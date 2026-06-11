Neue Lösung macht die wirtschaftliche Gesamtwirkung von Filialnetzen sichtbar.

Mit dem M&L Smart Footprint Mapper stellt die M&L AG eine Lösung vor, die Performance-, Standort- und ESG-Daten zu einer gemeinsamen Entscheidungsbasis für Filialunternehmen zusammenführt.

Frankfurt am Main, 11.06.2026 - Filialunternehmen verfügen heute über eine nie dagewesene Datenbasis zu Standorten, Märkten und Unternehmenskennzahlen. Dennoch werden Investitions-, Expansions- und Schließungsentscheidungen häufig isoliert getroffen. Der Grund: Performance-, Standort- und ESG-Daten werden in vielen Unternehmen noch immer getrennt betrachtet. Mit dem M&L Smart Footprint Mapper stellt die M&L AG nun eine Lösung vor, die diese Informationswelten zu einer gemeinsamen Entscheidungsbasis zusammenführt.

Steigende Standortkosten, verändertes Kundenverhalten, zunehmender Wettbewerbsdruck und neue ESG-Anforderungen erhöhen den Druck auf Filialunternehmen, Investitionen und Ressourcen gezielt einzusetzen. Gleichzeitig reichen klassische KPI-basierte Bewertungen einzelner Standorte immer seltener aus, um die tatsächliche Wirkung von Maßnahmen auf das gesamte Filialnetz zu beurteilen.

_"Viele Unternehmen haben heute kein Datenproblem mehr. Sie haben ein Steuerungsproblem"_, sagt Matthias Mauer, Gründer und Vorstand der M&L AG. _"Die meisten relevanten Informationen sind vorhanden, werden jedoch getrennt betrachtet. Dadurch fehlt der Blick auf die tatsächliche wirtschaftliche Gesamtwirkung des Filialnetzes. Genau diese Transparenz schafft der M&L Smart Footprint Mapper."_

Im Mittelpunkt steht der sogenannte Filial-Footprint - die wirtschaftliche Gesamtwirkung eines Standorts innerhalb des gesamten Filialnetzes. Anders als klassische Reporting- und Analyselösungen betrachtet der M&L Smart Footprint Mapper Standorte nicht isoliert, sondern im Kontext ihres Beitrags zum Gesamterfolg des Unternehmens. Dadurch werden Investitionen, Optimierungsmaßnahmen und Wachstumsinitiativen netzweit vergleichbar und priorisierbar.

Die Lösung verknüpft wirtschaftliche Performance, Standortstruktur, Marktpräsenz und ESG-Kriterien in einer gemeinsamen Steuerungslogik. Bestehende Datenquellen aus ERP-, Standortmanagement-, Immobilien- und ESG-Systemen werden integriert und schaffen eine konsistente Sicht auf das gesamte Filialnetz.

_"Viele Unternehmen investieren erhebliche Ressourcen in Reporting und Datenmanagement. Doch Transparenz allein schafft noch keine besseren Entscheidungen",_ so Matthias Mauer. _"Erst wenn Daten in eine gemeinsame Steuerungslogik überführt werden, entsteht echte Entscheidungsfähigkeit."_

Die Lösung basiert auf mehr als 30 Jahren Erfahrung der M&L AG im Retail-, Immobilien- und Standortmanagement und erweitert das bestehende Portfolio rund um die datenbasierte Steuerung von Filial- und Immobiliennetzwerken.

Begleitend zur Markteinführung stellt die M&L AG das Whitepaper "5 kritische Fehler in der Filialsteuerung" kostenlos zur Verfügung. Die Publikation zeigt, warum viele Filialunternehmen trotz hoher Datentransparenz ihre Standorte nur eingeschränkt steuern können und welche Voraussetzungen für eine wirksame, integrierte Filialnetzsteuerung erforderlich sind.

Weitere Informationen unter: M&L Smart Footprint Mapper | M&L AG

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Über die M&L AG:

Die M&L AG mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt Unternehmen seit mehr als 30 Jahren dabei, Daten in fundierte Entscheidungen und wirksame Steuerungsimpulse zu übersetzen. Mit über 2.000 realisierten Projekten verbindet das Unternehmen strategische Beratung mit technologischer Umsetzung und entwickelt Lösungen für datengetriebene Unternehmenssteuerung, Standortmanagement und Digitalisierung.

Das Unternehmen wurde bereits 4 Mal als "BERATER DES JAHRES" und insgesamt 15. Mal in Folge zum "TOP CONSULTANT" sowie mit dem "German CEO Excellence Award" ausgezeichnet und zählt seit Jahren zu den 100 innovativsten Unternehmen des Mittelstandes. Neben den Auszeichnungen zum "TOP 100 - Innovator 2026" wurde die M&L AG auch mit dem Vertrauenssiegel "Trusted Consultant 2024/2025" und den Siegeln "LEADING INNOVATOR 2026" (FOCUS), "INNOVATIVSTE UNTERNEHMEN DEUTSCHLANDS 2024 & 2025" (Capital) und "KI INNOVATOR 2025" (Deutsches Innovationsinstitut) ausgezeichnet.

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