatta Verein ist mit rund 2.200 Mitgliedern einer der größten und zugleich einer der ältesten Segelclubs Deutschlands. Gegründet 1868, steht der NRV seit mehr als 150 Jahren für Regattasport, Nachwuchsförderung und leistungsorientiertes Segeln. Der Helga Cup fand bereits zum neunten Mal im NRV statt und ist aus dem Clubleben längst nicht mehr wegzudenken.

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Sven Jürgensen

Vorsitzender, Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V.

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#thinkHelga #wirallesegeln #alleanbord

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Der im November 2022 gegründete gemeinnützige Verein etabliert Segeln als Instrument gesellschaftlicher Inklusion. Mit Schwerpunkt in Hamburg und bundesweiter Aktivität ermöglicht der Verein Menschen mit Behinderungen und sozial benachteiligten Gruppen den Zugang zum Segelsport - bewusst ohne Trennung zwischen Para- und regulärem Segeln.

Leuchtturmprojekte wie die "Inklusive Alster" (über 150 Kinder wöchentlich), der Helga Cup (weltgrößte Frauenregatta) und die Integration inklusiver Regatten beim SailGP Sassnitz setzen international Maßstäbe. Mit über 50% Frauen- und Handicap-Quote lebt der Verein Inklusion authentisch vor.

Auszeichnungen: Bundesverdienstkreuz für Gründer Clemens Kraus (2025), Annemarie Dose Preis (2025).

Kontakt: www.wir-sind-wir.org

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