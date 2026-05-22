Der Mensch braucht den direkten Kontakt - gerade bei Konferenzen und Tagungen

Warum sind physische Veranstaltungen trotz der Masse an digitalen Alternativen immer noch so beliebt?

Weil unser menschliches Verhalten und Wohlbefinden mit direktem Kontakt zu tun hat. Auch bei Konferenzen (in Meetings und Workshops sowieso) sind die spontanen Begegnungen in den Pausen, beim (unbeabsichtigten) Netzwerken Momente, in denen kooperative Ideen entstehen, die später weiter diskutiert und im besten Fall weiter entwickelt werden.

Präsenzformate versuchen vermehrt, Beziehungsaufbau, Networking, Vertrauen in die Branche, auch emotionale Aktivierung und gemeinschaftliche Erfahrungen zu bieten - als Gegenentwurf zu Onine-Formaten, bei denen alle allein bleiben.

Das geht nicht mit langen Vorträgen, die wenig Partizipation ermöglichen. Das Gegenteil ist der Fall, interaktive Konzepte werden angeboten, auch die Moderation soll partizipativ sein, das Publikum einbeziehen. Und auch moderiertes Netzwerken ist im Kommen. Wie das geht?

Früher gab es hinten irgendwo einen Raum zum Netzwerken. Kaffeemaschine und Bartische inklusive. Sonst: Leere.

Heute gibt es moderierte Networking-Sessions als Teil der Events und Kongresse. Mit dem Ergebnis, dass wirklich (fast) alle ins Reden kommen, Bekanntschaften machen, sich dabei wohl fühlen, ja sogar Wettbewerbe mitspielen und gewinnen wollen. Das moderierte networking kreiert eine völlig andere Stimmung als eine steife Konferenz, bei der 60% der Anwesenden nicht miteinander sprechen, weil sie keinen der Anwesenden kennen.

Zugegeben, man muss sich darauf einlassen, aber wenn das die Mehrheit macht, dann kommt der Rest dazu. Ziel ist die persönliche Lockerheit und Sicherheit von allen Teilnehmenden, die frei macht und Gedanken laufen lässt. Dadurch kann echter Austausch entstehen, die Veranstaltung wird hoch bewertet, bleibt in Erinnerung und wird gern wieder gebucht.

Moderiertes Netzwerken ist neu, hat im ersten Moment was von Dating-Formaten, aber: es hilft!

Buchen Sie für Ihre Konferenz einen Networking-Moderator und planen Sie mehrere Sessions im Networking-Raum ein. Sie werden erstaunt sein, wie sich die Stimmung verändert.

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Frau Katharina Gerlach

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