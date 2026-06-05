Reinheit aus der Natur - veganer, regionaler Weingeist

BURGEN. Die Qualität einer selbstgemachten Spirituose, einer Naturkosmetik oder einer pflegenden Pflanzentinktur steht und fällt mit ihrer Basis. Die familiengeführte Manufaktur Frohnbachtaler Edelbrände aus Burgen an der Mosel präsentiert hierfür die perfekte Lösung in Premiumqualität: hochreinen Bioweingeist (Bioprimasprit) mit 96,4 % vol. aus kontrolliert biologischem Anbau. Familie Günter Klein bedient mit diesem unvergällten, veganen Neutralalkohol einen stark wachsenden Trend zu bewusstem Genuss und maximaler Transparenz in den Inhaltsstoffen.

Zertifizierte Bio-Qualität für höchste Ansprüche

Der Bioweingeist der Manufaktur wird streng nach der EG-Öko-Verordnung hergestellt. „Unser Anspruch war es, ein absolut geruchs- und geschmacksneutrales Produkt anzubieten, das frei von chemischen Pflanzenschutzmitteln oder mineralischen Düngern bleibt“, erklärt Inhaber Günter Klein. Dadurch eignet sich der zertifizierte Alkohol ideal als neutrale Leinwand für kreative Manufakturen, Hobby-Brenner und gesundheitsbewusste Endverbraucher.

Ein Multitalent: Von der Kräuterkunde bis zum Premium-Likör

Die Einsatzmöglichkeiten des flüssigen Bio-Allrounders von der Mosel sind nahezu unbegrenzt:

Für Liköre & Ansatzschnäpse: Früchte und Kräuter geben im Bioweingeist ihre Aromen und Wirkstoffe optimal ab – perfekt für den eigenen Hauslikör.

Für Kräuterextrakte & Tinkturen: In der Naturheilkunde geschätzt zum Ansetzen von Propolis oder pflanzlichen Heilmitteln.

Für grüne Kosmetik: Ideal als Basis für reinste, selbstgemachte Naturkosmetik, Parfums und Gesichtswasser.

Flexibel verfügbar – vom Fläschchen bis zum Kanister

Um sowohl Privatpersonen als auch Manufakturen optimal zu bedienen, bietet Familie Klein den biologischen Alleskönner in flexiblen Abpackungen im Onlineshop unter frohnbachtaler-edelbraende.de an: Von der praktischen 0,2-Liter-Glasflasche für kleinere Experimente bis hin zum 5-Liter-Kanister inklusive Zapfhahn für Großverbraucher und Labore. Eine kostenfreie Mischtabelle im Servicebereich hilft Kunden zudem beim exakten Herabsetzen auf die gewünschte Trinkstärke.